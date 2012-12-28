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1000
58 минут назад
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После пожара на улице Передельческой в Липецке проверяют качество воздуха

Пробы, отобранные на территории жилой застройки в утренние часы 21 июля, соответствуют гигиеническим нормативам.

Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проверил качество атмосферного воздуха в Липецке в связи с поджаром на улице Передельческой.

«По результатам лабораторно-инструментального контроля на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения, пробы атмосферного воздуха, отобранные в утренние часы 21 июля, на территории жилой застройки соответствуют гигиеническим нормативам. Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается», — сообщает областное управление Роспотребнадзора.

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Напомним, пожар в производственной зоне на улице Передельческой вспыхнул сегодня рано утром. Его площадь составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Над левобережной частью Липецка поднялся густой столб черного дыма. По состоянию на девять утра, открытое пламя в производственной зоне потушено. Сейчас пожарные проливают место возгорания, начинается разбор повреждённых конструкций.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

 
пожар
экология
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Комментарии (1)

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Экстрасенс
3 минуты назад
Вангую что воздух даже стал лучше после замеров
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