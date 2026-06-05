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Общество
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38 минут назад
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Двери нараспашку: 190-квартирная расселенная пятиэтажка может стать источником беды
Вандалы уже вскрыли входы в подъезды и сорвали доски с окон первого этажа
Это — не фигура речи. Вандалы взломали металлические двери, как минимум, в двух подъездах, в том числе в последнем восьмом, где в любой момент могут обвалиться межэтажные перекрытия — именно на этом основании осенью 2021 года в панельной пятиэтажке 1972 года постройки ввели режим повышенной готовности, а весной 2023 года дом расселили. Департамент ЖКХ вначале охранял опустевшее здание, из которого его бывшие жильцы пытались таскать оконные блоки, а затем просто забил досками окна квартир первого этажа.
Однако вандалы вскрыли двери, сорвали решетки и доски с оконных проемов. По расселенному зданию, как говорят жильцы окрестных домов, постоянно бродят подозрительные личности. Вскрыты все квартиры, мародеры активно выносят из них все, что считают ценным, вынимают окна, а те, которые не могут демонтировать, разбивают.
Что делать с этим зданием, в мэрии не знают. По ценам прошлого года снос пятиэтажки стоил 30 миллионов, но таких свободных денег в бюджете не нашлось. Были предложения продать заброшку с земельным участком под застройку, но процесс не пошел. Поэтому здание нужно законсервировать, прекратить в него свободный доступ. Но в мэрии считают, что все и так хорошо.
«Для ограничения проникновения в расселенный дом 16 по улице 9-й микрорайон выполнена зашивка оконных и дверных проемов до второго этажа включительно» — такой ответ GOROD48 получил от городского департамента ЖКХ.
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