Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам
Происшествия
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сегодня, 14:06
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40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам
Мужчину обманывали от имени оператора связи, портала «Госуслуг» и Центробанка.
«Включив демонстрацию экрана, мужчина под чутким руководством «работника банка» составил новую кредитную заявку, чтобы обнулить предыдущую. Он оформил кредит, и полученные 2,6 миллиона рублей перевёл на указанные аферистами реквизиты. Ему обещали вернуть деньги, однако в течение недели мужчина не смог связаться с получателями крупной суммы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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