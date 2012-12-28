В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан

В прошлом году во время атак беспилотников на Липецк получили повреждения 51 частный дом, 35 квартир и 46 машин.

Сегодня с подачи вице-мэра Павла Кузнецова депутаты Липецкого горсовета продлили на этот год принятый в 2025-м «Порядок предоставления мер социальной поддержки граждан, жилые помещения и (или) транспортные средства которых пострадали в результате применения беспилотных летательных аппаратов и (или) взрывоопасных предметов со стороны вооруженных формирований Украины на территории города Липецка».Павел Кузнецов сообщил, что в прошлом году администрация города рассмотрела 46 обращений владельцев автомобилей, поврежденных во время атак БПЛА (владельцам машин выплачено 3,8 млн рублей). Воздушные атаки нанесли ущерб 51 частному дому (25 из них отремонтированы за счет городской казны на сумму 3,7 млн рублей, остальные восстановлены за счет внебюджетных средств на 1,5 миллиона) и 35 квартирам — на их ремонт потрачено 810 тысяч внебюджетных рублей.Напомним, что автовладельцы могут получить из бюджета по принятому порядку до 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля и до 600 тысяч — при полной его утрате. Также за счет средств резервного фонда администрации города липчане могут рассчитывать на восстановление конструктивных элементов жилья (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов).