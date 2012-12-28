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Здоровье
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27 минут назад
От клещей пострадал 3901 человек, каждый четвёртый клещ — заразен
В 71,6% случаев клещи кусали людей возле их домов и на приусадебных участках.
По данным областного управления Роспотребнадзора, из тех клещей, что были доставлены в лаборатории для анализа, 26,5% оказались заражены возбудителями различных инфекционных болезней. В том числе иксодовым клещевым боррелиозом — 19,7%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,5%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,3%. При этом по России заразность клещей доходит до 33%: то есть каждый третий клещ инфицирован.
К людям клещи в 71,6% присваивались возле домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей на природе (12,7%), в садоводческих товариществах (6,7%), в парках (2,7%), на кладбищах (1,3%) и прочих местах (5,3%).
Самым действенным и простым методом борьбы с клещами называют покос травы и уборку сухостоя. Чем чище территория — тем меньше проблем.
Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.
Выявить, чем был заражен клещ, важно потому, что для каждой инфекции назначают своё лечение. При этом случаев заболевания людей клещевым боррелиозом в Липецкой области из года в год не очень много — от 10 до 15.
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