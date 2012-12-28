В новом Уставе Липецка вновь может появиться должность первого вице-мэра

А сам областной центр из города превратится в городской округ.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета определились со сроками общественных обсуждений новой редакции Устава города: они начнутся 4 июня и завершатся 2 июля.Новая «Конституция» Липецка подготовлена с учетом изменений федерального законодательства, регулирующего принципы организации и местного самоуправления в Российской Федерации. После того, как его примут, Липецк перестанет называться в официальных документах городом, превратившись в городской округ. Липецк также может потерять часть своих полномочий, как когда-то при мэре Михаиле Гулевском остался без собственной медицины и полномочий по распоряжению землей, ушедшими под крыло областной администрации, а в этом году — и без своей Счетной палаты. При новом порядке Липецк может целиком лишиться муниципальных учреждений спорта и дополнительного образования. Образно говоря, местное самоуправление в Липецке, как и во всей стране, полностью встроят в существующую властную вертикаль, тем более, что уже сейчас процедурой выборов мэра занимается не горсовет, а правительство области.Проект нового Устава включает в себя 11 глав и 68 статей (нынешний Устав Липецка, принятый в 2015 году, состоит из 13 глав и 69 статей). В новом Уставе будет закреплена норма об отставке главы города в связи с недоверием президента страны, сохранится норма о самороспуске горсовета, появится возможность выражения горожанами своей воли на сходе граждан (ранее такая конструкция была прописана для сельских поселений). В числе новелл — норма о том, что глава города одновременно замещает государственную должность Липецкой области и муниципальную должность. Также в Устав вернется вычеркнутая мэром Евгенией Уваркиной должность первого вице-мэра. В Уставе отдельно закрепят статус временно исполняющего полномочия главы города.Финальные публичные слушания по проекту Устава состоятся 2 июля в 10.00 в Липецком горсовете. С 4 июня по 2 июля липчане могут направлять в горсовет свои предложения по проекту в письменной форме, по электронной почте и в устной форме по телефонам 23-93-63, 23-93-54, 23-93-73. С самим проектом Устава можно ознакомиться в фойе горсовета или же на его официальном сайте в разделе «Документы», («Публичные слушания»).