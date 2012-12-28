«Дай померить»: случайный знакомый хитростью оставил липчанина без цепочки за 50 тысяч

Хитреца задержали полицейские. Теперь он обвиняется в грабеже.





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Оперативники отдела полиции №3 раскрыли ограбление 34-летнего липчанина. Вечером 15 июля он выпивал на улице со случайным знакомым. Тот попросил у мужчины померить его золотую цепочку, а затем убежал.По подозрению в грабеже полицейские задержали 21-летнего парня. Цепочку стоимостью в 50 тысяч рублей он сдал в ломбард за 35 тысяч.Возбуждено уголовное дело о грабеже.