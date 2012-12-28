В июне дорожали куры и сахар, дешевели яйца

Инфляция в июне составила 1,14%, а в целом с начала года потребительские цены выросли на 3,97%, сообщает Липецкстат.



Цены в Липецкой области на продовольственные товары в июне выросли на 1,29%, а по сравнению с декабрем 2025 года — на 2,36%. Подорожала в июне плодоовощная продукция: общий рост составил 7%, в том числе картофель прибавил в цене 33%, овощи — 9%. Выросли цены на мясо птицы — на 6%, сахар — на 3%, хлеб и хлебобулочные изделия, говядину, фруктово-ягодные консервы — на 2%, рыбопродукты, кофе, колбасные изделия, овощные консервы, макаронные изделия — на 1%. Снизились цены на яйца — на 10%, мясные субпродукты, масло и жиры — на 2%, чай, молоко и молочную продукцию, сыры — на 1%. Алкогольные напитки, общественное питание подорожали на 1%.Цены на непродовольственные товары в июне увеличились на 1,34%, а по сравнению с концом прошлого года на 3,96%. В этой группе на 2% повысились цены на ювелирные изделия, инструменты и оборудование. На 1% подорожали школьно-письменные принадлежности, товары для животных, перевязочные материалы, ковры и ковровые изделия, персональные компьютеры, табачные изделия, мебель, полотенца, строительные материалы, игрушки, медикаменты, печатные издания, чулочно-носочные изделия. Вместе с тем снизились цены на телерадиотовары — на 2%, средства связи, свежесрезанные цветы — на 1%.Цены и тарифы на услуги в июне увеличились на 0,66%, по сравнению с декабрем 2025 года — на 6,53%. Так, в июне подорожали услуги в сфере зарубежного туризма, городского пассажирского транспорта — на 8%, стоимость аренды индивидуального банковского сейфа — на 7%, экскурсионные и посреднические услуги – на 4%, абонентская плата за телевизионную антенну, услуги страхования, стоимость проезда в междугороднем автобусе — на 3%, услуги фотоателье, оплата начального курса обучения вождению легкового автомобиля, услуги по ремонту жилищ, услуги гостиниц — на 1%. При этом снизилась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 6%, стоимость проезда в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования — на 5%, цена билетов в театры — на 3%.