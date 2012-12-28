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Общество
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40 минут назад
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Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Обучение студентов оплатит область. После учебы они должны будут отработать в регионе минимум пять лет.
«На это направление выделено 24 места. Мы приняли решение, предоставить их ребятам по губернаторской программе. То есть регион оплатит обучение, а педиатры после окончания университета должны проработать в наших медучреждениях минимум 5 лет», — рассказал губернатор.
На уже действующее направление «Лечебное дело» будут и губернаторские, и целевые места – 26 и 40 квот соответственно, добавил Игорь Артамонов.
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