Общество
сегодня, 16:25
Мэрии не хватает 130 миллионов на финансирование маршруток

Однако администрация Липецка в первом квартале сумела дополнительно получить за счет налоговых и неналоговых поступлений 45,1 млн рублей.

Сегодня председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета об очередных поправках муниципального бюджета.

Поправки предусматривают увеличение параметров бюджета по доходам и расходам на 141,7 млн рублей: 96,6 миллиона мэрия получила за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, а 45,1 миллиона — за счет дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в первом квартале текущего года.

Мэрия, как рассказала Татьяна Григорова, предлагает использовать полученные из областного и федерального бюджетов 50 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования, 30,9 миллиона — на реконструкцию теплотрасс по улицам Пожарского, Ушинского, Ивана Франко (до угла улицы Минина), 15,6 миллиона — на капремонт 11-й спортшколы. Дополнительно поступившие налоговые и неналоговые доходы распределят выплату выкупной стоимости собственникам нежилых и жилых помещений, находящихся в расселенных аварийных домах по решению судов (35,5 млн рублей), на ликвидацию стихийных уличных свалок (5 млн рублей), на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (3,2 млн рублей), на приобретение новых мусорных контейнеров (1 млн рублей).

— Что это за формулировка о ремонте теплосети — «до угла улицы Минина»? Каждый метр замены сетей стоит космических денег! — возмутился одной из формулировок вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.

— Мы несколько лет модернизировали сокольскую котельную, сейчас вот буде перекладывать сети на Соколе. Эти все объекты находятся на балансе МУП «Липецктеплосеть». Нам бы хотелось знать, какую конкретную сумму позволили сэкономить для муниципального бюджета внедренные высокоэффективные технологии? — добавил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, имея ввиду ежегодные расходы на содержание МУПа, съевшего в прошлом году 489 миллионов.

А еще выяснилось, что мэрии не хватает 130 миллионов рублей на финансирование общественного транспорта. Эти деньги нужно изыскать к середине июля. В противном случае городские маршрутки могут встать на прикол.

Также на этом заседании члены комиссии по бюджету и муниципальной собственности решили рекомендовать горсовету принять заявление своего председателя Андрея Выжанова о добровольном сложении им полномочий.
Комментарии (7)

Игорь
13 минут назад
Как нехватает денег на общественный транспорт ведь с первого июня подорожание проезда
Партработник
27 минут назад
Нужно всех чиновников пересадить на электросамокаты. Будет хорошая экономия бюджета.
Самое
41 минуту назад
Время коней покупать.К гужевому транспорту будем тяготеть.
Васёк
43 минуты назад
И на марафоны тоже всегда деньги есть.
Колян
43 минуты назад
Пусть садятся в людных местах с шапками.
Гость
45 минут назад
Как же оно так вот взяло и стало?
Липецкой цирк
48 минут назад
Зато на Зелёный остров есть и на аттракционы
