Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам
Общество
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51 минуту назад
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Завтра на Карьере начнут демонтаж аварийного пешеходного моста
Уже на следующей неделе его разберут почти до нуля.
Пока же рабочие разобрали часть деревянного настила со стороны Студеновского ДК. Но на наших глазах какой-то смельчак пролез на мост по оставшейся металлической части вдоль его ограды и перешел на другую сторону. Представители подрядчика разводят руками: они каждый вечер заваривают вход на мост со стороны улицы Гайдара железными листами, но утром их отгибают жители Карьера.
Уже завтра строители начнут разбирать деревянные ступени и настил по всему мосту, а через неделю он полностью исчезнет.
В мэрии ответственно подошли к организации обхода железной дороги. Мы уже рассказывали, как глава Липецка Михаил Щербаков прошелся по альтернативному маршруту — да, путь стал длиннее, но он полностью безопасен.
из старых железобетонных плит площадку для 300-тонного подъемного автокрана, который и разберет старый мост
Омичи взяли подряд на демонтаж 53-метрового моста и строительство нового 45-метрового за 52,8 млн рублей — этим заказом не заинтересовалась ни одна липецкая компания. Подрядчик должен сдать управлению строительства мэрии новый железнодорожный путепровод-эстакаду к концу 2027 года.
Омичи заверили липецкого мэра, что постараются сделать это на несколько месяцев раньше.
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