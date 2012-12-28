Елец с размахом отметил День молодежи

27 июня Елец стал центром главного молодёжного праздника региона, собрав на площади Ленина многотысячную аудиторию.

Масштабное событие, прошедшее при поддержке Росмолодёжи и управления молодёжной политики региона, прошло под единой концепцией «Мечта. Гордость. Единство», став ярким посвящением Году единства народов России.Почётный статус «Город молодёжи – 2026» Елец завоевал в конце 2025 года. За древний город тогда отдали голоса рекордные 483 тысячи человек. Это звание, присваиваемое малым городам для раскрытия их потенциала, сделало Елец в 2026 году главной точкой притяжения для флагманских проектов Росмолодёжи и других всероссийских инициатив. И День молодежи город отмечал с большим размахом.Одним из самых ярких моментов праздника в Ельце стал прямой телемост с молодёжной столицей России – Смоленском, где также проводилось празднование Дня молодежи по той же концепции, что и в Ельце. Смоляне передавали привет молодежи Ельца с различными пожеланиями. А затем к елецкой молодёжи по видеосвязи обратился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Его приветствие прозвучало как главное напутствие дня:«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём молодёжи! Сегодня по всей стране этот праздник объединяет десятки миллионов молодых людей под девизом: «Мечта. Гордость. Единство». Мечта – это ваши цели и стремление к большему. Гордость – это уважение к своей малой родине и нашей стране, к её истории, культуре, красоте и людям – героям-наставникам. Единство – это наша общая сила, способность поддерживать друг друга и работать на общий результат. Вас тридцать семь миллионов энергичных, талантливых, смелых в идеях и твёрдых в убеждениях молодых россиян. Вы достойные наследники нашей страны, наших традиций, научных и технологических достижений. Вы создаёте новые проекты, развиваете науку и технологии, представляете страну на международной арене, запускаете предпринимательские инициативы, храните культуру и традиции, приходите на помощь. Россия сегодня притягивает молодость со всего мира. Сюда стремятся молодые люди, чтобы учиться, работать, создавать будущее вместе с вами…».Сразу после телемоста слово взял заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов, который на сцене вручал паспорта молодым ельчанам. Обращаясь к ним и к заполненной площади, он отметил невероятную энергию елецкой молодёжи:«Вы создаёте в этом городе настоящий праздник, настоящее движение! Поздравляю вас с этим событием и хочу сказать, что вы действительно по достоинству носите звание города молодёжи!».Эстафету приветствий подхватил вице-губернатор Липецкой области Курбатов:«Молодёжь города Ельца безумно любит свой город! Елец – это город молодёжи! Посмотрите, как хорошеет Елец с каждым днём! У вас развивается промышленность благодаря особой экономической зоне. Есть где работать, есть где учиться и где тусоваться, здесь проводится очень много крутых мероприятий! Ребята, с праздником! Счастья и мирного неба! Мы все знаем, что будущее зависит от нашего настоящего, и долг каждого из нас – делать настоящее лучше для следующего поколения».А хэдлайнерами вечера стали популярная певица GUMA и известный исполнитель Akmal. Также на сцену выходили участники «ТопФеста» – настоящие кумиры нынешнего молодого и совсем даже юного поколения: Поли, Камиль и Аминка из проекта Kikido, Варя Джем, Тая Скоморохова, Алиса Буслова, Тимофей Красников и Богдан Кандюк.Стоит особо отметить, что все участники «ТопФеста» — это молодые люди, и даже совсем юные, активно развивающие свои блоги и страницы в интернете, совокупная аудитория которых исчисляется миллионами подписчиков. Например, только у брата и сестры Камиля и Аминки из проекта Kikido — более 14 миллионов подписчиков! Блогеры они с самых пеленок. На празднике участники «ТопФеста» пели, танцевали и, конечно же, «пилили контент» прямо с елецкой сцены и главной площади, говорили с елецкой молодёжью на одном языке щедро раздавая автографы и делая совместные фото.Камиль Абдуллаев поделился с GOROD48 тем, что у него часто сверстники спрашивают — каков секрет популярности.«Да секрет один — много работать!» — совсем по-взрослому ответил Камиль, в детстве начавший на телефон снимать различные обзоры, юмористические скетчи, челленджи и выкладывать их в интернет, привлекая к этому свое двухлетнюю на тот момент сестренку.А его сестра Аминка пожелала сверстникам: «Будьте всегда радостными и зажигайте! И пару советов для молодёжи Липецкой области: главное – не курите и не пейте. Это всё ужасно портит ваш организм, это ужасно просто, и это не показывает, что вы взрослый. Это прям реально отвратительно! Будьте всегда радостными. Не спешите вообще ни с чем. Всё придёт с возрастом»Апофеозом вечера стало выступление звезд сцены. GUMA заворожила площадь своими песнями. Современная музыка с народными мотивами сделали эту молодую певицу популярной, и узнаваемой. Ее хит «Стеклянная» пела вся многотысячная площадь Ельца.А Akmal не просто пел под хор площади, которая, казалось, знает все его хиты наизусть, но и еще непринужденно общался с ельчанами со сцены. Он заметил в толпе один из многочисленных плакатов, где зрители предлагали ему спеть вместе или даже сыграть. Откликнувшись на просьбу, Akmal пригласил одну компанию на сцену. Как выяснилось, ельчане-музыканты заранее отрепетировали одну из композиций артиста и, при помощи «штатных» музыкантов Akmalя, виртуозно подыграли ему на, скрипке, гитаре и барабанах, заменив на время бэк-бэнд.Мэр Ельца Вячеслав Жабин, подводя итоги дня, напомнил о двойном празднике:«Этот год для нас особенно праздничный: Елец встречает его в почётном звании "Город молодёжи — 2026" и отмечает свой юбилей — 880 лет. Мы — один из древнейших городов России и в то же время город молодых. Это удивительный диалог эпох: мы бережно храним историю, передаём её новым поколениям и уверенно смотрим в будущее. Для молодёжи в Ельце созданы все условия. В городе открыт крупнейший в области Дворец спорта имени Александра Петрова, а также единственный в регионе Центр молодёжи — с уникальными пространствами, которых нет больше нигде. Центр стал площадкой и для молодых семей. Мы ощущаем серьёзную поддержку со стороны правительства Липецкой области. Гордость Ельца — классический университет имени И. А. Бунина, один из сильнейших вузов: он привлекает студентов из разных городов, областей и стран. Многие из них после выпуска остаются в Ельце и находят здесь свой путь. Я призываю молодых ельчан оставаться и работать в родном городе. При этом понимаю, что наша страна огромна — её нужно познавать и покорять. Наш посыл прост: неважно, выберете ли вы малый город или большой мегаполис – главное, чтобы вы приносили пользу своей стране. Работайте на благо России — и тогда каждый ваш шаг будет иметь значение. Будущее — за нашей молодёжью!».Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, посетившая праздник, поделилась впечатлениями о преображении Ельца:«Хочу сказать, что Елец за последнее время, а я не была здесь лет семь, действительно очень сильно изменился и стал настоящим центром притяжения для туристов. Очень приятно наблюдать такое преображение небольшого города. Сегодня, в День молодёжи, здесь собралось огромное количество гостей. Туризм – это жизнь для любого региона, это новые возможности. Приятно отметить, что в городе появилось гораздо больше мест, где можно вкусно поесть, приобрести интересные сувениры и познакомиться с местной продукцией. За прошедшие годы Елец совершил настоящий качественный скачок в развитии туристической инфраструктуры. Город преобразился и приобрёл привлекательную "упаковку" для путешественников. Особенно радует, что даже небольшие города, как Елец, способны проводить праздники с таким размахом».На площадках Ельца в день молодежи работали разные кластеры. В кластере «Мечта» гости могли совершать VR-экскурсии, в спецпроекте «Твой Ход х Дебаттл» поучится ораторскому искусству.Кластер «Единство» объединил развитие, творчество, семейный досуг и многообразие культур России. Промотур «Область возможностей» знакомил молодёжь с перспективами региона через десятки интерактивных станций, организованных учреждениями, объединениями и НКО.На площадке «Гордость» прошли интерактивы, посвящённые достижениям и любви к Родине. Лекторий Российского общества «Знание» собрал интересных спикеров, от священников до актеров и боксеров.Кластер «Молодость» развернулся в сквере им. Соломенцева, который на один вечер превратился в уникальное театральное пространство под открытым небом.Празднование выдалось на славу и, без сомнения, останется в памяти ельчан надолго. А сам Елец, несмотря на свой почтенный 880-летний возраст, вновь доказал, что продолжает молодеть душой, оставаясь городом ярких возможностей и неиссякаемой энергии.