«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая







А кто-то вообще нашел «Баленсиагу» на маркетплейсе за 5000 рублей и сэкономил деньги родителей.











Помимо различных фотофон, выпускников ждали различные активности. Например, можно было повесть сердечко на дерево желаний.



А Центр циркового искусства «Ника» учил выпускников жонглировать булавами и кольцами, крутить обруч (и крутиться в этой жизни) и прыгать через скакалку (преодолевать препятствия). Было весело!



Не обошлось и без традиционных приветственных слов первых лиц Липецкой области и города Липецка.



«Вот и наступил долгожданный для многих день, когда вы закончили школу, когда перед вами открываются колоссальные возможности. Ваши результаты нас очень радуют: количество стобалльников у нас в этом году рекордное. Количество ребят, которые выиграли олимпиады, – рекордное. Это говорит и том, какое качество образования, какие вы, ваши учителя и ваши родители – большие молодцы! Время сейчас сложное, время сейчас тяжелое, но я уверен, что вы с честью пронесете звание жителя Липецкой области. Кто-то уедет, кто-то останется, но я думаю, этот вечер вы будете помнить всегда!», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



Вице-губернатор Сергей Курбатов добавил: «Сегодня жизнь, в которой за вас принимали решения учителя и родители, заканчивается. И начинается новая – в которой вы отвечаете за свои успехи. Не бойтесь ошибиться. Самые успешные люди несколько раз меняли направления своей деятельности. Вам очень повезло: вы закончили школу и вступили во взрослую жизнь вместе с искусственным интеллектом. Он вам помогал и он вам будет сильно мешать, когда вы будете получать высшее образование и, наверное, будет мешать найти работу, если свои дипломы вы напишете с его помощью. Но я точно знаю, что ни один искусственный интеллект не заменит умение работать в команде и брать ответственность. Самый ценный ресурс — это люди, которые умеют делать дело».







Кстати, у выпускников селфи с губернатором и на фоне таблички «Правительство Липецкой области» как всегда было популярнее «дежурных» снимков из фотозон. Помимо различных фотофон, выпускников ждали различные активности. Например, можно было повесть сердечко на дерево желаний.А Центр циркового искусства «Ника» учил выпускников жонглировать булавами и кольцами, крутить обруч (и крутиться в этой жизни) и прыгать через скакалку (преодолевать препятствия). Было весело!Не обошлось и без традиционных приветственных слов первых лиц Липецкой области и города Липецка.«Вот и наступил долгожданный для многих день, когда вы закончили школу, когда перед вами открываются колоссальные возможности. Ваши результаты нас очень радуют: количество стобалльников у нас в этом году рекордное. Количество ребят, которые выиграли олимпиады, – рекордное. Это говорит и том, какое качество образования, какие вы, ваши учителя и ваши родители – большие молодцы! Время сейчас сложное, время сейчас тяжелое, но я уверен, что вы с честью пронесете звание жителя Липецкой области. Кто-то уедет, кто-то останется, но я думаю, этот вечер вы будете помнить всегда!», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Вице-губернатор Сергей Курбатов добавил: «Сегодня жизнь, в которой за вас принимали решения учителя и родители, заканчивается. И начинается новая – в которой вы отвечаете за свои успехи. Не бойтесь ошибиться. Самые успешные люди несколько раз меняли направления своей деятельности. Вам очень повезло: вы закончили школу и вступили во взрослую жизнь вместе с искусственным интеллектом. Он вам помогал и он вам будет сильно мешать, когда вы будете получать высшее образование и, наверное, будет мешать найти работу, если свои дипломы вы напишете с его помощью. Но я точно знаю, что ни один искусственный интеллект не заменит умение работать в команде и брать ответственность. Самый ценный ресурс — это люди, которые умеют делать дело».Кстати, у выпускников селфи с губернатором и на фоне таблички «Правительство Липецкой области» как всегда было популярнее «дежурных» снимков из фотозон.















Выпускник школы №21 Тигран Горелов пришел с необычной прической и в ярко-желтом льняном пиджаке.– Вообще, такая прическа у меня уже пять лет — можно сказать, мой повседневный образ. Я сначала хотел надеть черный костюм с белой футболкой и белыми кедами. Но потом решил нарядиться ярко по-итальянски. И сережку специально подготовил – между прочим, карат! Это самый дорогой элемент в моем наряде. Сколько стоит – не знаю. Покупали в Дубае. Раньше отец с ней ходил, теперь я приватизировал. Даже ухо к выпускному проколол! Какие планы на взрослую жизнь? Быть хорошим человеком, радоваться жизни с друзьями. Конечно, пугает неизвестность! Но одновременно появляется и задор — перед нами открыт целый океан возможностей! И сложно, и интересно. Я пойду в бизнес. Но сначала — учиться, – рассказал Тигран Горелов.Выпускница школы №19 Лилия Поспехова признается: больше всего во взрослой жизни пугают цены на жилье. Цены на платья тоже пугают. За своим нарядом на выпускной Лилия специально ездила в Минск: уж очень хорошие белорусские кутюрье!– Как несправедлива жизнь! Мой старший брат выпускала семь лет назад. Он за два дня до выпускного купил костюм, а за день до выпускного сходил на стрижку. А утром просто взял банку глины и уложил волосы. А я записывалась на макияж и прическу за семь тысяч каждая ещё в сентябре! И то уже не успела: попала на отвратительное время — в 8 утра! Весь день ходила с этим макияжем — не поесть, не попить! — Возмущается выпускница Вероника Марчукова.Алексей Косурин из гимназии №12 говорит: пока страшнее всего съезжать о. Родителей в общежитие – парень собирается поступать в воронежский медицинский. На выпускной он пришел, ещё не зная всех результатов ЕГЭ — ждёт баллы по биологии. Поэтому пока чуть тревожно.– Больше всего жалко расставаться с учителями истории и обществознания – очень харизматичные люди! Павлова Нина Васильевна и Родионова ЕкатериНа Александровна, вам привет! Самый главный их урок – надо знать законы своей страны и ее историю! – Признаются в любви к учителям Алексей.– Во взрослой жизни многому придется учиться, и это немного пугает. Но я готова покорять новые высоты! Поступать буду на юридический в Воронеж. Впереди переезд и жизнь без мамы, но готовить я умею! А ещё все друзья остаются здесь, нужно искать новый круг общения, с кем-то знакомиться, а я к своим уже так привыкла – тоскливо расставаться. Но новые люди – новые возможности, — делится выпускница школы №24 Ольга Князева.Антипова Софья из школы №41 выбрала образ в русском стиле – это один из главных трендов этого выпускного и на только. До «Липецких зорь» девушка уже праздновала День рождения в русском стиле. Плюс сестра танцует в народном коллективе — как-то само собой все пришло на ум. Наряд шила швея, а сумку девушка украшала сама. А вообще на площади было много девушек, которые решили украсить голову различными вариациями кокошника.Еще один тренд этого выпускного – готика. Егор Попов из школы «Интеграл» сегодня нарядился именно в таком стиле.