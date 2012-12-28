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Общество
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сегодня, 16:05
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Что важнее жителям многоэтажек: теплорегулятор за 100 000 рублей или ремонт крыши?
На сессии горсовета директор липецкой «управляшки» поспорила с представителем «РИР Энерго».
Владимир Яриков сообщил, что зиму город пережил относительно спокойно, если не считать трёх крупных аварий на сетях: январской на улице Терешковой и двух февральских — на улицах 50 лет НЛМК и Водопьянова (в совокупности без тепла более чем на сутки оставались жители 76 домов и 10 детсадов и школ).
Не опоздают ли энергетики из-за необычайно позднего завершения отопительного сезона — 30 апреля — завершить свои ремонты? Ведь помимо этого «РИР Энерго» обязалась оснастить терморегуляторами горячей воды сотни многоэтажек, а без них департамент ЖКХ не даст управляющим компаниям паспортов готовности домов к зиме.
Этот вопрос был не праздным: две недели назад на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Павел Кузнецова заявил, что «РИР Энерго» с помощью УК начал монтировать в теплопунктах МКД терморегуляторы, которые должны не пускать в систему горячего водоснабжения домов кипяток от котельных, если температура обратки в ней превышает допустимую. Директор липецкого филиала «РИР Энерго» Алексей Бунеев тогда сказал, что такие регуляторы позволят проталкивать теплоноситель горячим по сетям к тем домам, которые страдают от «недотопов».
На этот вопрос первого заместителя председателя горсовета Бориса Понаморева ответил заместитель директора липецкого филиала «РИР Энерго» Виталий Маклаков. Он сказал, что все работы по замене сетей уже вошли в график и он не видит опасности срыва подготовки к новому отопительному сезону (в Липецке компания «РИР Энерго» обязалась переложить 13 километров тепловых сетей этим летом).
— А что же терморегуляторы? Доказана ли на практике их эффективность таких приборов и на кого в итоге лягут расходы по их монтажу? — продолжила дожимать Маклакова уже спикер горсовета Евгения Фрай.
Но, не дав энергетику слова, в дискуссию вступила единственный в горсовете представитель УК Наталья Щедрина. Она сказала, что терморегуляторы оплатят управляющие компании УК (которые, конечно, разбросают расходы на жителей дома. — Прим. GOROD48). Но их эффективность никем еще не доказана. А один такой прибор стоит 100 тысяч рублей. На старую девятиэтажку надо столько же терморегуляторов, сколько в ней тепловых пунктов — а их порой по одному каждый подъезд. Вот и считай, какие расходы по подготовке к зиме важнее: на прибор с недоказанной эффективностью или же на ремонт кровли или внутридомовой системы отопления?
— Возможно, в большинстве случаев можно найти иное техническое решение проблем «недотопов» и «перетопов» в многоэтажках? И можно ли там, где это невозможно, рассчитаться с «РИР Энерго» за терморегуляторы в рассрочку? — задалась вопросами депутат Щедрина.
Эти вопросы Виталий Маклаков будто и не услышал. Он лишь сказал, что без терморегуляторов — никак, что без них идет перерасход тепловой энергии, что в дома порой она попадает нагретой до 85-87 градусов, что чревато ожогами для горожан.
Евгения Фрай предложила мэрии и энергетикам не гнать лошадей, а сделать пилотный проект, чтобы увидеть, будет ли из этой затеи толк. В ответ врио мэра Светлана Бедрова сказала, что эту тему стоит обсудить отдельно.
На этой же сессии горсовета депутаты удовлетворили просьбу своего коллеги Андрея Выжанова об отставке с должности председателя постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности по собственному желанию.
— Со здоровьем бы разобраться, — сказал GOROD48 о причине отставки депутат, с трудом, кажется, спускавшийся по лестнице после окончания сессии.
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