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54 минуты назад
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«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая

Каждый четвертый липецкий выпускник – медалист.

На Соборной площади завершился городской праздник выпускников «Липецкие зори».

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В этом году со школами в Липецке прощаются 2328 одиннадцатиклассников. Каждый четвертый их них – медалист. Всего в Липецке 528 медалистов, 37 стобалльников (из них 4 мультибалльника), 3 победителя/призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Самых-самых — стобалльников, мультибальников и призеров всероссийских олимпиад чествовали на сцене.

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На выпускном традиционно внимание не только к знаниям, но и к нарядам ребят.

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Выпускник школы №21 Тигран Горелов пришел с необычной прической и в ярко-желтом льняном пиджаке.

– Вообще, такая прическа у меня уже пять лет — можно сказать, мой повседневный образ. Я сначала хотел надеть черный костюм с белой футболкой и белыми кедами. Но потом решил нарядиться ярко по-итальянски. И сережку специально подготовил – между прочим, карат! Это самый дорогой элемент в моем наряде. Сколько стоит – не знаю. Покупали в Дубае. Раньше отец с ней ходил, теперь я приватизировал. Даже ухо к выпускному проколол! Какие планы на взрослую жизнь? Быть хорошим человеком, радоваться жизни с друзьями. Конечно, пугает неизвестность! Но одновременно появляется и задор — перед нами открыт целый океан возможностей! И сложно, и интересно. Я пойду в бизнес. Но сначала — учиться, – рассказал Тигран Горелов.

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Выпускница школы №19 Лилия Поспехова признается: больше всего во взрослой жизни пугают цены на жилье. Цены на платья тоже пугают. За своим нарядом на выпускной Лилия специально ездила в Минск: уж очень хорошие белорусские кутюрье!

– Как несправедлива жизнь! Мой старший брат выпускала семь лет назад. Он за два дня до выпускного купил костюм, а за день до выпускного сходил на стрижку. А утром просто взял банку глины и уложил волосы. А я записывалась на макияж и прическу за семь тысяч каждая ещё в сентябре! И то уже не успела: попала на отвратительное время — в 8 утра! Весь день ходила с этим макияжем — не поесть, не попить! — Возмущается выпускница Вероника Марчукова.

Алексей Косурин из гимназии №12 говорит: пока страшнее всего съезжать о. Родителей в общежитие – парень собирается поступать в воронежский медицинский. На выпускной он пришел, ещё не зная всех результатов ЕГЭ — ждёт баллы по биологии. Поэтому пока чуть тревожно.

– Больше всего жалко расставаться с учителями истории и обществознания – очень харизматичные люди! Павлова Нина Васильевна и Родионова ЕкатериНа Александровна, вам привет! Самый главный их урок – надо знать законы своей страны и ее историю! – Признаются в любви к учителям Алексей.

– Во взрослой жизни многому придется учиться, и это немного пугает. Но я готова покорять новые высоты! Поступать буду на юридический в Воронеж. Впереди переезд и жизнь без мамы, но готовить я умею! А ещё все друзья остаются здесь, нужно искать новый круг общения, с кем-то знакомиться, а я к своим уже так привыкла – тоскливо расставаться. Но новые люди – новые возможности, — делится выпускница школы №24 Ольга Князева.

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Антипова Софья из школы №41 выбрала образ в русском стиле – это один из главных трендов этого выпускного и на только. До «Липецких зорь» девушка уже праздновала День рождения в русском стиле. Плюс сестра танцует в народном коллективе — как-то само собой все пришло на ум. Наряд шила швея, а сумку девушка украшала сама. А вообще на площади было много девушек, которые решили украсить голову различными вариациями кокошника.

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Еще один тренд этого выпускного – готика. Егор Попов из школы «Интеграл» сегодня нарядился именно в таком стиле.  А кто-то вообще нашел «Баленсиагу» на маркетплейсе за 5000 рублей и сэкономил деньги родителей.

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Помимо различных фотофон, выпускников ждали различные активности. Например, можно было повесть сердечко на дерево желаний.

А Центр циркового искусства «Ника» учил выпускников жонглировать булавами и кольцами, крутить обруч (и крутиться в этой жизни) и прыгать через скакалку (преодолевать препятствия). Было весело!

Не обошлось и без традиционных приветственных слов первых лиц Липецкой области и города Липецка.

«Вот и наступил долгожданный для многих день, когда вы закончили школу, когда перед вами открываются колоссальные возможности. Ваши результаты нас очень радуют: количество стобалльников у нас в этом году рекордное. Количество ребят, которые выиграли олимпиады, – рекордное. Это говорит и том, какое качество образования, какие вы, ваши учителя и ваши родители – большие молодцы! Время сейчас сложное, время сейчас тяжелое, но я уверен, что вы с честью пронесете звание жителя Липецкой области. Кто-то уедет, кто-то останется, но я думаю, этот вечер вы будете помнить всегда!», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вице-губернатор Сергей Курбатов добавил: «Сегодня жизнь, в которой за вас принимали решения учителя и родители, заканчивается. И начинается новая – в которой вы отвечаете за свои успехи. Не бойтесь ошибиться. Самые успешные люди несколько раз меняли направления своей деятельности. Вам очень повезло: вы закончили школу и вступили во взрослую жизнь вместе с искусственным интеллектом. Он вам помогал и он вам будет сильно мешать, когда вы будете получать высшее образование и, наверное, будет мешать найти работу, если свои дипломы вы напишете с его помощью. Но я точно знаю, что ни один искусственный интеллект не заменит умение работать в команде и брать ответственность. Самый ценный ресурс — это люди, которые умеют делать дело».

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Кстати, у выпускников селфи с губернатором и на фоне таблички «Правительство Липецкой области» как всегда было популярнее «дежурных» снимков из фотозон. 

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Комментарии (1)

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Гость48
45 минут назад
Спасибо репетиторам, а не учителям и родителям которые заработали на репетитора, иначе результаты были совсем другие.
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