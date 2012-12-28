Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Происшествия
«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Общество
Липчанкам предлагали места с зарплатами от 50 тысяч и выше
Общество
Пекарь получила тяжёлые травмы: 46-летняя женщина попала под лопасти корыта брожения
Происшествия
Жители Сырского Рудника просят снести заброшенную «Красную шапочку»
Общество
Двери нараспашку: 120-квартирная расселенная пятиэтажка может стать источником беды
Общество
Шестилетний мальчик погиб в перевернувшейся «Оке»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Общество
Во время ремонта дома купцов Игумновых найдено интересное кольцо XIX века
Общество
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Происшествия
Читать все
Спортплощадки на Зеленом острове стали платными
Общество
УК должна обязать бар демонтировать пищащую вытяжку на фасаде дома на Советской
Общество
В ежедневном простое из-за неисправностей находится до 40 муниципальных автобусов
Общество
Бар в «Елецком» продал пиво навынос после девяти вечера: предпринимателя оштрафовали
Общество
Советская и Первомайская вошли в самую крупную закупку на ремонт дорог в Липецке
Общество
Шестилетний мальчик погиб в перевернувшейся «Оке»
Происшествия
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Происшествия
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Происшествия
Расчищенная от мусора на Осеннем проезде площадка снова превращена в незаконную свалку
Общество
Два автомобиля горели на улице Кривенкова
Происшествия
Читать все
Общество
1302
сегодня, 15:05
48

Спортплощадки на Зеленом острове стали платными

Забронировать место можно онлайн.

Тестовый режим в спортгородке на Зеленом острове закончился. Он передан на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка» и теперь за пользование спортивными площадками надо платить. Час аренды стоит от 1000 до 1800 рублей за час в зависимости от площадки. Самая дорогая — для игры в падел-теннис.

Забронировать время для игры и тренировки, а также оплатить аренду можно через спортивную платформу. На электронную почту придет билет, который потом надо показать администратору, чтобы занять выбранную площадку. Оплата наличными на месте не предусмотрена.

У Зелёного острова появились и часы работы: с 07:00 до 22:00, спортивные площадки работают с 09:00 до 21:00. Ночью остров берется под охрану.

Напомним, спортивный городок на Зеленом острове торжественно открыт 23 мая. Налогоплательщикам он обошелся в 360 миллионов рублей и продолжает дорожать: управление строительства мэрии разместило на сайте госзакупок контракт с начальной ценой в 1 252 472 рублей на подключение 15 дополнительных камер видеонаблюдения. 
Зеленый остров
25
0
8
0
11

Комментарии (48)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
8 минут назад
Всё теперь покупать надо!!! Дожили!
Ответить
Математика
10 минут назад
Задача* 10 мужчин решили вечером 2 часа поиграть в волейбол: 1000руб*2:10 = 200 руб/ чел За 4 игры в месяц - 800 руб/ чел.( по цене одной пиццы или пары шаурмы) На благоустроенной площадке, с раздевалками, с освещением, с сеткой (которую срезать не успели любители нагадить). Дорого? Ну не знаю... Выбирайте сами.
Ответить
барыга
19 минут назад
Ничего личного, просто бизнес. Деньги надо отбить.
Ответить
Колян
23 минуты назад
Подключение 1 камеры стоит 84 500 рублей. Их наверное через планету Марс или Венеру подключают.
Ответить
Фауст
25 минут назад
Отняли у народа землю и продают за пользование!...
Ответить
Игорь
25 минут назад
Не переживайте петропарк вход будет тоже платным не зря его оградой обнесли
Ответить
Колян
26 минут назад
Гнилые трубы годами на баланс не могут передать. А тут так быстро всё организовали.
Ответить
Колян
27 минут назад
Не ходите и не платите. Он через год сгниёт и сам развалится.
Ответить
Чубайч
30 минут назад
то есть Остров просто приватизировали. О как ! А что ФСБ молчит ?
Ответить
Незванная
34 минуты назад
В Липецке бедных нет, что возмущаться то? Машины у всех, одна круче другой, дома в деревнях, квартиры в городе с евроремонтом одна круче другой, в отпуска то Турция, то Египет, да и Крым всем по карману! Не плачьте , что денег нет Не для бедных строили.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить