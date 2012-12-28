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Происшествия
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сегодня, 17:08
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Пьяный чаплыгинец угнал машину у бывшей жены
И получил 10 месяцев колонии-поселения и лишение прав на четыре года.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Но на этот раз он пошёл ещё дальше: в апреле этого года пьяный чаплыгинец тайком взял ключи от автомобиля бывшей жены и без её разрешения поехал кататься. Но далеко не уехал: через некоторое время его остановил наряд ДПС.
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