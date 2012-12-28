Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле

Сделку купли-продажи или дарения недвижимости можно зарегистрировать через биометрию, родители смогут получать справки по счетам и вкладам детей от 14 до 18 лет — GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в июле.



С 1 июля Росреестр запускает новый порядок регистрации жилья. Совершать сделки с недвижимостью можно с использованием биометрических данных. Для такой дистанционной регистрации прав нужно пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС). Использование биометрии позволит упростить сделки, когда продавец и покупатель находятся в разных городах. При оформлении заявления о госрегистрации прав на недвижимость в форме электронных документов потребуется заверить их усиленной квалифицированной электронной подписью. Система интегрируется в электронные платформы и станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Также обе стороны сделки должны быть идентифицированы с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Использование биометрии добровольно. Граждане могут отказаться от нее и совершать сделки традиционно — через МФЦ или нотариуса. Важно! Биометрия подтверждает личность заявителя, но не проверяет квартиру за покупателя. Перед сделкой все равно нужно изучить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, документы продавца, основания владения и ограничения на объект.С 1 июля начинает действовать новый вид инвестиционного страхования — страхование жизни с доходностью. Он предполагает, что помимо классической страховой суммы будет выплачиваться инвестиционный доход. Такое страхование подразделяется на две категории: размер инвестиционного дохода может быть определен без привязки к каким-либо активам, либо размер такого дохода зависит от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов. Заключить такой договор может только физическое лицо со статусом квалифицированного инвестора.С 1 июля банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода при расчете среднемесячного дохода заемщика, если тот обращается за кредитом. Подобные расчеты коснутся заемщиков с неподтвержденными или трудно подтверждаемыми доходами, а именно, части самозанятых, ИП и работников без официальной заработной платы. Для тех заемщиков, чей доход полностью подтвержден документами, новая формула расчета предполагаемой долговой нагрузки, от которой может зависеть итоговая сумма кредита, ничего не меняет.Также появятся более жесткие лимиты на выдачу отдельных потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов для закредитованных граждан. Ограничения коснутся заемщиков, у которых на платежи по кредитам и займам уходит больше 50% дохода. Банки и МФО смогут выдавать таким заемщикам только ограниченную долю новых кредитов и займов.С июля микрофинансовые организации начнут работать по новому обязательному базовому стандарту — он регулирует правила оказания дополнительных услуг. Теперь МФО запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг не только при их оформлении при заключении договора займа, но и на других этапах цикла займа — когда услуги предлагают не сразу при оформлении займа, а позже. Например, МФО не сможет поставить галочку за заемщика в поле о страховке, платной подписке, юридической помощи или другой услуге. Клиент должен сам понять, что ему предлагают, кто оказывает услугу, сколько она стоит и можно ли от нее отказаться. МФО также должны будут объяснять, повлияет ли отказ от дополнительной услуги на условия займа. МФО не смогут также выделять цветом, крупным шрифтом или другим визуальным способом только самые выгодные условия, а менее удобные для клиента — прятать в мелком тексте.С 1 июля родители или опекуны несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать справки по счетам и вкладам, открытым их детьми. Изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций детей и дополнительную защиту от мошенников. Такая справка позволит подтвердить, что у подростка есть счет, вклад или движение денег по ним. Например, для суда, органов опеки, оформления документов или спора с банком. Правило не будет действовать, если подросток уже получил полную дееспособность.С июля ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии опасных заболеваний для мигрантов станет строже. За это будут наказывать лишением свободы до восьми лет со штрафом до 3 миллионов рублей. Месяцем ранее, в июне введена административная ответственность для мигрантов, уклоняющихся от медицинского освидетельствования. Штраф — до 50 тысяч рублей с возможным выдворением из страны по решению суда.С 27 июля существенно вырастут пошлины для иностранцев. Оформление российского гражданства подорожает в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей. Разрешение на временное проживание — в 8 раз, с 1 920 до 15 000 рублей. Вид на жительство — в 5 раз, с 6 000 до 30 000 рублей. Также вырастет пошлина за разрешение на привлечение мигрантов к работе — до 15 000 рублей за каждого специалиста.С 1 июля Социальный фонд России будет по-новому получать сведения для назначения пособий. Речь о больничных, пособиях по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком. Так, для назначения социальных выплат в первую очередь будут использоваться данные индивидуального лицевого счета работника. Это означает, что фонд будет самостоятельно формировать базу для начислений, опираясь на уже имеющиеся данные персонифицированного учета. Если нужных сведений там нет, СФР сможет запросить их у работодателя или самого работника. Беззаявительный порядок и автоматизированный сбор данных ускорят процесс перечисления денег получателям.