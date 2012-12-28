На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

22 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: улица Стаханова, 4, улица 9 Мая, 16, улица Семашко, 68 — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 1, 3 по улице М. Расковой, №№ 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 14б/1, 14в, 14д, 16, 18, 20, 20 стр. 1, 20 стр. 2, 20а, вл. 20б, 22, стр. 22а, 28, 28 стр. 1, 28 стр. 2, 70, 70/1, 74, 90, 92, стр. 92а, 98 по улице 9 Мая, №№ 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 19 по улице Талалихина, №№ 18, 68 по улице Семашко, №№ 55/4, 57, 59, 61а по улице Гагарина, № 1 по улице Липовской, в частном секторе улицы Суворова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, № 95 по улице Карбышева, № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, №№ 6, 8, 10, 12, 14 по улице М. Расковой, №№ 23, 25, 27, 29, 30 по улице Прокатной, №№ 18, 22, 24, 26, 28 по улице Суворова, №№ 1, 3 по улице Талалихина, обесточат улицы Одесскую, Станционную, Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, поселки Дачный, Казинка, садоводчества «Липецкстрой», «Металлург-1», «Ферросплавщик».