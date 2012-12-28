У мэра Липецка появится заместитель по делам СВО

Сегодня на сессии горсовета вице-мэр Галина Кукушкина обратилась к депутатам с предложением изменить штатную структуру администрации Липецка за счёт введения должности ещё одного вице-мэра. В его полномочия войдет организация и реализация мероприятий по взаимодействию с участниками и ветеранами СВО, а также их семьями.Депутаты единогласно поддержали это предложение.По словам Галины Кукушкина, целевой аудиторией на замещение новой должности станут участники СВО.Как стало известно GOROD48, новому вице-мэру положат денежное довольствие в размере чуть более 2 млн рублей в год.Таким образом, у главы Липецка, какого нет, стало пять заместителей.