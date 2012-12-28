На улице Кривенкова 44-летний мужчина упал с высоты 11-го этажа

По предварительным данным, он мог заниматься монтажными работами.

Сегодня на улице Кривенкова,33 в Липецке с высоты 11-го этажа упал 44-летний мужчина. Он погиб. Одна из предварительных версий трагедии — мужчина занимался монтажными работами.— Отдел полиции №7 начал проверку по факту происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.