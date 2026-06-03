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Общество
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сегодня, 13:35
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«Лужа не наша!»: московская компания «Руслан-1» не будет убирать ее с проспекта Победы
В управлении строительства мэрии заявляют, что подрядчик укладывал асфальт по проекту и почему на «зебре» у площади Победы собирается вода, не знают.
Как выяснил GOROD48, обновленный в 2019-2020 годах проспект принят заказчиком в эксплуатацию лишь осенью 2021 года — сразу же после строительства мэр Липецка Евгения Уваркина отказалась взять дорогу на баланс муниципалитета из-за многочисленных недостатков. Главу города не устроили, например, неровности асфальта на некоторых участках проспекта, после дождей превращающихся в корыта с водой (одно такое место — пешеходный переход у проспекта Победы, 2 — стал вечной лужей). В итоге компании не доплатили 68,8 млн рублей за финишный слой асфальтобетонного покрытия по всей протяженности проспекта от площади Победы до площади Кольцевой.
Однако подрядчик заявил, что ничего переделывать не будет и спор перешел в судебные разбирательства. Об одном из них GOROD48 недавно рассказывал: суд обязал ответчика установить на проспекте 97 новых светильников: поставленные москвичами были бракованными и массово выходили из строя. В итоге администрация Липецка продавила «Руслан-1» на исправление за счет компании выявленных недостатков.
Как уже писал GOROD48, первым делом в мае москвичи заменили асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток.
А в прошедшие выходные строители срезали верхний кривой слой асфальта на некоторых участках проспекта и у карманов для остановки автобусов. На этих выходных москвичи обещают накатать в таких местах новый слой дорожного покрытия.
«Руслан-1» выполнил и решение арбитражного суда: купил и доставил в Липецк 97 новых уличных светильников взамен признанных непригодными. Старые светильники на новые уже поменял «Липецкгорсвет».
Однако одно место на проспекте Победы, как выяснил GOROD48, останется таким, каким есть: с вечной лужей на пешеходном переходе между ТЦ «Уют» и улицей Неделина. Она появилась сразу же после того, как москвичи завершили реконструкцию проспекта и с тех пор стала притчей во языцех.
Каждый год после окончания большой стройки депутат горсовета Игорь Подзоров (получается, уже шестой год) задает чиновникам один и тот же вопрос: когда с этого пешеходного перехода уберут лужу, возникающую после любых осадков? Будучи инженером, депутат всякий раз говорит о том, что вода на дороге может привести к опасному явлению — аквапланированию, а неуправляемую машину может вынести на тротуар, где она влетит в толпу пешеходов. И всякий раз ему говорят, что как только, так сразу.
Чиновники заявляют, что проспект подрядчик делал по проекту. Но если лужи на «зебре» до обновления дороги не было, а постом она появилась, значит, или ошиблись проектировщики, или подрядчик, или куратор строительства. Вариантов больше нет!
В мэрии знают, что делать: нужно обустроить на пешеходном переходе у «Уюта» дождеприемный колодец (почему-то не предусмотренным проектом) и соединить его с новой, построенной в 2019-2020 году ливневкой. Куратор всех городских строек, вице-мэр Светлана Сурмий, еще в 2023 году пообещала Игорю Подзорову, что «Руслан-1» построит там дождеприемник, а потом, когда в очередной раз услышала от депутата «когда?», сослалась на занятость московской компании.
Но вот «Руслан-1» в Липецке? Что сейчас-то мешает мэрии убрать с проспекта вечную лужу? Оказалось, обилие на пешеходном переходе труб и кабелей от разных организаций. Пробивать тоннель под дождеприемник методом подземного горизонтального бурения не будут из-за опасения проткнуть все эти коммуникации, а раскапывать дорогу экскаватором в этом месте никто не даст. А между прочим, еще в 2021 году прокуратура объявляла предостережение городскому управлению строительства из-за этой лужи, но толку от этого, как оказалось, ноль.
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