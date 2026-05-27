«Боюсь, тут завалит кого-нибудь из детей!»
Жителей Тракторного пугают расселенные бараки, по которым бегают дети.
В подтверждение своих слов Виктория предоставила фотографии одного такого двухэтажного барака, на улице Молодежной, 4, который стоит вот уже второй год в ожидании сноса. «Они бегают по этой и другим заброшкам, прыгают по действующему газопроводу. В бараках все на ладан дышит: в любой момент в них могут обрушиться перекрытия, стены, крыши. Боюсь, тут завалит кого-нибудь из детей!»
Мы переправили фотографии жительницы Тракторного в мэрию. Нам ответили, что департамент ЖКХ пообещал заколотить досками или заварить металлом входы в такие заброшки и окна их первых этажей.
Как сообщал GOROD48, прокуратура направила городской департамент ЖКХ два представления по поводу со свободного доступа в пять аварийных домов в Тракторном: на улицах 6-й Гвардейской дивизии и Бачурина. На самом деле таких заброшек в старом районе куда больше: 11 построек 50-х годов прошлого века признаны аварийными и подлежащими сносу за счет бюджета, еще 20 аварийных домов должны снести застройщики по программе комплексного развития территории.
Однако не одним Тракторным исчерпывается проблема расселенных, но не снесенных домов. Такие здания есть на Соколе, Новолипецке, Сырском Руднике. Более того, в Липецке есть две аварийные пятиэтажки: на 60 квартир на Осеннем проезде и на 190 — в 9-м микрорайоне. И что с ними делать, в мэрии не знают — снос той же пятиэтажки в 9-м микрорайоне в прошлом году в мэрии обсчитали в 30 миллионов!
Напомним, что в декабре прошлого года председатель депутатской комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета Екатерина Пинаева поинтересовалась, сколько ветхих расселенных домов можно снести на 10 млн рублей, выделенных на это в бюджете-2026? Вице-мэр Павел Кузнецов тогда ответил, что 4-5, но у него большая надежда на экономию: подрядчики сильно сбивают цены на снос ветхих зданий, поэтому по факту удается демонтировать больше таких объектов.
А мы бы добавили, что дешевизна таких услуг оборачивается впоследствии появлением на окраинах Липецка мусорных свалок, на ликвидацию которых мэрия ежегодно тратит бюджетные средства.
