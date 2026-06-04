Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Монтажник сорвался в шахту лифта на улице Космонавтов
Происшествия
«От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!»
Общество
Второй пожар у «Магнита» — на этот раз в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: неуправляемый занос, труп в квартире и на сколько вырастет коммуналка
Общество
Туи в Плеханово украли на продажу
Происшествия
18-летний липчанин порезал колеса и ударил ногой по кузову «Фольксвагена»
Общество
Объявлена ракетная опасность
Происшествия
«Петропарк» заработает 12 июня
Общество
28-летний липчанин напал на сожителя бывшей жены в подъезде
Происшествия
«Додж» насмерть сбил двоих дорожных рабочих: дело направлено в суд
Происшествия
Читать все
Грязная схема: бизнес экономит на вывозе мусора за счет кошельков липчан
Общество
«На проспекте Победы долбят асфальт отбойными молотками и режут фрезой в 12 часов ночи!»
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Третий день лета: на дорогах области пострадали пятеро детей
Происшествия
«Додж» насмерть сбил двоих дорожных рабочих: дело направлено в суд
Происшествия
«Очарованно на него таращимся»: липецкий журавль покоряет Урал
Общество
С белгородца взыскали миллион, который липецкий пенсионер отправил на «безопасный счёт»
Происшествия
Число покусанных клещами перевалило за две тысячи
Здоровье
Трое организаторов незаконной миграции отправились в колонию
Происшествия
Налоговая банкротит «Липецкое мясо»
Общество
Читать все
Общество
1679
сегодня, 13:36
19

Грязная схема: бизнес экономит на вывозе мусора за счет кошельков липчан

Вывоз отходов магазинов, аптек, шиномонтажек, кафе и ресторанов с контейнерных площадок в итоге оплачивают горожане.

Почему в Липецке одни контейнерные площадки переполнены мусором (шины, ветки и бурьян — отдельная история), а другие в этом плане, как говорится, в порядке? Оказывается, проблема не в региональном операторе — «ЭкоПром» отходы вывозит регулярно, а более-менее нормальные «управляшки» соблюдают на площадках чистоту. Проблема в том, что значительная часть малого и среднего бизнеса не заключает договоры ни с регоператором на вывоз своего мусора (сваливая его на ближайшей контейнерной площадке), ни с управляющей компанией на её уборку.

isis235e0fhwqt5cfk1z27xnbb6f1v14.jpg+2026-06-04-13.19.35+niz.jpg

r0hyeo0qjsuvm1xlrtlu0mgdv6sd1d2h.jpg+2026-06-04-13.19.35+niz.jpg

y0hknw4pyr3enqs55uaaxll8o0ifdm3o.jpg+2026-06-04-13.19.35+niz.jpg

обычные городские мусорки 

Сегодня департамент развития территории мэрии и региональное ОБУ «Дирекция природных ресурсов» проверили, как обстоят дела на контейнерной площадке во дворе домов по Берзина, 2 и 4, куда сносят мусор 23 хозсубъекта — магазины, аптеки, пивбары и иные заведения. Оказалось, что у десяти из них нет договоров ни с УК «Новый регион», ни с «ЭкоПромом». По этой причине к вечеру каждого дня контейнерная площадка переполнена мусором, как правило, картонной упаковкой от промтоваров, продуктов, овощей и фруктов. И как бы ни старалась возглавляемая депутатом горсовета Натальей Щедриной «управляшка» соблюдать на площадке чистоту, делать это трудно.

Так, в 10 часов утра после того, как мусоровоз уже забрал с площадки отходы, три пластиковых контейнера из шести уже забили целлофаном и картонной упаковкой, а в отсеке для крупногабаритного мусора по соседству со стопкой старых автопокрышек появилось несколько больших картонных ящиков с наклейками «Кривец Птица».

IMG_20260604_102242.jpg+2026-06-04-11.47.34+niz.jpg

— Каждый образователь отходов обязан заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора. Это необходимо помимо прочего для расчёта его накопления на контейнерных площадках. Без такого договора мусор, который выбрасывает бизнес, не учитывается при расчёте наполнения баков. Поэтому в зачёт идёт только количество жителей многоквартирных домов и тех хозсубъектов, которые имеют договоры с регоператором. И из-за этого баки переполняются, на многих контейнерных площадках вонь и бардак, — комментирует увиденное руководитель «Дирекции природных ресурсов» Алексей Авксентьев.

Представительная делегация тут же двигает в магазины, расположенные в пристройке дома №2 по улице Вермишева. В одном из её больших помещений располагается магазин «Деревня Индюшкино», аптека сети «Апрель» и зоомагазин индивидуального предпринимателя. По данным проверяющих, ни у одного из этих хозсубъектов нет договоров ни с «ЭкоПромом», ни с управляющей компанией.

IMG_20260604_095737.jpg+2026-06-04-11.38.35+niz.jpg

Продавщица «Деревни Индюшкино» говорит, что не знает, есть или нет у её начальства такие договоры. «Коробки из-под продукции мы собираем в нашей раздевалке, откуда их уносит на мусорку дворник. Мы ему за это платим». Фармацевт (почему-то без бейджика) аптеки также не знает ни о каких договорах. Но готова дать адрес собственника сети, который находится в Краснодаре. Только продавец зоомагазина говорит, что у её работодателя есть нужные договоры, но ни в мэрии, ни в ОБУ такими сведениями не располагают. Поэтому заместитель департамента развития территории Татьяна Инютина неумолима: «Раз вы осуществляете торговлю, значит, получите предписание и своевременно, в течение двух недель, устраните нарушение!»

IMG_20260604_100030.jpg+2026-06-04-11.38.35+niz.jpg

IMG_20260604_100130.jpg+2026-06-04-11.38.35+niz.jpg

IMG_20260604_100553.jpg+2026-06-04-11.38.35+niz.jpg

Заходим в отдельно стоящее здание на Вермишева, 2а. Там находятся пивной магазин, магазин по торговле цветами и точка сети «Закромов Беларуси».

IMG_20260604_100925.jpg+2026-06-04-11.38.35+niz.jpg

Нужных договоров нет только у флористов. Продавец встаёт на дыбы: по какому праву ведётся видеосъёмка?! Утверждает, что в цветочном магазине нет никаких отходов.

— А куда вы деваете обрезки ножек цветов, целлофана, иной мусор? — интересуется директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский.

— Вывозим на личной машине.

— А потом куда деваете?

— Выкидываю в мусорку у дома, где живу!

— Но этот мусор — не бытовой. Вы не имеете права выбрасывать его в контейнер, который рассчитан только на приём бытовых отходов жителей.

Свою горячность директор «Липецкого коммунальщика» объясняет тем, что редко какой хозсубъект имеет договоры как с «ЭкоПромом», так и с его УК. Из-за этого, например, постоянно переполнена мусором контейнерная площадка во дворе на Стаханова, 3, куда его сносит бизнес, расквартированный в нежилых помещениях соседнего дома, по Водопьянова, 33. «Полмикрорайона туда носит мусор, и никто за это не платит!».

В Липецке уже свыше тысячи контейнерных площадок. «ЭкоПром» старается вывозить бытовой мусор с них ежедневно. Если контейнеры переполняются и на это жалуются, департамент развития территории обращается к региональному оператору, который оперативно реагирует. Но есть немало мест, где из-за политики бизнеса «резать косты» там, где это только можно, постоянный форс-мажор, как на площадке между «Пятёрочкой» и домами №3а на площади Победы и №№ 1 и 2 по улице Гоголя, о которой не раз рассказывал GOROD48.

Но, во-первых, нет закона, который бы обязал регионального оператора заключать договоры с бизнесом на использование контейнерных площадок, принадлежащих управляющим компаниям. Во-вторых, при заключении такого договора «ЭкоПром» привязывает магазин, офис, кафе, ресторан к ближайшей контейнерной площадке. А содержит эту площадку на деньги жителей управляющая компания. В-третьих, хозсубъекты, как правило, не заключают с УК договоров на содержание площадок для сбора мусора.

— Ситуация явно ненормальная, ведь УК остаётся крайней при существующих реалиях. Горожане не давали согласия на то, чтобы их средствами и их имуществом бесплатно пользовался бизнес, — резюмирует Татьяна Инютина.
бизнес
мусор
утилизация
0
2
10
0
5

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
8 минут назад
У нас 34 организации в доме. Люди не успевают мусор выбросить ящики полные. Из 6 ящиков и 4 домов а про ящик для бытовых отходов и не приходится говорить сплошная гора которая набирается в 2-4 часа после его опорожнения.
Ответить
Ага
14 минут назад
В центре по ул. Ворошилова д.3, все магазины и кафе, аптеки, выкидывают свой мусор в мусорку во дворе жилого дома.
Ответить
Гость
22 минуты назад
В самом начале работы мэра Уваркиной возникал подобный вопрос про мусор магазинов, предпринимателей и других сфер услуг в городе. И они договаривались об отчислениях "Н" сумм на утилизацию отходов. Некоторые магазины самостоятельно заключали договора с экопромом. И ЧТО ВСЕ ОПЯТЬ СНАЧАЛО? ГДЕ ЗАКОН НА УРОВНЕ ГОРОДСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ?
Ответить
Васёк
24 минуты назад
Вот бы так тщательно ходили и проверяли как УК исполняют свои обязательства перед теми кто им платит.
Ответить
Липчанин
42 минуты назад
Вот еще одна интересная история с мусором. В одном селе проживает женщина, в возрасте, инвалид, практически не ходит. Мусорный контейнер установлен от дома не в одной сотне метров, там наверное километра 1,5 - 2. К дому машина не подъезжает, мусор не забирает. Мусор та женщина вынуждена хранить в компостной куче, на своем участке. Дичь заключается в том, что ей приходят счета, за услугу, которую не оказывают. Вот такой, неплохой бизнес у мусорщиков. История реальна, все совпадения случайны. Думаю это не единичный случай.
Ответить
Охранник.
42 минуты назад
У нас с одной стороны ПЯТЁРОЧКА а с другой МАГНИТ. Так у них есть по одному контейнеру и главное то что договор заключен по вызову, заполнение контейнера. Контейнер вывозится хорошо раз в месяц, а это всё время мусор, не качественный перебранные продукты, очистки от салатов , всё идет каждый день в общии ящики для мусора. А контейнер у них для проверяющих.
Ответить
Лиза
сегодня, 14:37
У нас на ул. 8 Марта рядом с моим домом 2 детских сада и они нагло весь свой мусор складывают в наши контейнеры!
Ответить
гостья
сегодня, 14:35
То есть эта история тянется несколько лет, а разбираться стали только сейчас.
Ответить
И
сегодня, 14:34
Все дороги заполонили, экономя на парковках.
Ответить
вообще!
сегодня, 14:30
че творится!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить