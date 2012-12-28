Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Общество
Полный молодежи «Ауди» врезался в столб: погибла девушка
Происшествия
Петровский спуск исследуют георадаром
Общество
В колопроктологическом отделении не закрывались двери
Общество
Пропавшую 1 июня в Грязях 13-летнюю девочку нашли
Происшествия
Еще раз: осенью в Липецке снова вырастут тарифы на коммуналку — в среднем на 12,8%
Общество
За вскрытой дверью пожарные обнаружили труп
Происшествия
Двоих липчан ужалили змеи
Здоровье
Жуткое ДТП в Усмани: все трое выживших — в реанимации
Происшествия
Пожилая липчанка принимала ванну и получила сильнейшие ожоги
Здоровье
Читать все
«От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!»
Общество
28-летний липчанин напал на сожителя бывшей жены в подъезде
Происшествия
«Петропарк» заработает 12 июня
Общество
Второй пожар у «Магнита» — на этот раз в Липецке
Происшествия
У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Происшествия
Матери участника СВО отказали в ремонте дома: она пошла в суд
Общество
Набережную в Красном разломали вандалы
Происшествия
Пенсионерку обокрали на кассе цветочного магазина
Происшествия
Пьяный водитель пытался откупиться взяткой в 50 000 рублей
Общество
В районе Опытной Станции, Ссёлках и в Жёлтых Песках отключат холодную воду
Общество
Читать все
Здоровье
3322
сегодня, 12:50
20

Двоих липчан ужалили змеи

Мужчина столкнулся с гадюкой во время прогулки, женщина — на пляже.

Уже два пациента попали в отделение острых отравлений липецкой больницы скорой медицинской помощи №1 с укусами змей. Мужчина столкнулся с гадюкой во время прогулки, женщина — на пляже.

Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Для человека оба вида ужей и медянка не представляют никакой опасности. Они не имеют ядовитых желёз. Единственная змея в области, имеющая ядовитый секрет, это обыкновенная гадюка.

Как правило, змеи сами на человека не нападают. Они кусают в целях самозащиты.

Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает, начинается гиперемия. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления. В больницу такие пациенты поступают с диагнозом «Отравлением ядом животного происхождения».

8fc3ac37acd350b5dc6bb878f1d2c9cc (1).jpg

А вот отравлений грибами в этом сезоне в Липецкой области, к счастью, пока не было — хотя, судя по специализированным группам в соцсетях, грибы потихоньку пошли: жители Липецкой области сейчас собирают луговые опята, cвинушку тонкую и маслята. 

Но липчане травятся… мухоморами, которые заказывают в интернете для получения эйфории. В итоге покупатели оказываются на больничной койке. И такая волна отравлений не имеет сезонности — она периодически повторяется круглый год.
змея
гадюка
0
5
9
4
10

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
да уж
сегодня, 16:39
Не уж-ели нельзя было фото гадюки подобрать
Ответить
На пляже
сегодня, 15:46
С песком завезли скорее всего. Такое уже было...
Ответить
А
сегодня, 15:24
Не тех змеи покусали
Ответить
Гость
сегодня, 15:05
Вчера на силиктных озёр видели годюку возле речки речная это чистая правда их в этом году очень много раньше их вопще не видно было .
Ответить
Дед
сегодня, 15:33
Раньше народ в лес, на речку, сегодня запрещено, поэтому круговорот земли русской нарушен , коренное население (русских) сокращается, а вот змеи увеличивается
Ответить
Гость
сегодня, 15:04
У меня под боком лежит,вроде не жалит.Беззубая.
Ответить
ьотан
сегодня, 16:06
Не жалит-Просто кровь пьет
Ответить
Гость
сегодня, 14:57
На фото безобидный симпатичный уж
Ответить
М
сегодня, 14:46
Мухоморы "для эйфории" адекватный человек не станет есть. Их заказывают для употребления в небольших дозировках для укрепления здоровья, в чём они успешно помогают, но чтобы их правильно высушить и не травануться нужно много знаний и усилий. Так что, это скорее о недобросовестных продавцах, либо безмозглых домашних самосушителях.
Ответить
Биолог
сегодня, 14:24
Змеи - жалят жалом, пчёлы - кусают зубами)
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 14:38
Хорош шутить. Я проверила)) (с) Гадюки не жалят (как осы или пчёлы), а кусают. При укусе змея впрыскивает яд через два полых клыка, расположенных в передней части верхней челюсти. Эти зубы острые, как иглы, но небольшие, поэтому змея оставляет на коже два следа от проколов, а не сплошной след.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 14:48
Хорош шутить. Я проверила)) (с) Гадюки не жалят (как осы или пчёлы), а кусают. При укусе змея впрыскивает яд через два полых клыка, расположенных в передней части верхней челюсти. Эти зубы острые, как иглы, но небольшие, поэтому змея оставляет на коже два следа от проколов, а не сплошной след. И не смейтесь. Я сама над собой ржу)
Ответить
ЛТЗ
сегодня, 14:21
А, что, Гадюки жала отрастили?
Ответить
Клео
сегодня, 14:18
Ага, подползла укусила, глупость, ползёт и ползёт не дегайся. Животные предупреждают что бы к ним не подходили, а потом нападают. Другое дело люди , ему говоришь не подходи, а он тебе ну и что ты мне сделаешь?потом добро пожаловать в город 48 на первую полосу!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить