Собственные доходы Липецка сократились почти на 10% в прошлом году

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности горсовета обсудила отчет мэрии об исполнении бюджета Липецка за 2025 год.Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что в прошлом году доходы горбюджета составили 24,9 млрд рублей. Из этой суммы 9,6 миллиарда — собственные доходы муниципалитета, а остальная сумма — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.Татьяна Григорова отметила, что собственные доходы городской администрации снизились на 9,94% по сравнению с 2024 годом. Это обусловлено изменением правительством области норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц, остающемуся в распоряжении города. Стоит заметить, что поступления от НДФЛ, налога с работающих горожан, является базой благополучия муниципалитета, его бюджетом развития. Но эту базу после определенной фазы роста доли от НДФЛ, остающейся в распоряжении города, правительство области стало резко снижать.В 2021 году субъект оставлял Липецку 21,22% подоходного налога, в 2022-м — 24,79%, в 2023 — 27,18%, в 2024 — 28,34%. В прошлом же году Липецку отщипнули от собранного в городе НДФЛ лишь 22,89%, а в этом город получит и того меньше — 17,53%. Если измерить этот налог в деньгах, то в 2024 году Липецк получил 7,1 млрд рублей, а в 2025-м — лишь 5,8 миллиарда. В текущем году финансисты прогнозируют уменьшение поступления НДФЛ в городскую казну до 4,5 миллиарда.— Ситуация очень напряженная, — резюмировала Татьяна Григорова. И добавила, что в таких обстоятельствах часть планов, например, того же благоустройства Липецка, пришлось отложить на потом.В то же время зафиксирован рост собираемости в Липецке четырех налогов, которые остаются в городском бюджете. От земельного налога муниципалитет дополнительно получил больше запланированного 13 миллионов рублей, от налога на имущество физических лиц — 67 миллионов, от патентной системы налогообложения — 78 миллионов и от упрощенной системы налогообложения — 63 миллиона.Татьяна Григорова добавила, что от разных мероприятий по работе с налогоплательщиками в территориальный бюджет дополнительно поступило 932 миллиона рублей.По расходам городской бюджет в 2025 году составил 26,7 миллиарда рублей.На общественный транспорт было потрачено 2,1 миллиарда, на дорожное хозяйство — 2,6 миллиарда, на ЖКХ и благоустройство – без малого 3 миллиарда. Традиционно больше всего средств уходит на городскую «социалку». И если в январе траты на содержание социально-культурной сферы предполагались в размере лишь 14,2 миллиарда рублей, то на конец декабря они выросли до 16,5 миллиарда. Если говорить о реализации нацпроектов, то мэрия направила на них 3 миллиарда, из которых 1,2 миллиарда — на реконструкцию трамвайных путей и покупку новых вагонов по концессии компании «Мовиста Регионы Липецк», 1,1 миллиарда — на строительство и капремонт школ, 510 миллионов — на благоустройство общественных территорий, 393 миллиона рублей — на строительство дорог и реконструкцию мостов.Еще 800 миллионов мэрия потратила на муниципальные выплаты новым контрактникам Минобороны.Муниципальный долг Липецка на конец прошлого года составил 2,1 миллиарда рублей. При этом за счет замещения дорогих банковских кредитов дешевыми бюджетными расходы городского бюджета на его обслуживание сократились до минимума, до 2 миллионов рублей (в 2020 году, для сравнения, они составляли 197 миллионов).На комиссии первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев сообщил, что бюджет-2025 недавно обсуждался на публичных слушаниях. По их итогам горсовет рекомендовал мэрии принять исчерпывающие меры по увеличению собственных доходов муниципалитета, обеспечить режим экономного использования средств, активизировать работу по взысканию налоговой недоимки, строго следить за соблюдением сроков контрактов и активнее поддерживать инициативы горожан. Примечательно, что с 30 апреля по 14 мая в оргкомитет публичных слушаний от липчан не поступило ни одного замечания или предложения по исполнению бюджета.