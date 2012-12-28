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«Ладу» занесло на снегу и она сбила пешехода: спустя больше чем полтора года дело ушло в суд
Происшествия
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сегодня, 16:47
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«Ладу» занесло на снегу и она сбила пешехода: спустя больше чем полтора года дело ушло в суд
В Тербунском округе направлено в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадал пешеход.
Действия водителя квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
«По версии следствия, водитель «Лады Гранты» нарушил правила дорожного движения, допустил боковой занос автомобиля, не принял своевременных мер к торможению и совершил наезд на 53-летнего пешехода», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие неслучайно шло так долго: было проведено несколько дополнительных судебных автотехнических экспертиз. В результате был сделан вывод о наличии у водителя технической возможности предотвратить ДТП.
Обвиняемый, ранее не признававший своей вины, уже возместил потерпевшему ущерб, выплатив 400 тысяч рублей. Санкции вменяемой водителю статьи — до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до 3 лет.
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