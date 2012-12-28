Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Происшествия
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сегодня, 10:58
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«Дай померить»: случайный знакомый хитростью оставил липчанина без цепочки за 50 тысяч
Хитреца задержали полицейские. Теперь он обвиняется в грабеже.
По подозрению в грабеже полицейские задержали 21-летнего парня. Цепочку стоимостью в 50 тысяч рублей он сдал в ломбард за 35 тысяч.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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