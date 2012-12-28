Пьяный чаплыгинец угнал машину у бывшей жены

И получил 10 месяцев колонии-поселения и лишение прав на четыре года.

Житель Чаплыгинского округа выслушал приговор за угон автомобиля (по части первой статьи 166 УК РФ) и повторную пьяную езду (по части второй статьи 264.1 УК РФ): 10 месяцев колонии-поселения и лишение прав на четыре года.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Но на этот раз он пошёл ещё дальше: в апреле этого года пьяный чаплыгинец тайком взял ключи от автомобиля бывшей жены и без её разрешения поехал кататься. Но далеко не уехал: через некоторое время его остановил наряд ДПС.