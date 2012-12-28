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сегодня, 16:45
23

В новом Уставе Липецка вновь может появиться должность первого вице-мэра

А сам областной центр из города превратится в городской округ.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета определились со сроками общественных обсуждений новой редакции Устава города: они начнутся 4 июня и завершатся 2 июля.

Новая «Конституция» Липецка подготовлена с учетом изменений федерального законодательства, регулирующего принципы организации и местного самоуправления в Российской Федерации. После того, как его примут, Липецк перестанет называться в официальных документах городом, превратившись в городской округ. Липецк также может потерять часть своих полномочий, как когда-то при мэре Михаиле Гулевском остался без собственной медицины и полномочий по распоряжению землей, ушедшими под крыло областной администрации, а в этом году — и без своей Счетной палаты. При новом порядке Липецк может целиком лишиться муниципальных учреждений спорта и дополнительного образования. Образно говоря, местное самоуправление в Липецке, как и во всей стране, полностью встроят в существующую властную вертикаль, тем более, что уже сейчас процедурой выборов мэра занимается не горсовет, а правительство области.

Проект нового Устава включает в себя 11 глав и 68 статей (нынешний Устав Липецка, принятый в 2015 году, состоит из 13 глав и 69 статей). В новом Уставе будет закреплена норма об отставке главы города в связи с недоверием президента страны, сохранится норма о самороспуске горсовета, появится возможность выражения горожанами своей воли на сходе граждан (ранее такая конструкция была прописана для сельских поселений). В числе новелл — норма о том, что глава города одновременно замещает государственную должность Липецкой области и муниципальную должность. Также в Устав вернется вычеркнутая мэром Евгенией Уваркиной должность первого вице-мэра. В Уставе отдельно закрепят статус временно исполняющего полномочия главы города.

Финальные публичные слушания по проекту Устава состоятся 2 июля в 10.00 в Липецком горсовете. С 4 июня по 2 июля липчане могут направлять в горсовет свои предложения по проекту в письменной форме, по электронной почте и в устной форме по телефонам 23-93-63, 23-93-54, 23-93-73. С самим проектом Устава можно ознакомиться в фойе горсовета или же на его официальном сайте в разделе «Документы», («Публичные слушания»).
Устав города
глава города
Липецкий горсовет
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Комментарии (23)

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Как гость
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Гость
сегодня, 22:03
Басни Крылова.ума нет его не купишь.лебедь рак да щука.
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По спирали
сегодня, 21:09
До революции Липецк был уездный город Тамбовской губернии. Ещё волости были. Глядишь всё и вернётся как было.
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Вот
сегодня, 21:06
Навычеркивала понимаешь ли с горяча.
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Справочник
сегодня, 20:57
В Великобритании - графства. В Швейцарии - кантоны. А у нас раньше был уезд.
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q
сегодня, 20:37
Округ звучит, как подворотня.
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Шапито банк
сегодня, 20:31
Как ни назови ничего не изменится)))
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да уж
сегодня, 20:24
Видимо чьего-то сынка или дочку надо пристроить.
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Очевидец
сегодня, 20:15
Господи! Когда же власть займётся делом! Одни переименования, переформирования.... Администрация, управление, министерство, правительство, район, округ, милиция, полиция... Жизнь сделайте человеческой. А себя хоть как назовите.
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общественник
сегодня, 20:02
Необходимо было дождаться нового мэра, который бы формировал команду исходя из необходимости решения предвыборных задач и программ.
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Ветеран
сегодня, 19:59
Когда же придет нормальный руководитель и будет думать о городе и о тех кто в нем проживает нет не дорог весь в мусоре дворы не убираеться и правда не город а плохой посёлок и нужно называть не мэр а староста.
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