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1777
52 минуты назад
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Пожар на Передельческой: горели емкости с краской

Пламя охватило территорию трех предприятий. 

В промышленной зоне на улице Передельческой горели бочки с краской. Они взорвались, и пламя охватило территорию трех смежных предприятий, выяснил GOROD48, побывавший на месте происшествия.
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Пожарные уже покинули очаг возгорания. Сейчас в промышленной зоне работают дознаватели МЧС; они выясняют причину возгорания. Также у места пожара работает областная экологическая лаборатория.

Пожар в производственной зоне на улице Передельческой вспыхнул сегодня рано утром. Его площадь составила около 2,5 тысячи квадратных метров. К девяти утра пожарные потушили открытое пламя.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.
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Комментарии (1)

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Центр
31 минуту назад
А горелым воняло в центре на Театральной уже в 9 вечера откуда- то
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