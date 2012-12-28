В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима
22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Происшествия
498
сегодня, 09:04
1
«УАЗ» опрокинулся на дороге Грязи-Добринка: водитель в больнице
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
Около полудня в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Лада-Веста» под управлением 38-летнего водителя и «Киа» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель.
В Липецком округе на дороге Сенцово – Кулешовка столкнулись мопед с 13-летней девочкой за рулем и автомобиль «Шкода» под управлением 39-летней женщины. В результате получила травмы 17-летняя пассажирка мопеда.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 16 столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.
1
1
2
1
0
Комментарии (1)