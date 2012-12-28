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сегодня, 15:53
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«От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!»

Там, где энергетики восстанавливают газоны и где появляются новые скверы, вырастает жуткий колючий сорняк. На общегородскую проблему обратила внимание депутат Липецкого горсовета Светлана Тюрина.

Сегодня врио мэра Липецка Светлана Бедрова опубликовала пост о благоустройстве площади Горскова — на пересечение улиц Ушинского и Ивана Франко. 14 мая главный архитектор города Маргарита Гришина рассказала Бедровой, как фактически без капитальных вложений на площади был обустроен уютный сквер — с новой тротуарной плиткой, лавочками, урнами. Его портили лишь старые ярмарочные павильоны. Светлана Бедрова поручила эти павильоны убрать.

«Сегодня проверила результат — работы выполнены, осталось только привести территорию в порядок. Благодарю специалистов управления потребительского рынка за оперативное решение вопроса», — написала врио мэра.

Однако Светлана Бедрова обратила внимание на газон: на нем разросся колючий бурьян. Как раз на эти заросли обратила внимание врио мэра на вчерашней сессии горсовета депутат Светлана Тюнина. Депутат сказала, что, по ее мнению, в сквер Горского семена колючек попали вместе с черноземом.

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«Замечание оказалось полностью обоснованным. Этот колючий сорняк сильно разросся, местами достигая почти половины человеческого роста. Такое состояние территории недопустимо для общественного пространства. Поручила в кратчайшие сроки привести площадь в порядок и обеспечить надлежащее содержание этой территории», — написала Светлана Бедрова.

Но дело в том, что этот сорняк заполонил собой весь город.

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— В прошлом году у нашего дома по просьбе жильцов сделали тротуарную дорожку. Строители отсыпали завезенным грунтом наши палисадники. А весной из земли поперли исключительно колючки, — пожаловалась GOROD48 жительница квартиры перового этажа дома на проспекте Победы, 27.

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К счастью, в этот понедельник управляющая компания скосила колючки. На их стволы страшно смотреть — они такие же по толщине, как растущие рядом липы-трехлетки.

Во дворе другого дома мы увидели колючки высотой выше среднего человеческого роста.

— Да у вас тут как в Эль-Пасо!

— От этого Эль-Пасо никакого нету спасу! — ответил пенсионер, вышедший выбросить мусор. — У нас тут в прошлом году трубу водопроводную меняли, потом отсыпали раскопку грунтом, а весной проклюнулись эти страшилища!

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ствол татарника — толще большого пальца!

В липецком «Зеленхозе» нам сообщили, что это растение ботаники называют татарником колючим, а народ — будяком или ошибочно чертополохом. Он вырастает до двухметровой высоты. Извести татарник, когда он уже разросся, можно или выкопав с корнем, или несколько раз скосив под корень, или с помощью гербицида.

— Когда он еще молодой, его можно скосить леской триммера, но когда он вырастет в метр, то только диском, — поясняет бригадир косарей «Зеленхоза».

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Он же говорит, что именно этой весной Липецк покрыл ковер из татарника. Колючка выросла в местах, на которые завозили чернозем после раскопок или во время благоустройства.

Очевидно, что этот чернозем брали из какой-то общей кучи. Как выяснил GOROD48, легально любому контрагенту мэрии можно взять чернозем только в АО «Зеленхоз» — и в нем не будет семян сорняков. А нелегально, чтобы не платить «Зеленхозу», где-угодно. Хоть в «Европейском» на зарезервированном под школу участке, на котором застройщик микрорайона устроил гору срытого плодородного слоя земли.

— Самый простой способ избавиться от татарника, как и от любого другого сорняка — засеять завезенный чернозем семенами культурных трав в апреле-мае или сентябре-октябре. Тогда трава забьет сорняк, — сказали GOROD48 в «Зеленхозе».

Мы бы добавили, что и строители и ресурсоснабжающие организации делают это крайне редко. Работают по принципу авось прокатит и так! А муниципального контроля за ними нет никакого.
благоустройство
сорняк
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Житель
26 минут назад
22 и 21 мкр все в этом татарике и новая аллея вдоль Катукова и места раскопок
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тема для размышления
27 минут назад
Мне нравится это растение- красивое и по газонам с собаками не ходят. Типа, живая изгородь газонов, пусть растет, а убирать его надо осенью. Будет зелено в городе и красиво.
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Бабушка
сегодня, 16:22
скоро такой же сорняк появится у памятника Петру Первому, сейчас там только молочай, повилика и лебеда!!!
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Интересно
сегодня, 16:18
бабуля чем тебе сумах не нравится ? Красивое дерево особенно осенью.
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Бабка Первая
45 минут назад
Очень нравится. И красив этот агрессор круглый год. Но высаживают его порой не там где можно. Я про его поросль - уж так она расползается, что душит высаженные цветы. И лезет ведь на вскопанное, удобренное, а не на целину)) Приходится весь тёплый период его усмирять.
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fed
сегодня, 16:15
и еще портулат заполонил все огороды
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Татарник
сегодня, 16:11
Меня не уничтожить!Размечтались!
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Бабка Первая
сегодня, 16:06
Где пропалывают - с лопатой, поглубже да почаще, там таких страшилищ нет. Проверено. Вот сумах извести - это точно гербициды нужны, а они дороги.
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А на Папина
сегодня, 16:01
Она не обратила внимание??? В прошлом году посадили газон, а в этом все перекопали, все буграми и в щебенке и газон заново не посеял!
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