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«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Общество
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29 минут назад
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«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
На памятнике — бронзовая табличка с цитатой из его песни.
«Всем привет, мои родные! Мы находимся в славном городе Липецк. По приезду мы по традиции подъехали к новому памятнику Александру Невскому, где у подножья в бронзе отлита цитата из моей песни «Встанем». Вот оно моё наследие!», — рассказал певец сразу в нескольких соцсетях.
Напомним, памятник Александру Невскому с цитатой из песни Шамана открыт на проспекте Победы 12 сентября 2023 года. На открытии из колонок звучала песня, из которой взята цитата. Создание монумента профинансировала четверка липецких меценатов.
Через два месяца после открытия памятника — 15 ноября — Шаман возложил к нему цветы: как раз накануне отмечалось 760 лет со дня смерти древнерусского князя, а Ярослав Дронов выступал в СК «Звездный».
«Я мечтать не мог о том, чтобы цитата из моей песни была увековечена на памятнике великому древнерусскому князю. Не знаю, есть ли еще такие артисты, которые удостоились такой чести. Конечно же, мне это очень приятно. Для меня это значит, что я делаю все правильно, — заявил тогда журналистам Шаман.
Также в ноябре 2023 года представители липецкого казачьего общества вручили Шаману кинжал и почетную грамоту за популяризацию казачества. А ещё Шаман расписался на гитаре, которую отправили в зону СВО.
13 января 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ День Липецкой области также открывал Шаман. Он выступил вместе с липецким ансамблем танца «Родничок»
Для выступления с Шаманом «Родничок» специально поставил танцевальный номер: в нём участвовали 40 лучших артистов коллектива. Танцоры были в джинсах и футболках с логотипом «70 лет Липецкой области».
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