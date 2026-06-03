Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Общество
Полный молодежи «Ауди» врезался в столб: погибла девушка
Происшествия
Петровский спуск исследуют георадаром
Общество
В колопроктологическом отделении не закрывались двери
Общество
Пропавшую 1 июня в Грязях 13-летнюю девочку нашли
Происшествия
Еще раз: осенью в Липецке снова вырастут тарифы на коммуналку — в среднем на 12,8%
Общество
За вскрытой дверью пожарные обнаружили труп
Происшествия
Двоих липчан ужалили змеи
Здоровье
Жуткое ДТП в Усмани: все трое выживших — в реанимации
Происшествия
Пожилая липчанка принимала ванну и получила сильнейшие ожоги
Здоровье
Читать все
«От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!»
Общество
28-летний липчанин напал на сожителя бывшей жены в подъезде
Происшествия
«Петропарк» заработает 12 июня
Общество
Второй пожар у «Магнита» — на этот раз в Липецке
Происшествия
У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Происшествия
Матери участника СВО отказали в ремонте дома: она пошла в суд
Общество
Набережную в Красном разломали вандалы
Происшествия
Пенсионерку обокрали на кассе цветочного магазина
Происшествия
Пьяный водитель пытался откупиться взяткой в 50 000 рублей
Общество
В районе Опытной Станции, Ссёлках и в Жёлтых Песках отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1831
сегодня, 13:35
19

«Лужа не наша!»: московская компания «Руслан-1» не будет убирать ее с проспекта Победы

В управлении строительства мэрии заявляют, что подрядчик укладывал асфальт по проекту и почему на «зебре» у площади Победы собирается вода, не знают.

Управление строительства мэрии за несколько месяцев до истечения 5-летней строительной гарантии на капремонт проспекта Победы успело привлечь подрядчика, столичную компанию «Руслан-1» Мальвины Гуликян, к исправлению ошибок.

Как выяснил GOROD48, обновленный в 2019-2020 годах проспект принят заказчиком в эксплуатацию лишь осенью 2021 года — сразу же после строительства мэр Липецка Евгения Уваркина отказалась взять дорогу на баланс муниципалитета из-за многочисленных недостатков. Главу города не устроили, например, неровности асфальта на некоторых участках проспекта, после дождей превращающихся в корыта с водой (одно такое место — пешеходный переход у проспекта Победы, 2 — стал вечной лужей). В итоге компании не доплатили 68,8 млн рублей за финишный слой асфальтобетонного покрытия по всей протяженности проспекта от площади Победы до площади Кольцевой.

Однако подрядчик заявил, что ничего переделывать не будет и спор перешел в судебные разбирательства. Об одном из них GOROD48 недавно рассказывал: суд обязал ответчика установить на проспекте 97 новых светильников: поставленные москвичами были бракованными и массово выходили из строя. В итоге администрация Липецка продавила «Руслан-1» на исправление за счет компании выявленных недостатков.

Как уже писал GOROD48, первым делом в мае москвичи заменили асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток.

qcows2en4c5f7m85p93wkzyiy9ekneku.jpg

А в прошедшие выходные строители срезали верхний кривой слой асфальта на некоторых участках проспекта и у карманов для остановки автобусов. На этих выходных москвичи обещают накатать в таких местах новый слой дорожного покрытия.

IMG_20260603_091520.jpg+2026-06-03-13.20.35+niz.jpg

«Руслан-1» выполнил и решение арбитражного суда: купил и доставил в Липецк 97 новых уличных светильников взамен признанных непригодными. Старые светильники на новые уже поменял «Липецкгорсвет».

Однако одно место на проспекте Победы, как выяснил GOROD48, останется таким, каким есть: с вечной лужей на пешеходном переходе между ТЦ «Уют» и улицей Неделина. Она появилась сразу же после того, как москвичи завершили реконструкцию проспекта и с тех пор стала притчей во языцех.

akn9uxct2w39zkc3m6q0nr6tt1tlxcuo.webp

Каждый год после окончания большой стройки депутат горсовета Игорь Подзоров (получается, уже шестой год) задает чиновникам один и тот же вопрос: когда с этого пешеходного перехода уберут лужу, возникающую после любых осадков? Будучи инженером, депутат всякий раз говорит о том, что вода на дороге может привести к опасному явлению — аквапланированию, а неуправляемую машину может вынести на тротуар, где она влетит в толпу пешеходов. И всякий раз ему говорят, что как только, так сразу.

Чиновники заявляют, что проспект подрядчик делал по проекту. Но если лужи на «зебре» до обновления дороги не было, а постом она появилась, значит, или ошиблись проектировщики, или подрядчик, или куратор строительства. Вариантов больше нет!

В мэрии знают, что делать: нужно обустроить на пешеходном переходе у «Уюта» дождеприемный колодец (почему-то не предусмотренным проектом) и соединить его с новой, построенной в 2019-2020 году ливневкой. Куратор всех городских строек, вице-мэр Светлана Сурмий, еще в 2023 году пообещала Игорю Подзорову, что «Руслан-1» построит там дождеприемник, а потом, когда в очередной раз услышала от депутата «когда?», сослалась на занятость московской компании.

Но вот «Руслан-1» в Липецке? Что сейчас-то мешает мэрии убрать с проспекта вечную лужу? Оказалось, обилие на пешеходном переходе труб и кабелей от разных организаций. Пробивать тоннель под дождеприемник методом подземного горизонтального бурения не будут из-за опасения проткнуть все эти коммуникации, а раскапывать дорогу экскаватором в этом месте никто не даст. А между прочим, еще в 2021 году прокуратура объявляла предостережение городскому управлению строительства из-за этой лужи, но толку от этого, как оказалось, ноль.
проспект Победы
лужа
благоустройство
3
1
8
1
13

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
сегодня, 16:47
Почему бы в дождь в этом месте не открыть паромную переправу или, на * конец, лодочную станцию. С пенсионеров и детей деньги не брать.
Ответить
...
сегодня, 16:42
А лужи после дождя на остановке ул. Терешковой и на второстепенной дороге при переходе от этой остановки в сторону жд вокзала так и остались. Сколько не переделывали!!!
Ответить
Ха-ха
сегодня, 16:01
проспект Победы вполне качественно сделан, по сравнению с прочим местным рукодельством, а что колодца нет - так то вопрос к Липецким проектантам - без проекта никто делать не будет и мэрия не оплатит. И смысл пиарится 6 год на луже - хотел бы продавить, давно бы сделали - а так еще 6 лет будет поднимать вопрос.
Ответить
Гость
сегодня, 15:58
Лужа уберется, когда уберете Руслан-1 , с дорог нашего города
Ответить
Шериф
сегодня, 15:40
Этот асфальт укладывал Руслан это было ещё при уваркиной,но тогда это дело спустили на тормозах и никто ничего не переделывал.
Ответить
гость
сегодня, 15:37
А плитку тротуарную по нечетной стороне от БЦ Виктория до пл. Победы во время ремонта проспекта почему не положили? Кто решил, что и так сойдет, подрядчик «Руслан-1» или заказчик в лице горадминистрации? А пешеходы теперь шестой год на колдобинах спотыкаются…
Ответить
гость
сегодня, 15:02
ОТМЫЛИ ТАК СКАЗАТЬ )))))))
Ответить
Ветеран
сегодня, 14:58
Очень многие пешеходные переходы в Липецке начинаются и заканчиваются глубокими лужами, которые не исчезают после ремонта. Загадка природы.
Ответить
Времена
сегодня, 14:42
Надо в смету включать уборку мусора с обочин
Ответить
Горожанин
сегодня, 14:39
А лужа у перехода на Советской у Меркурия? Сколько раз мэрия и депутаты обещали решить вопрос. Одни слова.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить