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368
25 минут назад
3

Главой Липецка стал Михаил Щербаков

За него проголосовали все 35 депутатов Липецкого горсовета.

В Липецком городском Совете закончилась процедура выборов главы муниципалитета. Все 35 депутатов Совета проголосовали за действующего врио главы города Михаила Щербакова. Конкуренцию ему, напомним, составлял министр природных ресурсов и экологии Андрей Мартынец.

глава администрации Липецка
выборы
Михаил Щербаков
Андрей Мартынец
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Комментарии (3)

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Сначала новые
-
8 минут назад
Начальника администрации, а не главы муниципалитета
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Нервная мать
13 минут назад
Что народу от этой чехарды? Ну переставили одного своего, другого, третьего... А город, как был в болоте, так и остался. Коренных жителей области остались единицы, приезжие- тоже не дураки. Кто жить тут будет? Пенсионеры вымирают.
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Соседка
14 минут назад
Даже не знаю,поздравлять или сочувствовать...
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