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Общество
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сегодня, 15:50
7

Кольцо у памятника Танкистам закрывается снова

После недавней аварии «РВК-Липецк» и мэрия решили реконструировать канализационный коллектор раньше плана.

«Приняли непростое, но необходимое решение – начинаем реконструкцию коллектора в районе памятника Танкистам.

Недавняя авария показала, что ресурс этого участка практически исчерпан. Изначально заменить его планировали только в 2029 году, но после обследования стало понятно: ждать больше нельзя», — написал в соцсетях глава Липецка Михаил Щербаков.

Коллектор «РВК» будет реконструировать в два этапа. Первый начнется уже сегодня.

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«С 19:00 частично ограничим движение на кольце площади Танкистов. По направлению с Воронежского шоссе в сторону проспекта Победы будут заняты три полосы. Работы завершат к пятнице. 

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Дальше подрядчик энергетиков начнет второй этап. И сразу после реконструкция продолжится в сторону реки Воронеж», — предупредил мэр.

Напомним, часть коллектора, по которому на очистные сооружения попадают стоки четверти города,  вышла из строя 13 июля. В этот же день начались аварийные работы, и движение на выезде с улицы Катукова на развязку у памятника Танкистам было перекрыто, Подрядчик «РВК-Липецк», ООО «Промэнергосервис», успешно заменил сгнивший участок металлической трубы менее чем за двое суток.18 июля на месте раскопки  завершились дорожные работы.



авария на сетях
ЖКХ
канализационный коллектор
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Пролетарий с центра)
6 минут назад
Молодец новый мэр, сразу видно совесть еще есть).
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Департамент
13 минут назад
Ну что ж - будем пилить!
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Танкист-аналитик
16 минут назад
Кольцо пущай закрывается. Главное, чтобы перстень был открыт.
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Это называется.
19 минут назад
Рукожопы делают все!
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я в моменте
59 минут назад
сегодня вроде не 1 апреля
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Липчане
сегодня, 15:59
А давайте на лысом острове и в петропарке ещё 700 млн закопаем.
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Защитник администрации
3 минуты назад
А давайте! Вам что не построй( пролетариям) всё плохо).
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