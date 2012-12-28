«РВК-Липецк» раскопал крайнюю правую полосу на съезде с Петровского моста

Горводоканал собрался поменять старый 400-миллиметровый водопровод на новый.

Сегодня «РВК-Липецк» перекрыл крайнюю правую полосу (одну из четырех) на съезде с новой ветки Петровского моста в Липецке.Как выяснил GOROD48, экскаватор выкопает на этой полосе так называемый приямок, попросту котлован, через который методом горизонтального бурения будет проложен новый 400-миллиметровый водопровод взамен аварийного старого. Трубу к Петровскому мосту тянут через подобные проколы от арбитражного суда за средства инвестпрограммы гарантирующего поставщика воды. На улице Карла Маркса, кстати, компания «РВК» уже заделала свои вырубки в дороге асфальтом, но совсем скоро этот участок — между арбитражным и областным судами —, взявшееся выполнить эту работу за за 10,8 млн рублей.Как только водопровод будет проложен целиком, горводоканал на несколько часов отключит воду потребителям, запитанным от старой нитки, чтобы переключить их на новую.В последний раз улицу Карла Маркса на всем ее протяжении капитально обновляли в 2013 году. Тогда подрядчик поменял асфальт на площади более 20 тысяч квадратных метров, отремонтировал тротуары. В прошлом году компания «Инфинити Групп» заасфальтировала подъезды к Петровскому мосту. Однако долго на этой улице асфальт почему-то не держится. Буквально на прошлой неделе ямы на дороге залили зимним асфальтом. Возможно, причиной тому — высокий уровень грунтовых вод в низине, где расположена площадь Карла Маркса. Другая причина — частые аварии на водопроводных и тепловых сетях в этом месте. Из-за этого на дороге периодически проваливается асфальт. А в январе 2021 года из-за дефектов покрытия у арбитражного суда сразу восемь автомобилей лишились колес и подвесок.