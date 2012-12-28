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сегодня, 14:43
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«На проспекте Победы долбят асфальт отбойными молотками и режут фрезой в 12 часов ночи!»

Липчане жалуются на ночную активность дорожников, но те работают в отведенное им куратором ремонта время.

Как сообщал GOROD48, проспект Победы в Липецке по строительной гарантии ремонтирует компания «Руслан-1». Но оказалось, что дорожники работают по ночам.

«Дорожники на проспекте Победы в районе дома 25 активно долбят асфальт отбойными молотками и режут фрезой. И это почти в 12 часов ночи! Спите, граждане, спокойно. Может компетентные органы разберутся с тем, кто дал такое указание?», — таким комментарием сопровождается снятый нашим читателем ролик.

Однако именно компетентные органы дали указание заказчику, управлению строительства мэрии, организовать работу подрядчика после вечернего часа пик, чтобы не мешать движению транспорта по одной из самых оживленных городских магистралей.

— Жителям домов на проспекте Победы осталось потерпеть еще чуть-чуть. Все громкие ночные работы почти завершены. Уже в эти выходные подрядчик должен заасфальтировать те участки дороги на проспекте, к которым были претензии, — сообщили GOROD48 в городской администрации.

Напомним, что управление строительства мэрии успело привлечь компанию «Руслан-1» ремонту проспекта за несколько месяцев до завершения 5-летней гарантии на его реконструкцию в 2019-2020 годах. В мае дорожники заменили асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток, к концу этой недели должны уложить асфальт большими картами на местах, где он пришел в негодность.

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«Руслан-1» выполнил и решение арбитражного суда по иску мэрии: купил и доставил в Липецк 97 новых уличных светильников взамен признанных непригодными — их уже поменял «Липецкгорсвет».
ремонт дорог
проспект Победы
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Комментарии (7)

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Опачки
17 минут назад
Опять кого нибудь пристрелят.
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во дела
22 минуты назад
Почему им до сих пор штраф не выписали?
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мси серж
26 минут назад
1. есть закон о тишине и принимал его не я и не вы, 2. пробок нет уже после 18.30 приходи и работай до 22 или 23ч. если не умеешь организовывать работу и не нарушать свои же нормы то не лезь в руководство
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пешеход
36 минут назад
днём для вас чинят, вам на ваших ведрах кредитных проехать невозможно, прообки. ночью - спать не дают. определитесь. или гоняйте по ямам. да мешает, но потерпеть чуть можно.
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Сова
51 минуту назад
Кто хочет спать, спит при любых обстоятельствах! Никакие отбойные молотки не помеха! Проверено! Вы просто спать не хотите!
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Бабка Первая
57 минут назад
Дороги надо ремонтировать сразу, как только!.. А в уши - беруши. И окна закрыть. И вспомнить, что есть жилые дома возле железнодорожных дорог. И поблагодарить судьбу, что живут не там)))
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Алла
сегодня, 14:48
Одну ночь пошумят дорожники — ничего страшного, зато быстро сделают. А что, днем делать, чтобы пробки стояли? Какие липчане неженки дорогу готовы восстановить радоваться нужно!
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