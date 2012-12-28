Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Происшествия
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52 минуты назад
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Пожар на Передельческой: горели емкости с краской
Пламя охватило территорию трех предприятий.
Пожарные уже покинули очаг возгорания. Сейчас в промышленной зоне работают дознаватели МЧС; они выясняют причину возгорания. Также у места пожара работает областная экологическая лаборатория.
Пожар в производственной зоне на улице Передельческой вспыхнул сегодня рано утром. Его площадь составила около 2,5 тысячи квадратных метров. К девяти утра пожарные потушили открытое пламя.
Погибших и пострадавших в пожаре нет.
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