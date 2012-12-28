61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
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Общество
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сегодня, 15:58
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«Уж и забыли, когда тут все потекло»
«РВК-Липецк» обязалось устранить утечку воды из канализационного колодца у дома №25 на проспекте Победы «с учётом текущих аварийных ситуаций», хотя разрешение на раскопку получило еще в апреле.
«Специалисты РВК-Липецк провели обследование данного повреждения на сетях водоснабжения и оно уже включено в план ремонтных работ. Восстановительные работы будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения», — сообщили GOROD48 в горводоканале.
Мы же не поленились посмотреть на интерактивной карте map48 время обращения «РВК-Липецк» в управление главного смотрителя за разрешением на раскопку. И выяснили, что получено оно еще 15 апреля, а срок разрешения на земляные работы истек еще 24 апреля!
То есть еще даже не начав раскопку горводоканал уже внес ее в своей реестр просрочек! Следовательно, когда во дворе 25-го дома на проспекте Победы появится рембригада «РВК», компания уже пару-тройку раз заплатит штрафы за нарушение сроков восстановления благоустройства.
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