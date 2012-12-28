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Общество
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сегодня, 15:53
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«От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!»
Там, где энергетики восстанавливают газоны и где появляются новые скверы, вырастает жуткий колючий сорняк. На общегородскую проблему обратила внимание депутат Липецкого горсовета Светлана Тюрина.
«Сегодня проверила результат — работы выполнены, осталось только привести территорию в порядок. Благодарю специалистов управления потребительского рынка за оперативное решение вопроса», — написала врио мэра.
Однако Светлана Бедрова обратила внимание на газон: на нем разросся колючий бурьян. Как раз на эти заросли обратила внимание врио мэра на вчерашней сессии горсовета депутат Светлана Тюнина. Депутат сказала, что, по ее мнению, в сквер Горского семена колючек попали вместе с черноземом.
«Замечание оказалось полностью обоснованным. Этот колючий сорняк сильно разросся, местами достигая почти половины человеческого роста. Такое состояние территории недопустимо для общественного пространства. Поручила в кратчайшие сроки привести площадь в порядок и обеспечить надлежащее содержание этой территории», — написала Светлана Бедрова.
Но дело в том, что этот сорняк заполонил собой весь город.
— В прошлом году у нашего дома по просьбе жильцов сделали тротуарную дорожку. Строители отсыпали завезенным грунтом наши палисадники. А весной из земли поперли исключительно колючки, — пожаловалась GOROD48 жительница квартиры перового этажа дома на проспекте Победы, 27.
К счастью, в этот понедельник управляющая компания скосила колючки. На их стволы страшно смотреть — они такие же по толщине, как растущие рядом липы-трехлетки.
Во дворе другого дома мы увидели колючки высотой выше среднего человеческого роста.
— Да у вас тут как в Эль-Пасо!
— От этого Эль-Пасо никакого нету спасу! — ответил пенсионер, вышедший выбросить мусор. — У нас тут в прошлом году трубу водопроводную меняли, потом отсыпали раскопку грунтом, а весной проклюнулись эти страшилища!
ствол татарника — толще большого пальца!
В липецком «Зеленхозе» нам сообщили, что это растение ботаники называют татарником колючим, а народ — будяком или ошибочно чертополохом. Он вырастает до двухметровой высоты. Извести татарник, когда он уже разросся, можно или выкопав с корнем, или несколько раз скосив под корень, или с помощью гербицида.
— Когда он еще молодой, его можно скосить леской триммера, но когда он вырастет в метр, то только диском, — поясняет бригадир косарей «Зеленхоза».
Он же говорит, что именно этой весной Липецк покрыл ковер из татарника. Колючка выросла в местах, на которые завозили чернозем после раскопок или во время благоустройства.
Очевидно, что этот чернозем брали из какой-то общей кучи. Как выяснил GOROD48, легально любому контрагенту мэрии можно взять чернозем только в АО «Зеленхоз» — и в нем не будет семян сорняков. А нелегально, чтобы не платить «Зеленхозу», где-угодно. Хоть в «Европейском» на зарезервированном под школу участке, на котором застройщик микрорайона устроил гору срытого плодородного слоя земли.
— Самый простой способ избавиться от татарника, как и от любого другого сорняка — засеять завезенный чернозем семенами культурных трав в апреле-мае или сентябре-октябре. Тогда трава забьет сорняк, — сказали GOROD48 в «Зеленхозе».
Мы бы добавили, что и строители и ресурсоснабжающие организации делают это крайне редко. Работают по принципу авось прокатит и так! А муниципального контроля за ними нет никакого.
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