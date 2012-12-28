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Общество
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сегодня, 15:05
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Спортплощадки на Зеленом острове стали платными
Забронировать место можно онлайн.
Забронировать время для игры и тренировки, а также оплатить аренду можно через спортивную платформу. На электронную почту придет билет, который потом надо показать администратору, чтобы занять выбранную площадку. Оплата наличными на месте не предусмотрена.
У Зелёного острова появились и часы работы: с 07:00 до 22:00, спортивные площадки работают с 09:00 до 21:00. Ночью остров берется под охрану.
Напомним, спортивный городок на Зеленом острове торжественно открыт 23 мая. Налогоплательщикам он обошелся в 360 миллионов рублей и продолжает дорожать: управление строительства мэрии разместило на сайте госзакупок контракт с начальной ценой в 1 252 472 рублей на подключение 15 дополнительных камер видеонаблюдения.
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