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Здоровье
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сегодня, 12:50
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Двоих липчан ужалили змеи
Мужчина столкнулся с гадюкой во время прогулки, женщина — на пляже.
Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Для человека оба вида ужей и медянка не представляют никакой опасности. Они не имеют ядовитых желёз. Единственная змея в области, имеющая ядовитый секрет, это обыкновенная гадюка.
Как правило, змеи сами на человека не нападают. Они кусают в целях самозащиты.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает, начинается гиперемия. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления. В больницу такие пациенты поступают с диагнозом «Отравлением ядом животного происхождения».
А вот отравлений грибами в этом сезоне в Липецкой области, к счастью, пока не было — хотя, судя по специализированным группам в соцсетях, грибы потихоньку пошли: жители Липецкой области сейчас собирают луговые опята, cвинушку тонкую и маслята.
Но липчане травятся… мухоморами, которые заказывают в интернете для получения эйфории. В итоге покупатели оказываются на больничной койке. И такая волна отравлений не имеет сезонности — она периодически повторяется круглый год.
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