Общество
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова

Сейчас 47-летиний Михаил Щербаков работает в Москве.

Кандидатуру бывшего вице-мэра Липецка Михаила Щербакова на пост главы города выдвинет липецкое отделение «Единой России», сообщили в правительстве области. С такой инициативой выступил замсекретаря реготделения партии Владимир Богодухов.

«Мы достаточно давно знаем Михаила Александровича. Он хорошо зарекомендовал себя в мэрии Липецка. Сегодня работает на федеральном уровне. Безусловно, похвально что в сложный для города момент он вернулся на малую родину, чтобы показать результат», — прокомментировал предстоящее выдвижение секретарь регионального отделения ЕР губернатор Игорь Артамонов.

Михаилу Щербакову 47 лет. Он работал в мэрии Липецка с 2003 до 2007 года, а затем с 2017 до 2020-го: ведущим специалистом и заместителем начальника отдела управления градостроительства, заместителем главы города, первым вице-мэром. В марте 2020-го  Михаил Щербаков ушел в отставку и переехал в Москву. До последнего времени Щербаков работал в Росатоме.

Процедура выдвижения кандидатов на пост главы администрации Липецка должна закончится в июне. В соответствии с регламентом выборов главы города, они должны быть альтернативными. Так что к окончанию предварительной процедуры выборов губернатор Липецкой области Игорь Артамонов должен предложить Липецкому горсовету минимум две кандидатуры на должность мэра. Но, по слухам, губернатору предложат несколько кандидатов парламентские партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой области», Общественная палата области, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». В региональном законе сказано, что это должны быть люди с авторитетом и репутацией, с опытом публичной (государственной и общественной) деятельности.
Комментарии (3)

Баба Нюра
6 минут назад
Москва не всех принимает
Гость
7 минут назад
Просто так с теплого места в Москве не уходят.
Дожили
9 минут назад
Полный абзац!
