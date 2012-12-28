Двое подростков на мопеде попали в аварию с «Ладой Грантой»

Шесть человек получили травмы на дорогах области за пятницу и выходные дни.





19 июля в Усмани на улице Строителей столкнулись «Лада Гранта» под управлением 21-летнего водителя и мопед с 17-летним парнем. В аварии пострадали водитель мопеда и его 16-летний пассажир.Еще одна подобная авария произошла в этот день в Липецке на улице Меркулова: столкнулись «Лада Гранта» с 69-летним мужчиной за рулем и электромотоцикл под управлением 45-летнего водителя. Электромотициклист оказался в больнице.Ночью 18 июля в Липецке на улице Советской столкнулись мопед под управлением 25-летнего водителя и каток под управлением 43-летнего мужчины. В аварии получил травмы водитель мопеда.В тот же день в Добринском районе на дороге Грязи – Хворостянка – Добринка столкнулись грузовики «МАЗ» и «КамАЗ». Пострадали 36-летний водитель «МАЗа» и 55-летний пассажир «КамАЗ».За три дня автоинспекторы зарегистрировали в области еще 45 столкновений, они обошлись без пострадавших.