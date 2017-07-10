Олег Королев лично проинспректировал укладку плитки на улице Советской

Говорят, в Москве недовольны ходом работ по реализации дорожного проекта «Липецкая агломерация».

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Сегодня днем жители Липецка удивленно косились на мужчину в костюме, который на корточках смотрел за работой дагестанских дорожников, споро укладывавших тротуарную плитку на улице Советской. Он казался горожанам похожим на главу администрации области Олега Королева.



И это действительно был губернатор. Еще большее удивление вызывал то факт, что Олег Королев был один. Без охраны, без свиты и без областных СМИ. И без кураторов проекта стоимостью 125 млн рублей - чиновников мэрии.



Олег Королев был поглощен увиденным. Он то наклонялся над тротуаром. То брал в руку кирпичик плитки. То спрашивал у руководителя работ подробности исполнения муниципального контракта.



- Качество работ - главное, - коротко резюмировал увиденное для GOROD48 глава региона.



Олег Королёв отказался ответить на вопрос о собственника завода по производства плитки, которой мостят улицу Советскую.



Кажется, такой интерес к дорожным работам не случаен. В мэрии ходят слухи о том, что в правительстве РФ недовольны ходом реализации проекта «Липецкая агломерация», на который региону выделены 1,4 млрд рублей (Липецку из этой суммы на ремонт дорог перепал миллиард).