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Общество
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сегодня, 17:10
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
22 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: улица Стаханова, 4, улица 9 Мая, 16, улица Семашко, 68 — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, № 95 по улице Карбышева, № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, №№ 6, 8, 10, 12, 14 по улице М. Расковой, №№ 23, 25, 27, 29, 30 по улице Прокатной, №№ 18, 22, 24, 26, 28 по улице Суворова, №№ 1, 3 по улице Талалихина, обесточат улицы Одесскую, Станционную, Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, поселки Дачный, Казинка, садоводчества «Липецкстрой», «Металлург-1», «Ферросплавщик».
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