20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Происшествия
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26 минут назад
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Двое подростков на мопеде попали в аварию с «Ладой Грантой»
Шесть человек получили травмы на дорогах области за пятницу и выходные дни.
Еще одна подобная авария произошла в этот день в Липецке на улице Меркулова: столкнулись «Лада Гранта» с 69-летним мужчиной за рулем и электромотоцикл под управлением 45-летнего водителя. Электромотициклист оказался в больнице.
Ночью 18 июля в Липецке на улице Советской столкнулись мопед под управлением 25-летнего водителя и каток под управлением 43-летнего мужчины. В аварии получил травмы водитель мопеда.
В тот же день в Добринском районе на дороге Грязи – Хворостянка – Добринка столкнулись грузовики «МАЗ» и «КамАЗ». Пострадали 36-летний водитель «МАЗа» и 55-летний пассажир «КамАЗ».
За три дня автоинспекторы зарегистрировали в области еще 45 столкновений, они обошлись без пострадавших.
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