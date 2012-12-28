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Сегодня в Липецке: дворники, рабочие, чиновники – профессии, в которые липчане не хотят отпускать детей
Политика
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25 минут назад
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Главой Липецка стал Михаил Щербаков
За него проголосовали все 35 депутатов Липецкого горсовета.
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