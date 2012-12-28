Остров, пляж и море спорта

На Зеленом острове в Липецке открыт уникальный спортивный городок.

В субботу губернатор Липецкой области открыл общественно-спортивное пространство «Зеленый остров». Здесь построены 27 спортивных площадок для занятий пляжным волейболом, футболом, стритболом, панна-футболом, падел-теннисом и другим видам спорта, зоны для воркаута и с тренажерами. Причем для пляжного волейбола сделано целых шесть площадок. Смонтированы на острове четыре грунтовых корта для большого тенниса.Открытие спортгородка, обошедшегося бюджету в 312 миллионов рублей, проходило под фанфары и фейерверки. После обратного отсчета: «…пять, четыре, три, два, один!» губернатор Игорь Артамонов нажал на сцене красную кнопку.— За последние годы мы открыли немало спортивных сооружений, но городок на острове уникален. Далеко не в каждом субъекте страны так много сделано для пляжных видов спорта, для летних видов спорта, для детского спорта. Сегодня здесь собрались воспитанники спортивных школ. Дети, это для вас! Играйте в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, пляжный волейбол, пляжный бадминтон... Всё для этого есть! И сбылась моя мечта: наконец у нас появились грунтовые теннисные корты, на которых мы можем проводить соревнования.Губернатор рассказал, что на днях в городе побывал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который предложил проводить на острове соревнования по стритболу «три на три».— Пожалуйста! Мы открыты для всероссийских соревнований и, возможно, для международных. Поэтому в добрый путь — «Зелёный остров», — сказал губернатор. — А всем вам успехов, спортивных побед и здоровья! — пожелал он гостям спортивного кластера под открытым небом и спортсменам, которые участвовали в липецком полумарафоне.Затем Игорь Артамонов, и. о. мэра города Светлана Бедрова, спикер горсовета Евгения Фрай прогулялись по острову. Среди песка, впрочем, уже успевшего порасти травкой, уложены дорожки, а 27 площадок по 13 видам спорта перемежаются зонами отдыха, где можно и посидеть, и полежать под навесами, раздевалками, шкафами для личных вещей и спортивной формы. Подошел губернатор к круглым «клеткам», немного похожим на ринг для боев ММА. Но в них по двое мальчишек гоняли футбольный мячик. Губернатор понаблюдал немного за поединком экзотичного для Липецка вида спорта — панна-футбола, а потом дети из спортшколы облепили Игоря Артамонова для фотосессии.Тренер спортшколы №12 Олег Чугунов рассказал, что дети очень полюбили этот вид уличного футбола, зародившегося в Суринаме:— Панна-футбол — это игра один на один в клетке. Главное — не просто забить, а сделать «панну»: пробросить мяч сопернику между ног. Это приносит мгновенную победу в раунде. Остальные голы считаются, но они не так важны. Поле для панна-футбола круглое, диаметром шесть метров. Как сами можете убедиться, игра это очень зрелищная, а для самих игроков — активная.Олег Чугунов оценил и сам спортивный кластер:— Это спортивный чудо-остров! Мечты детских тренеров сбылись. Площадки здесь довольно разнообразные. Надеюсь, что всё это здесь будет поддерживаться на должном уровне.Конечно, много мест на спортивном чудо-острове и для взрослых. Неподалеку от «клеток» панна-футбола на песке бились в мини-футбол команды ЛГТУ. Тренер Алексей Панфилов также не скрывал восторга:— Прекрасные площадки! Солнце, свежий воздух!Понаблюдав за игрой МФК «ЛГТУ», Игорь Артамонов заметил: «У нас ведь «ЛГТУ» хорошо полетел!»… А затем поинтересовался у находившегося рядом областного министра спорта Александра Митина: «Когда «Металлург» у нас полетит?»— Полетит! – уверенно ответил министр.А тренер липецкой сборной по большому теннису Андрей Попов теперь имеет все возможности растить звёзд. За его спиной — четыре теннисных корта.— На грунтовом покрытии проводятся все юниорские первенства России, турниры высокой категории, международные соревнования. У нас теперь есть база для подготовки высококлассных спортсменов. У нас есть уже восходящие звёздочки, они как раз сейчас на корте находятся — Нелли Хрюкина и Вика Семёнова. Вообще турниры, которые мы проводим в Липецке, ближайшие два года в основном выигрывают они. Они входят в ТОП-30 рейтинга России. Такие корты теперь будут способствовать их движению вверх.Липчане уже оценили спортивный кластер:— Я фанат футбола и воркаута. Тут — космос! Понравились клетки для панна-футбола, давно хотел попробовать этот жёсткий «один в один» ногомяч. Говорят, что здесь будут проводить турниры. И очень рад, что появились грунтовые теннисные корты: может, и впрямь Липецк наконец-то сможет претендовать на серьёзные соревнования. Надеюсь, администрация не забудет про хорошую охрану всего этого благолепия. А пока — снимаю шляпу: деньги потратили не впустую, — сказал инженер Дмитрий Зельников.Его друг Илья захотел ответить «некоторым хейтерам», мнение которых он читает в соцсетях: «Остров не лысый! Он зеленый! Вы давно тут были? Я специально шагами сегодня померил «зеленку», которая опоясывает остров по всему периметру, — 100–120 метров! И середина уже поросла травой, похожей на ковыль. Там в углу даже какой-то водоем есть, тоже поросший ивняком. Пожилые вспоминают свою молодость, 60–70-е годы, наверное, может, тогда остров и был каким-то особенным. Но в 90-е и двухтысячные он был заросшим непроходимым буреломом.— Честно, я пришла на открытие скорее за атмосферой и красивыми фото. Но увидела площадки для падела и стритбола — теперь хочу попробовать. Очень стильно всё сделано: лавочки, навесы, даже раздевалки есть. Главное, что здесь не только скучные тренажёры, а реально можно зависнуть с друзьями на полдня. И легкий бриз с реки — это вайб! — не скрывает эмоции 19-летняя студентка Кристина.Анна с двумя сыновьями лет 14–15-ти уверена, что площадки острова будут востребованы спортивными семьями:— Я раньше играла в пляжный волейбол. Пляжные виды спорта — это и красиво, и приятно. Да глаз радуется: шесть песчаных площадок! Привела сюда своих подростков — они в восторге от футбольных клеток для, как он называется? Панна-футбол? В общем, остров стал настоящим спасением для активных семей. Единственное, хотелось бы, чтобы всё это не разломали и не забросили через год. А так — спасибо, что вспомнили про спорт для всех.