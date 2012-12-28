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2015
сегодня, 14:57
29

«Женщина на должности главы города справляется не хуже мужчины»

Врио мэра Липецка Светлана Бедрова отчиталась перед горсоветом об итогах работы администрации Липецка за прошлый год.

Сегодняшняя сессия горсовета была незаурядная: на ней с отчетом работы мэрии за прошлый год выступила временно исполняющая полномочия главы Липецка Светлана Бедрова. Фактически она отчитывалась за работу скоропостижно ушедшего в феврале в отставку главы города Романа Ченцова, но по сути — за собственные первые шаги в новой должности.

Бедрова начала с того, что главными инструментами развития Липецка назвала национальные проекты — «Семья», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни». По её словам, удалось сделать многое благодаря поддержке федерального центра и региона. После она еще не раз возвращалась к реализованным планам, но после этого реверанса в сторону спонсоров городских программ заговорила о базисе, об экономике города.

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Впрочем, Светлана Бедрова обошлась без какого-либо анализа происходящего. Она просто заявила, что экономика города в непростых условиях сохранила устойчивость. По итогам 2025 года Липецк занял второе место по ЦФО по объёму отгруженных товаров и инвестициям в основной капитал, третье — по уровню среднемесячной зарплаты. Количество малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых достигло 44 662, что на 14,3% больше, чем раньше. Налоговые отчисления от малого и среднего бизнеса в городской бюджет выросли на 21%, составив 832 миллиона рублей.

При этом бюджет 2025 года оказался заметно меньше предыдущего: 25 миллиардов рублей против 30,4 миллиарда в 2024-м. Собственные доходы муниципалитета снизились с 10,7 до 9,6 миллиарда главным образом из-за снижения доли главного городского налога, подоходного (или НДФЛ), оставляемого городу субъектом. Бедрова подчеркнула, что при всем при том главная задача — выполнять все социальные обязательства перед липчанами — городской администрацией была решена.

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Львиная доля расходов, как обычно, пришлась на социальные программы, строительство и модернизацию инфраструктуры. Продолжилось масштабное обновление школ и детских садов: на развитие материально-технической базы направили более 2,1 миллиарда рублей, зарплата педагогов выросла в среднем на 17,2%. В городе возвели две современные школы: в «Елецком» на 1225 мест и во «Взлётном» на 1500, капитально отремонтировали пять школ и детсад. В этом году капитально отремонтируют 15 школ и три детсада, но с куда меньшим объёмом работ из-за экономии средств — в основном без утепления фасадов и внутренних перестроек, без благоустройства территорий и обновления стадионов. «Средний чек» на капремонт одного учреждения составит 60-70 миллионов рублей против 250 миллионов в прошлом году.

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Спортивная инфраструктура тоже не осталась без внимания. В городе капитально ремонтировали спортивные объекты, ставили уличные тренажёры, на «Зелёном острове» появился огромный летний стадион из 13 спортивных зон. Липецк, по словам Бедровой, входит в тройку лидеров ЦФО по доле населения, регулярно занимающегося спортом, — оказывается, у нас два жителя города из трех жить не могут без ЗОЖ!

В культурной жизни произошло несколько важных событий: открылась вторая школа креативных индустрий, модернизирован библиотечно-информационный центр имени Бартенева, завершен капремонт ДК «Рудничный». 16 тысяч юных липчан — волонтеры.

Отдельный блок отчёта посвятили городскому хозяйству. Главное, конечно, касалось трамвая:

— Было восстановлено движение трамваев на левый берег, пассажиропоток МУП «Городской электротранспорт» вырос вдвое — до шести тысяч пассажиров в сутки.

Но Бедрова умолчала о том, что как раз в этот понедельник департамент транспорта отменил маршрут №2 и сократил количество вагонов на двух оставшихся маршрутах — с 13 до 11 по будням и с девяти до пяти по выходным, объяснив это именно сокращением пассажиропотока. Но врио мэра сообщила о продолжении модернизации трамвайной сети и о задаче концессионера на этот год вернуть трамвай от кольца 9-го микрорайона к Центральному рынку.

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В Липецке капитально отремонтировали 16 дорог, комплексно благоустроили пять микрорайонов, отремонтировали два подземных пешеходных перехода. В «Елецком» создали дополнительные парковочные места, заменили на современные энергосберегающие лампы в 1600 светильниках, посадили более двух тысяч деревьев и кустарников. К 80-летию Победы капитально отремонтировали мемориал на площади Героев.

По программе формирования комфортной городской среды благоустроили 28 объектов, главным из которых врио мэра назвала спорткомплекс «Зелёный остров», открытый в мае. В этом году планируют обновить ещё 16 пространств. Однако ранее сама же мэрия признала программу малоэффективной! В прошлом году на неё выделили 705,1 миллиона рублей, но только 33,3% мероприятий выполнили в срок. А в этом году из-за трудностей с доходами на обустройство города в целом выделили мизерные 185 млн рублей, из которых 74,7 миллиона — на парк аттракционов «Петропарк». На его открытие 12 июля, накануне Дня города, Бедрова пригласила всех горожан.

Бедрова рассказала о промежуточных результатах реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения компанией «РВК-Липецк»: за год она отремонтировала 13 километров сетей, потратив на это почти 1,5 миллиарда. В этом году «РВК» собирается удвоить темпы. Однако вот модернизация городской станции аэрации не выполнит своей заявленной цели: концессионер отказался от строительства отделения термической сушки илового осадка и цеха по его утилизации путём сжигания из-за невозможности приобрести итальянские печи в условиях санкций, а замена на отечественную технологию требует проектирования с нуля и дополнительного бюджета.

Говоря о теплоснабжении, Бедрова сказала, что «РИР Энерго» реконструировал теплотрассу в Матырском, заменил сети на улицах Индустриальной, Пролетарской, Липовской, Космонавтов, Меркулова и Московской — правда, по последнему адресу работы до сих пор не завершены.

Удивила Бедрова заявлением о сокращении количества управляющих компаний с 92 существующих до 60 за счёт выдавливания с рынка тех, на кого больше всего жалуются горожане.

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Напомним, что первым о таком желании говорил ещё мэр Сергей Иванов, потом Евгения Уваркина буквально кнутом принуждала УК работать как надо, но ни у кого ничего не получилось по двум причинам. Во-первых, у большинства липецких УК всего два-три десятка бенефициаров, и если компанию заваливают штрафами, её закрывают и открывают новую. Во-вторых, с марта 2022 года УК находятся под защитой президентского моратория на проверки. Так что вряд ли из этой затеи выйдет толк.

Мэрия заключила шесть договоров комплексного развития территорий на месте старых депрессивных районов. Застройщики планируют возвести более 600 тысяч квадратных метров жилья взамен снесённых ветхих строений. В этом году профильный департамент намерен заключить такие же договоры на застройку улиц 40 лет Советской Армии и Интернациональной.

По части наведения порядка цифры внушительные: в 2025 году выдали 6445 предписаний о наведении порядка, взыскали более 8 млн рублей штрафов, вывезли 90 незаконных киосков и гаражей и 122 разукомплектованных автомобиля.

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Отдельно Бедрова коснулась модной темы — искусственного интеллекта. Новые технологии помогают отслеживать работу коммунальной техники в реальном времени, выявлять дефекты дорожного покрытия, находить водителей, паркующихся у контейнерных площадок и на газонах, подготавливаться учителям к урокам и даже контролировать соблюдение запрета на продажу алкоголя вблизи социальных объектов. «Цифровые сервисы позволяют быстрее реагировать на обращения жителей, контролировать уборку дорог, земляные работы и другие городские процессы, делая управление более эффективным», — подчеркнула Бедрова.

Свой отчёт она уложила в полчаса.

А потом начались вопросы. Председатель горсовета Евгения Фрай поблагодарила Светлану Бедрову за целостность доклада, расставленные акценты и — отдельно — за грамотность. «Так правильно выговаривать числительные — дорогого стоит!» — заметила Фрай и тут же спросила, откуда взялась цифра в 60 управляющих компаний, которые должны остаться в городе? Бедрова ответила, что это условное количество, к которому стремились её предшественники ещё с 2019 года, и что были даже планы сократить УК до двадцати, но их не реализовали.

Первый заместитель Фрай, Борис Понамарёв, поблагодарил врио мэра за ответственное отношение к бюджетным тратам, а затем привёл пример недавнего падения гнилого тополя на «Ладу Гранду» на улице Московской и попросил подумать над обновлением видов деревьев для озеленения. «У энергетиков есть желание ничего не сажать в охранной зоне сетей, но это неправильно, — сказал он. — Надо сохранить город зелёным, найти варианты посадок деревьев с иной корневой системой, которая бы не разрушала сети».

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Также Понаморёв попросил мэрию вникнуть в проблему утилизации старых шин, которые водители часто оставляют у мусорных баков, и предложил использовать искусственный интеллект — обучить его распознавать такие нарушения по камерам уличного наблюдения, которыми город напичкан. А ещё спросил, когда будут реконструированы дороги по улицам Нестерова и Тельмана с учетом новостроек, которые там появятся? На этот вопрос ответила вице-мэр Светлана Сурмий: когда в бюджете появятся средства на разработку проектно-сметной документации расширения дорог, а потом и на само строительство. «При наилучшем раскладе можно решить эту проблему за два года».

Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров сделал Бедровой комплимент: «Женщина на должности главы города справляется не хуже мужчины». Но тут же уколол острым вопросом: когда же горожане будут удовлетворены ситуацией в ЖКХ? Ответ она дала чисто философский: «Чем лучше живёт человек, тем больше у него претензий к власти». Согласившись, что повсеместные раскопки задолбали всех, врио мэра заметила, что энергетики стараются сделать спокойным для липчан каждый новый отопительный сезон. «Поэтому нужно терпеть», — резюмировала она.

Последний вопрос задала депутат Екатерина Пинаева. Она посетовала на разграбление имущества бывшей кондитерской фабрики «Рошен» и базы обанкротившейся Липецкой областной коммунальной компании. «Всё это мародёрство происходит под окнами жилых домов, — сказала Пинаева. — Мэрии надо теснее работать с правоохранительными органами в этом плане».

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На этом вопросы закончились. Бедрова поблагодарила горсовет за совместную работу, заметив, что благодаря этому удалось благоустроить в прошлом году 25 дворов (в этом году из-за жёсткой экономии обновят всего два), привести в порядок 82 территории по программе «Ремонт двора» (в этом году она не профинансирована ни на копейку), реализовать 270 наказов избирателей на 360 миллионов рублей (в этом году на наказы нет ни рубля). Главным принципом работы администрации она провозгласила человекоориентированность, а другими приоритетами — устойчивость экономики и бюджета, адаптацию участников СВО, комфортную городскую среду, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и модернизацию коммунальной сферы.
Липецкий горсовет
Светлана Бедрова
отчет мэра
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Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Свободный крестьянин
38 минут назад
Можно попросить женщину на должности мэра которая со всем справляется,обратить внимание на ситуацию с дорогами на Соколе!На ямы размером пока с колесо по ул Ковалева,брошенным ремонтом дороги на 40 лет Октября?Может справится?
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Моё советское детство
сегодня, 17:55
Дворники поливающие асфальт вокруг домов, поливальные машины на улицах города, где это всё?!
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СССР
сегодня, 19:31
и все дороги были пролиты с утра, свежо, пыли нет
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Гость
сегодня, 18:05
Про дворников это вы в кино насмотрелись?
Ответить
Моё советское детство
сегодня, 19:23
Про дворников это вы в кино насмотрелись? С чего это вдруг?
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Гость
сегодня, 19:35
С чего это вдруг? Приведите пример - в каких годах и по каким адресам
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Моё советское детство
13 минут назад
Приведите пример - в каких годах и по каким адресам ул. Парковая, рядом с сшN4, середина 70-х
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Дааа
сегодня, 17:42
«Чем лучше живёт человек, тем больше у него претензий к власти». Другими словами - зажрались липчане. Очень хорошо живут.
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Колян
сегодня, 17:14
В нашем колхозе меняются только градоначальники.
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Итальянские печи
сегодня, 17:12
А по телевизору говорят что импортозамещение шагает семимильными шагами.
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Липчанка
сегодня, 16:28
Уже при ней снег и улицы почти не чистили и ну убирали в конце февраля-марте. А апреле город задыхался от пыли. Конечно, она не может навести порядок, но говорить о проблемах и недостатках тоже ведь должна.
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Татьяна
сегодня, 20:13
коммунальные службы пользовались тем, что она новый человек и из системы образования, и многое не знает,,, Вот они и не работали в полную мощь, а лишь на 30%. Поэтому зима была снежной , а дороги не чищены
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Гостья
сегодня, 16:03
Прям заметно стало лучше. Порывов практически нет, дороги без ям, и даже клубника подешевела. Интересно, а как станет, если у нас женщина будет на должности губернатора? Может, попробовать?
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Sергий
сегодня, 16:25
Да, почему бы и нет.
Ответить
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
сегодня, 16:02
16 тысяч юных липчан — волонтеры.
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Гость липецка
сегодня, 16:01
Не позавидуешь будующему мэру которого выбирут после таких руководителей ветврачей и землепашцев полностью угробили город дороги разбиты везде во дворах не убираеться а зима придет снежная островом снег будете убирать.
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Ветеран
сегодня, 15:52
Сама себя не похвалишь...., а дальше вы знаете.
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