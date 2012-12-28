Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ

Но гвоздем выборов главы Липецка стал «народный мэр» Михаил Гулевский.

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Сегодня Липецкий горсовет выбрал главу города с 5-летними полномочиями из двух кандидатур — врио главы города Михаила Щербакова и регионального министра природных ресурсов и экологии — которых представил первый заместитель губернатора Александр Рябченко. В итогеА теперь расскажем, как все было. Спойлер: гвоздем этих выборов стал «народный мэр», экс-депутат Госдумы Михаил Гулевский.Итак, после представления кандидатам дали по 10 минут на выступление. Первым к трибуне подошёл Андрей Мартынец. Он уложился в три минуты.Неудивительно, что в основном Андрей Мартынец говорил о городской экологии: желании навести порядок с вывозом и утилизации строительного мусора, шин, веток. Все это может быть вторичным сырьем при правильном подходе (в регионе нет ни одного предприятия, которое бы перерабатывало старую авторезину). Мартынец говорил о необходимости разработки дополнений к Правилам благоустройства Липецка, вписав в них весь путь такого мусора от мест их сбора до мест утилизации. Также он заявил о необходимости запуска ИИ-системы, которая с помощью камер уличного наблюдения позволит находить организаторов стихийных свалок, на уборку которых тратят бюджетные средства. А качестве примера правильного использования средств бюджета упомянул о ликвидации свалок «Венера» и «Орлиный лог».Депутаты задали кандидату несколько вопросов по теме его выступления. А Светлана Тюнина взяла и спросила Андрея Мартынца о том, с чего бы горожанам верить ему, областному чиновнику, что он будет работать на благо города? Андрея Мартынец ответил, что иного выхода у него нет, кроме как ежедневно работать над решением городских проблем. «Иначе жители проголосуют за это ногами». Спикер горсовета Евгения Фрай поинтересовалась у министра, какими личными качествами тот обладает?— Меня уже спрашивали об этому. Скажу от сердца: честностью, понятностью, открытостью.Михаил Щербаков перебрал свои 10 минут. Он рассказал, что коренной липчанин, долгое время работал в мэрии на разных должностях, а в федеральных структурах, в которых проработал последние шесть лет, получил новый опыт, изучил лучшие городские практики. В должности мэра собирается применять то, что будет полезно Липецку. «Я вернулся не для того, чтобы узнать что-то о городских проблемах, а чтобы их решать».Основными проблемами Липецка являются, по его словам, изношенное ЖКХ, содержание и ремонт дорог, транспорт, благоустройство. «На них и сосредоточусь». По словам Михаила Щербакова, для горожан важны, в первую очередь, базовые бытовые потребности: свет в квартирах, холодная и горячая вода в кранах, отопление. А потому он желает добиться от ресурсных компаний и УК своевременного устранения аварий.— Жители должны видеть не процесс, а конечный результат. Если работы начаты, должны быть завершены качественно и в срок.Щербаков намерен продолжить программы расселения аварийного жилья, планомерного развития всех районов города. Новый асфальт не должен лежать год после укладки. Транспорт должен быть надежным, а город — комфортным для жизни.— Надо продолжить развитие нового центра притяжения — Зелёного острова. Его надо качественно наполнять дальше. Все общественные пространства должны быть востребованы горожанами, должны достойно содержаться в любое время года.Отдельно кандидат проговорил взаимоотношения власти и горожан.— Забота о людях — главный принцип городской власти. Ложка хороша к обеду — ответы на вопросы людей должны быть своевременными. У каждого поручения должны быть срок, исполнитель, результат. Люди важнее процессов, результат важнее совещаний, диалог важнее отчётов.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев похвалил Михаила Щербакова за правильно расставленные акценты. И спросил, что тот намерен делать с МУП «Липецктеплосеть», на которое муниципалитет и правительство области тратят существенные деньги. Кандидат ответил, что было бы правильно передать теплосеть, находящуюся в ведении МУПа, компании «РИР Энерго», а пока этого не случилось, провести тщательный аудит организации, найти варианты сокращения бюджетных расходов.Депутат Вера Урываева также согласилась с обозначенными Михаилом Щербаковым приоритетами. И спросила, какой бы амбициозный проект он хотел реализовать, чтобы войти в историю? Вон, мол, благодаря Гулевскому у нас есть фонтаны! Щербаков согласился, что «народный мэр» вошел в историю с фонтанами, как Евгения Уваркина — с парками. Но стоял на своем: отрасль ЖКХ сейчас важнейшая:— Фонтаны на поверхности, их видят все, а сети под землей, их люди не видят. Но если сегодня мы не займёмся инфраструктурой, то в парки никто не пойдет. Этим надо заниматься. Мы живём за счет советского еще наследия. Некоторые сети в городе старше меня!— Согласен, — выкрикнул под смех собравшихся из зала Михаил Гулевский.Председатель горсовета Евгения Фрай также поддержала Михаила Щербакова. И спросила, какой первый руководящий сигнал получит от нового мэра его команда?— Честность. И не замалчивание проблем. Я уже за две недели в должности врио столкнулся с недостоверной информацией от коллег.— Но тогда вас будут бояться, — улыбнулась спикер.— Ничего страшного! — парировал Щербаков.Главу избирали тайным голосованием.После того, как были оглашены результаты голосования — все депутаты «за» Щербакова, он принял присягу, после чего Евгения Фрай возложила на него церемониальную почетную регалию главы Липецка.С напутственным словом к новому мэру обратился самый возрастной депутат горсовета Василий Литовкин.— Быть мэром — это каждодневный тяжелый труд. Вы четко расставили приоритеты. И их надо выполнять. Тут сидят депутаты, ваши коллеги, профессионалы своего города, также заинтересованные в благополучии города. Мы всегда готовы подставить вам плечо в решение самых сложных проблем Липецка. Липчане достойны лучшей жизни, а не только обещаний. Мы будем полагаться на вашу мудрость, благоразумие, целеустремленность.А потом зажег Михаил Гулевский. Он заявил, что с тревогой наблюдал за выборами мэра: «Мы третий регион в России, где так выбирали мэров крупных городов». Затем он назвал восемь лет, которыми Липецк управляли Уваркина и Ченцов (если точнее, то шесть лет и девять месяцев. — Прим.) временем упущенных возможностей для развития города. Он заявил, что за это время в Липецке не появилось новых достойных спортивных и культурных объектов (тут, конечно, «народного мэра» занесло: в Липецке строили современнейшие школы и детсады, новые спортобъекты, тот же Зеленый остров с его уникальным стадионом для разных видов спорта под открытым небом, была даже построена поликлиника на «Европейском» — предыдущую перед ней, 7-ю, построили при Гулевском). А потом экс-мэр вдруг обвинил Ченцова и Уваркину в отсутствии любви к городу и липчанам!— Вот это тут должно сидеть, в душе! — ударил он себя в грудь. — Если этого не будет, никакая жесткость, никакие требования к своей команде, ничего не получится.В плюс новому главе города он поставил его характер, знание подноготной Липецка и муниципальной власти.— Вам, Михаил Александрович, надо выбирать приоритеты вместе с депутатами. Выбрал приоритет — и можно год, два, три молотить! Удачи вам, твердости духа, счастья, успехов!Вице-мэр Светлана Бедрова, которая с февраля была временно исполняющей полномочия главы города после скоропостижного ухода в отставку Романа Ченцова, заявила, что администрация мэрии готова работать с новым руководителем. «За две недели работы в администрации Липецка Михаила Александровича мы увидели в нем руководителя, который знает, что делать, который ставит задачи подчиненным и спрашивает за результат. Уверены, что будем работать так, как положено».Первый вице-губернатор Александр Рябченко сказал, что глава региона Игорь Артамонов рекомендовал горсовету две сильных кандидатуры и выразил надежду на то, что новый глава Липецка будет успешен в своей деятельности:— Времени на раскачку нет. Все турбулентно. Ресурсы ограничены. Никакого медового месяца у мэра не будет. Принципиально важно, что депутаты выбрали человека с компетенциями и кругозором, которые нужны муниципалитету.Александр Рябченко выразил надежду, что лишь в тесном сотрудничестве с правительством области, с региональными министерствами муниципалитет сможет решать те «сигнальные» проблемы, которые стоят перед городом. «Губернатор слышит муниципалитеты, если у них есть пакеты готовых решений».