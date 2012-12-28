40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам

Мужчину обманывали от имени оператора связи, портала «Госуслуг» и Центробанка.

Мошенники выманили у 40-летнего жители Липецкого округа 2,6 миллиона рублей. Сначала ему позвонили от лица сотового оператора и уговорили продиктовать код, чтобы продлить действие сим-карты, иначе грозили блокировкой номера. Через полчаса перезвонили и сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Потом к обману подключился «сотрудник Центробанка» — он якобы зафиксировал заявку кредит от имени липчанина.«Включив демонстрацию экрана, мужчина под чутким руководством «работника банка» составил новую кредитную заявку, чтобы обнулить предыдущую. Он оформил кредит, и полученные 2,6 миллиона рублей перевёл на указанные аферистами реквизиты. Ему обещали вернуть деньги, однако в течение недели мужчина не смог связаться с получателями крупной суммы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.