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Погода в Липецке
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11 минут назад
В Липецкой области до +30 и дожди
Дожди придут вместе с передвижением атмосферных фронтов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит — от +13 до +18 градусов, днем — от +25 до +30.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ночью на улице — от +15 до +17, днем — от +27 до +29 градусов.
День 21 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году — 8 градусов тепла.
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