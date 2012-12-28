«Петропарк» заработает 12 июня

При этом, в парке будут доделывать входную группу.

Врио мэра Светлана Бедрова рассказала, как в Липецке будут праздновать День России.Начать день можно с пешеходных прогулок по Нижнему и Верхнему паркам, а также пройти большой пешеходный маршрут через главные праздничные площадки города.На бульваре Сорокина развернётся программа «Россия Молодым». Липчан ждут выступления артистов, творческие площадки, мастер-классы, музейные активности, ярмарка местных брендов, игровые зоны и места для отдыха.В Нижнем парке заработает парк аттракционов «Петропарк». До Дня города он будет открыт в пятницу, субботу и воскресенье, а в будни на его территории будет продолжаться благоустройство входной группы.На Зелёном острове любителей активного отдыха ждут мастер-классы, открытые тренировки, показательные выступления и возможность попробовать себя в разных видах спорта. Праздничную атмосферу создадут диджеи.