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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали

Гроза, перекрытие крупной кольцевой развязки и другие главные события наступившего дня.

Грозовое лето

Сухая погодя держалась недолго: днём в Липецке вновь дожди, местами – с грозами. При высокой температуре от +27 до +29 градусов.

IMGP629612.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37;
- ул. Водопьянова 70;
- ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44;
- ул. Кривенкова, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17;
- ул. Москаленко, 1;
- ул. М.Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а;
- ул. Писарева, 37;
- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52;
- ул. Хорошавина А.И., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19;
- ул. Ярославская 13, 19.

1.jpg

В частном секторе расстанутся с удобствами жители улиц Впршавской, Дачной, Добровской, Д.Писарева, И.С.Бурлакова, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, П.П.Постышева, Р.Зорге, Тихой, Ярославской.

Пробки

«Яндекс-карты» радуют: раньше мы выкладывали ссылку, чтобы было проще искать информацию о возможных пробках, а теперь ещё в приложении можно попытаться найти автозаправку, на которой пока ещё не закончился дефицитный бензин. В нашем государстве всё для людей!


На кольце возле памятника Танкистам вновь ограничили движение

С вечера вчерашнего дня движение по одной из главных кольцевых развязок города ограничили.

— Приняли непростое, но необходимое решение — начинаем реконструкцию коллектора в районе памятника Танкистам. Недавняя авария показала, что ресурс этого участка практически исчерпан, — сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.

Удивительно, что древняя советская инфраструктура начала сыпаться во второй четверти XXI века. С чего бы это?

По «танковому» кольцу в этом году без приключений не проедешь: то пустят в объезд маршруты с улицы Катукова из-за предательски сгнившего коллектора, то теперь решать поставить заплатку побольше – на несколько пролётов трубы. В мэрии заявили, что до планового ремонта коллектора оставалось всего ничего – его бы (обязательно!) сделали в 2029 году: и чего ему спокойно в земле не лежалось? Ведь десятилетия раньше лежал…

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Сейчас приступили к первому этапу ремонтных работ….

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… Но будет ещё и второй. Сколько продлиться мучение для автомобилистов – неведомо. Главное, чтобы в других местах ничего не потекло.

Йога

В 9:00 в библиотеке им. И.А.Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) пройдёт занятие по йоге (18+).

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Фото vk.ru/biblioteka_bunina

Для людей старше 50 лет. Оздоровительные занятия, которые на востоке продлевают жизнь. Преимущество йоги в том, что начинать тренировки можно в любом возрасте и подобрать под себя степень нагрузки, гибкости и т.д. Так как в Липецке много спортивных объектов, то оздоровительные занятия у нас проводятся, как правило, в библиотеках. Кстати, это удобно: если понравится урок, сразу на месте можно взять почитать специальную литературу по йоге. Чтобы два раза не ходить.

Библионяня

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) в рамках проекта «Библионяня» будет работать группа для самых маленьких – «Кроха» (0+).

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Фото vk.ru/childbook_lipetsk

Рассчитано на детей 3–5 лет. На занятиях длительностью 45 минут малышей ждут знакомство с книгами, чтение вслух, игры, творческие задания и общение со сверстниками. Все встречи проходят вместе с родителями, что помогает сделать время в библиотеке не только интересным, но и по-настоящему семейным.

Автопортрет

В 18:33 в малом шатре на Зелёном острове начнётся мастер-класс «Автопортрет» от творческой студии «Цвет» (12+).

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Научат любого желающего, как нарисовать себя, любимого. Говорят, что это гораздо проще, чем многим кажется и справится практически любой. Мероприятие организуют устроители бывшего культурного пространства «Библиотека», которое в нашем развитом городе недавно закрылось, видимо, за ненадобностью.

Чайная церемония на свежем воздухе

В 20:01 на Зелёном остове отличным завершением трудового дня может стать участие в чайной церемонии (6+).

Чайных дел мастер Юлия Чернявская приглашает попробовать чай, выращенный на старых деревьях, предлагает поговорить о культуре чаепития в России и Китае, а в завершение вечера предложит обратиться к образам древней китайской Книги Перемен. Это будет небольшая практика, которая поможет прислушаться к своим мыслям, ощущениям и взглянуть на привычное под новым углом.

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Фото vk.ru/vbiblioteku

Участвовать можно за любое добровольное пожертвование.

Найти работу без связей

49% липчан при поиске работы предпочитает действовать самостоятельно, утверждается в новом исследовании SuperJob.

27% рассчитывают на помощь друзей и знакомых, 16% – на бывший коллег, 12% – на родителей, 9% – на вторую половину и других родственников.

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В принципе, всё логично. Найти работу по объявлению можно и самому. А вот на «хлебные» должности кого попало не берут. Только наиболее талантливых с влиятельными покровителями. Горожане с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других рассказывали, что надеются на друзей, родню и даже бывшее начальство – «сегодня ты мне поможешь, завтра – я тебе». И никакого кумовства!

Дорогие липчане! Продолжаем трудиться, мечтать о бензине и запасаемся психологической бронёй для чтения новостей. Читать их нужно! С этим как обычно поможет GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ага
23 минуты назад
На ночь чайная церемония,а потом бегай по Лысому острову в поисках сартира.Дожились в библиотеках спортом занимаются.Во ,мэнеэджэры дают!
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Вот это поворот | ))))))
сегодня, 07:51
----Так как в Липецке много спортивных объектов, то оздоровительные занятия у нас проводятся, как правило, в библиотеках.----
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