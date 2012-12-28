Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Над Липецкой областью сбивали БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: опрокинувшийся «Чанган», выпавший из окна малыш и новая высотка у Центрального рынка
Общество
Кодовое слово «аптечка»: пара пенсионеров отдала мошенникам 10 миллионов рублей
Происшествия
Выходные в Липецке: гроза, урок кокеткам, всплеск интереса к футболу
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
«Каникулы с пользой»: в Липецке прошла ярмарка трудоустройства для подростков
Общество
Красный уровень в Липецкой области отменен
Происшествия
На Студеновской столкнулись два легковых автомобиля
Происшествия
В Липецкой области отменен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Кодовое слово «аптечка»: пара пенсионеров отдала мошенникам 10 миллионов рублей
Происшествия
Выходные в Липецке: гроза, урок кокеткам, всплеск интереса к футболу
Общество
На Студеновской столкнулись два легковых автомобиля
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Над Липецкой областью сбивали БПЛА
Происшествия
В Липецкой области отменен желтый уровень
Происшествия
Циклон с севера принесет в Липецкую область прохладу
Погода в Липецке
Остров, пляж и море спорта
Общество
Красный уровень в Липецкой области отменен
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
29
18 минут назад

Остров, пляж и море спорта

На Зеленом острове в Липецке открыт уникальный спортивный городок.

В субботу губернатор Липецкой области открыл общественно-спортивное пространство «Зеленый остров». Здесь построены 27 спортивных площадок для занятий пляжным волейболом, футболом, стритболом, панна-футболом, падел-теннисом и другим видам спорта, зоны для воркаута и с тренажерами. Причем для пляжного волейбола сделано целых шесть площадок. Смонтированы на острове четыре грунтовых корта для большого тенниса.

IMG_5747.jpg

IMG_5678.jpg

IMG_4999.jpg

IMG_5020.jpg

IMG_5030.jpg

Открытие спортгородка, обошедшегося бюджету в 312 миллионов рублей, проходило под фанфары и фейерверки. После обратного отсчета: «…пять, четыре, три, два, один!» губернатор Игорь Артамонов нажал на сцене красную кнопку.

— За последние годы мы открыли немало спортивных сооружений, но городок на острове уникален. Далеко не в каждом субъекте страны так много сделано для пляжных видов спорта, для летних видов спорта, для детского спорта. Сегодня здесь собрались воспитанники спортивных школ. Дети, это для вас! Играйте в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, пляжный волейбол, пляжный бадминтон... Всё для этого есть! И сбылась моя мечта: наконец у нас появились грунтовые теннисные корты, на которых мы можем проводить соревнования.

IMG_5194.jpg

Губернатор рассказал, что на днях в городе побывал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который предложил проводить на острове соревнования по стритболу «три на три».

— Пожалуйста! Мы открыты для всероссийских соревнований и, возможно, для международных. Поэтому в добрый путь — «Зелёный остров», — сказал губернатор. — А всем вам успехов, спортивных побед и здоровья! — пожелал он гостям спортивного кластера под открытым небом и спортсменам, которые участвовали в липецком полумарафоне.

Футбол на любой вкус — даже суринамский

Затем Игорь Артамонов, и. о. мэра города Светлана Бедрова, спикер горсовета Евгения Фрай прогулялись по острову. Среди песка, впрочем, уже успевшего порасти травкой, уложены дорожки, а 27 площадок по 13 видам спорта перемежаются зонами отдыха, где можно и посидеть, и полежать под навесами, раздевалками, шкафами для личных вещей и спортивной формы. Подошел губернатор к круглым «клеткам», немного похожим на ринг для боев ММА. Но в них по двое мальчишек гоняли футбольный мячик. Губернатор понаблюдал немного за поединком экзотичного для Липецка вида спорта — панна-футбола, а потом дети из спортшколы облепили Игоря Артамонова для фотосессии.

Тренер спортшколы №12 Олег Чугунов рассказал, что дети очень полюбили этот вид уличного футбола, зародившегося в Суринаме:

— Панна-футбол — это игра один на один в клетке. Главное — не просто забить, а сделать «панну»: пробросить мяч сопернику между ног. Это приносит мгновенную победу в раунде. Остальные голы считаются, но они не так важны. Поле для панна-футбола круглое, диаметром шесть метров. Как сами можете убедиться, игра это очень зрелищная, а для самих игроков — активная.
Олег Чугунов оценил и сам спортивный кластер:

— Это спортивный чудо-остров! Мечты детских тренеров сбылись. Площадки здесь довольно разнообразные. Надеюсь, что всё это здесь будет поддерживаться на должном уровне.

IMG_5517.jpg

Конечно, много мест на спортивном чудо-острове и для взрослых. Неподалеку от «клеток» панна-футбола на песке бились в мини-футбол команды ЛГТУ. Тренер Алексей Панфилов также не скрывал восторга:

— Прекрасные площадки! Солнце, свежий воздух!

Понаблюдав за игрой МФК «ЛГТУ», Игорь Артамонов заметил: «У нас ведь «ЛГТУ» хорошо полетел!»… А затем поинтересовался у находившегося рядом областного министра спорта Александра Митина: «Когда «Металлург» у нас полетит?»

— Полетит! – уверенно ответил министр.

IMG_5327.jpg

А тренер липецкой сборной по большому теннису Андрей Попов теперь имеет все возможности растить звёзд. За его спиной — четыре теннисных корта.

— На грунтовом покрытии проводятся все юниорские первенства России, турниры высокой категории, международные соревнования. У нас теперь есть база для подготовки высококлассных спортсменов. У нас есть уже восходящие звёздочки, они как раз сейчас на корте находятся — Нелли Хрюкина и Вика Семёнова. Вообще турниры, которые мы проводим в Липецке, ближайшие два года в основном выигрывают они. Они входят в ТОП-30 рейтинга России. Такие корты теперь будут способствовать их движению вверх.

IMG_5528.jpg

IMG_5503.jpg


«Спасибо, что вспомнили про спорт для всех»

Липчане уже оценили спортивный кластер:

— Я фанат футбола и воркаута. Тут — космос! Понравились клетки для панна-футбола, давно хотел попробовать этот жёсткий «один в один» ногомяч. Говорят, что здесь будут проводить турниры. И очень рад, что появились грунтовые теннисные корты: может, и впрямь Липецк наконец-то сможет претендовать на серьёзные соревнования. Надеюсь, администрация не забудет про хорошую охрану всего этого благолепия. А пока — снимаю шляпу: деньги потратили не впустую, — сказал инженер Дмитрий Зельников.

Его друг Илья захотел ответить «некоторым хейтерам», мнение которых он читает в соцсетях: «Остров не лысый! Он зеленый! Вы давно тут были? Я специально шагами сегодня померил «зеленку», которая опоясывает остров по всему периметру, — 100–120 метров! И середина уже поросла травой, похожей на ковыль. Там в углу даже какой-то водоем есть, тоже поросший ивняком. Пожилые вспоминают свою молодость, 60–70-е годы, наверное, может, тогда остров и был каким-то особенным. Но в 90-е и двухтысячные он был заросшим непроходимым буреломом.

IMG_5717.jpg

IMG_5001.jpg

IMG_5033.jpg

IMG_5559.jpg

IMG_5761.jpg

— Честно, я пришла на открытие скорее за атмосферой и красивыми фото. Но увидела площадки для падела и стритбола — теперь хочу попробовать. Очень стильно всё сделано: лавочки, навесы, даже раздевалки есть. Главное, что здесь не только скучные тренажёры, а реально можно зависнуть с друзьями на полдня. И легкий бриз с реки — это вайб! — не скрывает эмоции 19-летняя студентка Кристина.

Анна с двумя сыновьями лет 14–15-ти уверена, что площадки острова будут востребованы спортивными семьями:

— Я раньше играла в пляжный волейбол. Пляжные виды спорта — это и красиво, и приятно. Да глаз радуется: шесть песчаных площадок! Привела сюда своих подростков — они в восторге от футбольных клеток для, как он называется? Панна-футбол? В общем, остров стал настоящим спасением для активных семей. Единственное, хотелось бы, чтобы всё это не разломали и не забросили через год. А так — спасибо, что вспомнили про спорт для всех.

Зеленый остров
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить