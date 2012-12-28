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317
40 минут назад
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Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов

Обучение студентов оплатит область. После учебы они должны будут отработать в регионе минимум пять лет.

Весь первый набор на запускаемое в этом году направление «Педиатрия» липецкого филиала российского университета медицины будет бесплатным для студентов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«На это направление выделено 24 места. Мы приняли решение, предоставить их ребятам по губернаторской программе. То есть регион оплатит обучение, а педиатры после окончания университета должны проработать в наших медучреждениях минимум 5 лет», — рассказал губернатор.
 
На уже действующее направление «Лечебное дело» будут и губернаторские, и целевые места – 26 и 40 квот соответственно, добавил Игорь Артамонов. 

РУМ
здравоохранение
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
6 минут назад
Также было с менеджментом в политехе в своё время
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оптимист
19 минут назад
будет конкурс пап и мам - как обычно в липецке
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Может не надо
26 минут назад
врачей готовить в Липецке??? Ни базы, ни преподавателей. Только отмывание денег.
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Липчанка
28 минут назад
Стоматологи нужны, пол города беззубых. А в платных кредит не потянешь, чтобы полечить и протезировать.
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Профессор
13 минут назад
Они в бесплатных будут на 0,001 ставки работать
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гость
34 минуты назад
может не надо педиатрию готовить в липецке?
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не дай Бог
34 минуты назад
работать врачом в Липецкой области!
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