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сегодня, 14:06
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40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам

Мужчину обманывали от имени оператора связи, портала «Госуслуг» и Центробанка.

Мошенники выманили у 40-летнего жители Липецкого округа 2,6 миллиона рублей. Сначала ему позвонили от лица сотового оператора и уговорили продиктовать код, чтобы продлить действие сим-карты, иначе грозили блокировкой номера. Через полчаса перезвонили и сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Потом к обману подключился «сотрудник Центробанка» — он якобы зафиксировал заявку кредит от имени липчанина.

«Включив демонстрацию экрана, мужчина под чутким руководством «работника банка» составил новую кредитную заявку, чтобы обнулить предыдущую. Он оформил кредит, и полученные 2,6 миллиона рублей перевёл на указанные аферистами реквизиты. Ему обещали вернуть деньги, однако в течение недели мужчина не смог связаться с получателями крупной суммы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Домашний телефон
24 минуты назад
только вред здоровью от мобильной связи и интернета, не говоря что все финансы с фас высосут мошенники.
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48
26 минут назад
Вау, я за поп корном.
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Винни пух
48 минут назад
Как до 40 лет дожил, не понятно
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