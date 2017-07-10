Общество

51 минуту назад

Олег Королев лично проинспректировал укладку плитки на улице Советской

5 788
#Олег Королев
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Олег Королев лично проинспректировал укладку плитки на улице Советской

Говорят, в Москве недовольны ходом работ по реализации дорожного проекта «Липецкая агломерация».

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Сегодня днем жители Липецка удивленно косились на мужчину в костюме, который на корточках смотрел за работой дагестанских дорожников, споро укладывавших тротуарную плитку на улице Советской. Он казался горожанам похожим на главу администрации области Олега Королева. 

И это действительно был губернатор. Еще большее удивление вызывал то факт, что Олег Королев был один. Без охраны, без свиты и без областных СМИ. И без кураторов проекта стоимостью 125 млн рублей - чиновников мэрии.

Олег Королев был поглощен увиденным. Он то наклонялся над тротуаром. То брал в руку кирпичик плитки. То спрашивал у руководителя работ подробности исполнения муниципального контракта.

- Качество работ - главное, - коротко резюмировал увиденное для GOROD48 глава региона. 

Олег Королёв отказался ответить на вопрос о собственника завода по производства плитки, которой мостят улицу Советскую.

Кажется, такой интерес к дорожным работам не случаен. В мэрии ходят слухи о том, что в правительстве РФ недовольны ходом реализации проекта «Липецкая агломерация», на который региону выделены 1,4 млрд рублей (Липецку из этой суммы на ремонт дорог перепал миллиард). 
5 788
#Олег Королев
1

Комментарии (5)

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Мимоходом

8 минут назад
А что его крутить, кирпичик то？ Взял бы киянку, скинул бы пиджачок, да уложил бы десяток другой кирпичиков.
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Липчанин

14 минут назад
А разве поставщик плитки был выбран не по результатам конкурса?
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однако

20 минут назад
вот и ОПК ищет чем подработать к пензии
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Это дело

32 минуты назад
Надо обмыть.
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цирк

39 минут назад
вот что значит фальсификация выборов-бездари во всех сферах, а на что то надеются, это как нашим футболистам кривоногим бездельникам платят миллионы, а они ни на что не годны, так и в этом случае - лицемерие и откровенное вранье сделали свое дело ,сорняк заполонил все культурные растения и дальше прет, как из рога изобилия-148 процентов
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