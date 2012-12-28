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Происшествия
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сегодня, 09:11
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Открытое пламя на улице Передельческой потушено
Теперь дознавателям МЧС предстоит установить причину пожара.
«Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор повреждённых конструкций.
После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара», — рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, напомнивший, что погибших и пострадавших в пожаре нет.
Пожар в производственной зоне на улице Передельческой вспыхнул сегодня утром. Его площадь составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Над левобережной частью Липецка поднялся густой столб черного дыма.
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