Завтра на Карьере начнут демонтаж аварийного пешеходного моста

Уже на следующей неделе его разберут почти до нуля.

Аварийный мост на Карьере над двумя ветками железной дороги между ДК «Студеновский» и улицей Гайдара демонтируют уже на следующей неделе. Руководство Юго-Восточной железной дороги дает подрядчику липецкой мэрии, омской компании «Альянс Техносервис», два полуторачасовых окна в расписании движения поездов 28 и 30 июля, чтобы убрать обветшавшую 66-летнюю конструкцию.Пока же рабочие разобрали часть деревянного настила со стороны Студеновского ДК. Но на наших глазах какой-то смельчак пролез на мост по оставшейся металлической части вдоль его ограды и перешел на другую сторону. Представители подрядчика разводят руками: они каждый вечер заваривают вход на мост со стороны улицы Гайдара железными листами, но утром их отгибают жители Карьера.Уже завтра строители начнут разбирать деревянные ступени и настил по всему мосту, а через неделю он полностью исчезнет.В мэрии ответственно подошли к организации обхода железной дороги. Мы уже рассказывали, как— да, путь стал длиннее, но он полностью безопасен.Омичи взяли подряд на демонтаж 53-метрового моста и строительство нового 45-метрового за 52,8 млн рублей — этим заказом не заинтересовалась ни одна липецкая компания. Подрядчик должен сдать управлению строительства мэрии новый железнодорожный путепровод-эстакаду к концу 2027 года.Омичи заверили липецкого мэра, что постараются сделать это на несколько месяцев раньше.