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Общество
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сегодня, 16:51
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«Петропарк» заработает 12 июня
При этом, в парке будут доделывать входную группу.
Начать день можно с пешеходных прогулок по Нижнему и Верхнему паркам, а также пройти большой пешеходный маршрут через главные праздничные площадки города.
На бульваре Сорокина развернётся программа «Россия Молодым». Липчан ждут выступления артистов, творческие площадки, мастер-классы, музейные активности, ярмарка местных брендов, игровые зоны и места для отдыха.
В Нижнем парке заработает парк аттракционов «Петропарк». До Дня города он будет открыт в пятницу, субботу и воскресенье, а в будни на его территории будет продолжаться благоустройство входной группы.
На Зелёном острове любителей активного отдыха ждут мастер-классы, открытые тренировки, показательные выступления и возможность попробовать себя в разных видах спорта. Праздничную атмосферу создадут диджеи.
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