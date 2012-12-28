С белгородца взыскали миллион, который липецкий пенсионер отправил на «безопасный счёт»
Общество
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сегодня, 14:43
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«На проспекте Победы долбят асфальт отбойными молотками и режут фрезой в 12 часов ночи!»
Липчане жалуются на ночную активность дорожников, но те работают в отведенное им куратором ремонта время.
«Дорожники на проспекте Победы в районе дома 25 активно долбят асфальт отбойными молотками и режут фрезой. И это почти в 12 часов ночи! Спите, граждане, спокойно. Может компетентные органы разберутся с тем, кто дал такое указание?», — таким комментарием сопровождается снятый нашим читателем ролик.
Однако именно компетентные органы дали указание заказчику, управлению строительства мэрии, организовать работу подрядчика после вечернего часа пик, чтобы не мешать движению транспорта по одной из самых оживленных городских магистралей.
— Жителям домов на проспекте Победы осталось потерпеть еще чуть-чуть. Все громкие ночные работы почти завершены. Уже в эти выходные подрядчик должен заасфальтировать те участки дороги на проспекте, к которым были претензии, — сообщили GOROD48 в городской администрации.
Напомним, что управление строительства мэрии успело привлечь компанию «Руслан-1» ремонту проспекта за несколько месяцев до завершения 5-летней гарантии на его реконструкцию в 2019-2020 годах. В мае дорожники заменили асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток, к концу этой недели должны уложить асфальт большими картами на местах, где он пришел в негодность.
«Руслан-1» выполнил и решение арбитражного суда по иску мэрии: купил и доставил в Липецк 97 новых уличных светильников взамен признанных непригодными — их уже поменял «Липецкгорсвет».
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