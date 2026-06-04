С белгородца взыскали миллион, который липецкий пенсионер отправил на «безопасный счёт»
Общество
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сегодня, 13:36
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Грязная схема: бизнес экономит на вывозе мусора за счет кошельков липчан
Вывоз отходов магазинов, аптек, шиномонтажек, кафе и ресторанов с контейнерных площадок в итоге оплачивают горожане.
обычные городские мусорки
Сегодня департамент развития территории мэрии и региональное ОБУ «Дирекция природных ресурсов» проверили, как обстоят дела на контейнерной площадке во дворе домов по Берзина, 2 и 4, куда сносят мусор 23 хозсубъекта — магазины, аптеки, пивбары и иные заведения. Оказалось, что у десяти из них нет договоров ни с УК «Новый регион», ни с «ЭкоПромом». По этой причине к вечеру каждого дня контейнерная площадка переполнена мусором, как правило, картонной упаковкой от промтоваров, продуктов, овощей и фруктов. И как бы ни старалась возглавляемая депутатом горсовета Натальей Щедриной «управляшка» соблюдать на площадке чистоту, делать это трудно.
Так, в 10 часов утра после того, как мусоровоз уже забрал с площадки отходы, три пластиковых контейнера из шести уже забили целлофаном и картонной упаковкой, а в отсеке для крупногабаритного мусора по соседству со стопкой старых автопокрышек появилось несколько больших картонных ящиков с наклейками «Кривец Птица».
— Каждый образователь отходов обязан заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора. Это необходимо помимо прочего для расчёта его накопления на контейнерных площадках. Без такого договора мусор, который выбрасывает бизнес, не учитывается при расчёте наполнения баков. Поэтому в зачёт идёт только количество жителей многоквартирных домов и тех хозсубъектов, которые имеют договоры с регоператором. И из-за этого баки переполняются, на многих контейнерных площадках вонь и бардак, — комментирует увиденное руководитель «Дирекции природных ресурсов» Алексей Авксентьев.
Представительная делегация тут же двигает в магазины, расположенные в пристройке дома №2 по улице Вермишева. В одном из её больших помещений располагается магазин «Деревня Индюшкино», аптека сети «Апрель» и зоомагазин индивидуального предпринимателя. По данным проверяющих, ни у одного из этих хозсубъектов нет договоров ни с «ЭкоПромом», ни с управляющей компанией.
Продавщица «Деревни Индюшкино» говорит, что не знает, есть или нет у её начальства такие договоры. «Коробки из-под продукции мы собираем в нашей раздевалке, откуда их уносит на мусорку дворник. Мы ему за это платим». Фармацевт (почему-то без бейджика) аптеки также не знает ни о каких договорах. Но готова дать адрес собственника сети, который находится в Краснодаре. Только продавец зоомагазина говорит, что у её работодателя есть нужные договоры, но ни в мэрии, ни в ОБУ такими сведениями не располагают. Поэтому заместитель департамента развития территории Татьяна Инютина неумолима: «Раз вы осуществляете торговлю, значит, получите предписание и своевременно, в течение двух недель, устраните нарушение!»
Заходим в отдельно стоящее здание на Вермишева, 2а. Там находятся пивной магазин, магазин по торговле цветами и точка сети «Закромов Беларуси».
Нужных договоров нет только у флористов. Продавец встаёт на дыбы: по какому праву ведётся видеосъёмка?! Утверждает, что в цветочном магазине нет никаких отходов.
— А куда вы деваете обрезки ножек цветов, целлофана, иной мусор? — интересуется директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский.
— Вывозим на личной машине.
— А потом куда деваете?
— Выкидываю в мусорку у дома, где живу!
— Но этот мусор — не бытовой. Вы не имеете права выбрасывать его в контейнер, который рассчитан только на приём бытовых отходов жителей.
Свою горячность директор «Липецкого коммунальщика» объясняет тем, что редко какой хозсубъект имеет договоры как с «ЭкоПромом», так и с его УК. Из-за этого, например, постоянно переполнена мусором контейнерная площадка во дворе на Стаханова, 3, куда его сносит бизнес, расквартированный в нежилых помещениях соседнего дома, по Водопьянова, 33. «Полмикрорайона туда носит мусор, и никто за это не платит!».
В Липецке уже свыше тысячи контейнерных площадок. «ЭкоПром» старается вывозить бытовой мусор с них ежедневно. Если контейнеры переполняются и на это жалуются, департамент развития территории обращается к региональному оператору, который оперативно реагирует. Но есть немало мест, где из-за политики бизнеса «резать косты» там, где это только можно, постоянный форс-мажор, как на площадке между «Пятёрочкой» и домами №3а на площади Победы и №№ 1 и 2 по улице Гоголя, о которой не раз рассказывал GOROD48.
Но, во-первых, нет закона, который бы обязал регионального оператора заключать договоры с бизнесом на использование контейнерных площадок, принадлежащих управляющим компаниям. Во-вторых, при заключении такого договора «ЭкоПром» привязывает магазин, офис, кафе, ресторан к ближайшей контейнерной площадке. А содержит эту площадку на деньги жителей управляющая компания. В-третьих, хозсубъекты, как правило, не заключают с УК договоров на содержание площадок для сбора мусора.
— Ситуация явно ненормальная, ведь УК остаётся крайней при существующих реалиях. Горожане не давали согласия на то, чтобы их средствами и их имуществом бесплатно пользовался бизнес, — резюмирует Татьяна Инютина.
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