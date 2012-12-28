«От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!»

Там, где энергетики восстанавливают газоны и где появляются новые скверы, вырастает жуткий колючий сорняк. На общегородскую проблему обратила внимание депутат Липецкого горсовета Светлана Тюрина.