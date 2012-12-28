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От клещей пострадал 3901 человек, каждый четвёртый клещ — заразен
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27 минут назад

От клещей пострадал 3901 человек, каждый четвёртый клещ — заразен

В 71,6% случаев клещи кусали людей возле их домов и на приусадебных участках.

В медицинские организации Липецкой области обратился уже 3 901 человек, укушенный клещами. 1 513 укушенных — дети.

По данным областного управления Роспотребнадзора, из тех клещей, что были доставлены в лаборатории для анализа, 26,5% оказались заражены возбудителями различных инфекционных болезней.  В том числе иксодовым клещевым боррелиозом — 19,7%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,5%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,3%. При этом по России заразность клещей доходит до 33%: то есть каждый третий клещ инфицирован.

К людям клещи в 71,6% присваивались возле домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей на природе (12,7%), в садоводческих товариществах (6,7%), в парках (2,7%), на кладбищах (1,3%) и прочих местах (5,3%).

Самым действенным и простым методом борьбы с клещами называют покос травы и уборку сухостоя. Чем чище территория — тем меньше проблем.

Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.

Выявить, чем был заражен клещ, важно потому, что для каждой инфекции назначают своё лечение. При этом случаев заболевания людей клещевым боррелиозом в Липецкой области из года в год не очень много — от 10 до 15.

клещи
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