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Общество
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сегодня, 15:50
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Кольцо у памятника Танкистам закрывается снова
После недавней аварии «РВК-Липецк» и мэрия решили реконструировать канализационный коллектор раньше плана.
Недавняя авария показала, что ресурс этого участка практически исчерпан. Изначально заменить его планировали только в 2029 году, но после обследования стало понятно: ждать больше нельзя», — написал в соцсетях глава Липецка Михаил Щербаков.
Коллектор «РВК» будет реконструировать в два этапа. Первый начнется уже сегодня.
«С 19:00 частично ограничим движение на кольце площади Танкистов. По направлению с Воронежского шоссе в сторону проспекта Победы будут заняты три полосы. Работы завершат к пятнице.
Дальше подрядчик энергетиков начнет второй этап. И сразу после реконструкция продолжится в сторону реки Воронеж», — предупредил мэр.
Напомним, часть коллектора, по которому на очистные сооружения попадают стоки четверти города, вышла из строя 13 июля. В этот же день начались аварийные работы, и движение на выезде с улицы Катукова на развязку у памятника Танкистам было перекрыто, Подрядчик «РВК-Липецк», ООО «Промэнергосервис», успешно заменил сгнивший участок металлической трубы менее чем за двое суток.18 июля на месте раскопки завершились дорожные работы.
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