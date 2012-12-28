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По мнению Игоря Артамонова, мэрия перегнула палку с тотальной оплатой занятий спортом на Зеленом острове
Общество
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40 минут назад
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По мнению Игоря Артамонова, мэрия перегнула палку с тотальной оплатой занятий спортом на Зеленом острове
Губернатор Липецкой области сообщил, что в общедоступных местах на Зеленом острове можно заниматься бесплатно.
Спортивный городок на Зеленом острове на минувшей неделе передан на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка» и теперь за пользование спортивными площадками надо платить. Час аренды обойдется от 1000 до 1800 рублей в зависимости от площадки. Ограничены и часы общественного доступа на спортивные объекты и сам остров. Проход на остров действует 07:00 до 22:00, спортивные площадки работают с 09:00 до 21:00. Ночью остров берется под охрану.
«Зелёный остров был и остаётся общественным пространством для жителей. Прийти погулять, позаниматься на тренажёрах, воспользоваться общедоступными зонами, в том числе песчаными площадками, можно бесплатно», — сообщил губернатор.
Но, в то же время, губернатор объяснил, что спортивный кластер требует содержания, приобретения инвентаря, ремонта, охраны, показав порванную сетку ворот. Ее порвали уже на третий день после открытия площадок.
«Если оставить всё без правил, объект быстро придёт в плохое состояние. Так быть не должно… Но и мэрия перегнула палку с тотальной оплатой...», — сообщил Игорь Артамонов.
По мнению губернатора организованные школьные группы должны заниматься на острове бесплатно по отдельному расписанию.
«Для взрослых платной остаётся гарантированная бронь конкретной площадки на конкретное время. То же касается коммерческих тренировок и турниров. Поручил администрации Липецка сделать правила максимально понятными: опубликовать расписание бесплатных часов, порядок записи для детских и спортивных групп, тарифы, схему бронирования и контакты администратора на месте. Зелёный остров не должен стать ни закрытым платным клубом, ни территорией без правил. Наша задача – сохранить его для людей и при этом не дать новой инфраструктуре развалиться через один сезон», — добавил Игорь Артамонов.
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