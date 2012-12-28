В Липецкой области до +30 и дожди

Дожди придут вместе с передвижением атмосферных фронтов.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области будут смещаться атмосферные фронты, ожидаются кратковременные дожди. Среднесуточные температуры составят: 21 и 22 июля - 21-22 градуса тепла, что около климатической нормы, 23 июля — 19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит — от +13 до +18 градусов, днем — от +25 до +30.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ночью на улице — от +15 до +17, днем — от +27 до +29 градусов.День 21 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году — 8 градусов тепла.