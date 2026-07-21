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51 минуту назад
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Завтра на Карьере начнут демонтаж аварийного пешеходного моста

Уже на следующей неделе его разберут почти до нуля.

Аварийный мост на Карьере над двумя ветками железной дороги между ДК «Студеновский» и улицей Гайдара демонтируют уже на следующей неделе. Руководство Юго-Восточной железной дороги дает подрядчику липецкой мэрии, омской компании «Альянс Техносервис», два полуторачасовых окна в расписании движения поездов 28 и 30 июля, чтобы убрать обветшавшую 66-летнюю конструкцию.

Пока же рабочие разобрали часть деревянного настила со стороны Студеновского ДК. Но на наших глазах какой-то смельчак пролез на мост по оставшейся металлической части вдоль его ограды и перешел на другую сторону. Представители подрядчика разводят руками: они каждый вечер заваривают вход на мост со стороны улицы Гайдара железными листами, но утром их отгибают жители Карьера.

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Уже завтра строители начнут разбирать деревянные ступени и настил по всему мосту, а через неделю он полностью исчезнет.

В мэрии ответственно подошли к организации обхода железной дороги. Мы уже рассказывали, как глава Липецка Михаил Щербаков прошелся по альтернативному маршруту — да, путь стал длиннее, но он полностью безопасен.

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из старых железобетонных плит площадку для 300-тонного подъемного автокрана, который и разберет старый мост

Омичи взяли подряд на демонтаж 53-метрового моста и строительство нового 45-метрового за 52,8 млн рублей — этим заказом не заинтересовалась ни одна липецкая компания. Подрядчик должен сдать управлению строительства мэрии новый железнодорожный путепровод-эстакаду к концу 2027 года.

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Омичи заверили липецкого мэра, что постараются сделать это на несколько месяцев раньше.


мост на Карьере
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
смотритель зоопарка
26 минут назад
и будут ремонтировать 5 лет, потом будет 3-4 допника еще на 50 миллионов и тогда возможно закончат, но не факт
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