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сегодня, 17:08
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Пьяный чаплыгинец угнал машину у бывшей жены

И получил 10 месяцев колонии-поселения и лишение прав на четыре года.

Житель Чаплыгинского округа выслушал приговор за угон автомобиля (по части первой статьи 166 УК РФ) и повторную пьяную езду (по части второй статьи 264.1 УК РФ): 10 месяцев колонии-поселения и лишение прав на четыре года.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Но на этот раз он пошёл ещё дальше: в апреле этого года пьяный чаплыгинец тайком взял ключи от автомобиля бывшей жены и без её разрешения поехал кататься. Но далеко не уехал: через некоторое время его остановил наряд ДПС.
пьяная езда
угон
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Шкурник
6 минут назад
Чтоб машину не отняли в пользу государства вот и получается что у бывшей
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-
10 минут назад
В провинции свой жизненный колорит.
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чиновник
13 минут назад
сказал бы что аритмия...
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