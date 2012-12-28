«УАЗ» опрокинулся на дороге Грязи-Добринка: водитель в больнице

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.



Вечером 20 июля в Грязинском округе на дороге Грязи – Добринка 38-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С травмами водителя доставили в больницу.Около полудня в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Лада-Веста» под управлением 38-летнего водителя и «Киа» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель.В Липецком округе на дороге Сенцово – Кулешовка столкнулись мопед с 13-летней девочкой за рулем и автомобиль «Шкода» под управлением 39-летней женщины. В результате получила травмы 17-летняя пассажирка мопеда.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 16 столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.