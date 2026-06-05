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38 минут назад
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Двери нараспашку: 190-квартирная расселенная пятиэтажка может стать источником беды

Вандалы уже вскрыли входы в подъезды и сорвали доски с окон первого этажа

Как сообщал GOROD48, в Липецке не снесенными, а оттого потенциально опасными для детей и подростков остаются две давно расселенные пятиэтажки — на Осеннем проезде и в 9-м микрорайоне. Но если 60-квартирная пятиэтажка на Осеннем проезде хотя бы обнесена забором, то 190-квартирное здание в 9-м микрорайоне открыто нараспашку.

Это — не фигура речи. Вандалы взломали металлические двери, как минимум, в двух подъездах, в том числе в последнем восьмом, где в любой момент могут обвалиться межэтажные перекрытия — именно на этом основании осенью 2021 года в панельной пятиэтажке 1972 года постройки ввели режим повышенной готовности, а весной 2023 года дом расселили. Департамент ЖКХ вначале охранял опустевшее здание, из которого его бывшие жильцы пытались таскать оконные блоки, а затем просто забил досками окна квартир первого этажа.

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Однако вандалы вскрыли двери, сорвали решетки и доски с оконных проемов. По расселенному зданию, как говорят жильцы окрестных домов, постоянно бродят подозрительные личности. Вскрыты все квартиры, мародеры активно выносят из них все, что считают ценным, вынимают окна, а те, которые не могут демонтировать, разбивают.

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Что делать с этим зданием, в мэрии не знают. По ценам прошлого года снос пятиэтажки стоил 30 миллионов, но таких свободных денег в бюджете не нашлось. Были предложения продать заброшку с земельным участком под застройку, но процесс не пошел. Поэтому здание нужно законсервировать, прекратить в него свободный доступ. Но в мэрии считают, что все и так хорошо.

«Для ограничения проникновения в расселенный дом 16 по улице 9-й микрорайон выполнена зашивка оконных и дверных проемов до второго этажа включительно» — такой ответ GOROD48 получил от городского департамента ЖКХ.
заброшка
снос
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Сносить
3 минуты назад
не надо
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Если
4 минуты назад
какое-то перекрытие рухнет. Починим. Главное фундамент целый ;-)
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А если
5 минут назад
на каждую комнату и кухню поставить метал дверь, то получится около 500 квартир-студий ;-)
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Житель
6 минут назад
Отдайте земельный участок бесплатно под застройку застройщику и всё сами снесут. Видимо не хотят отдать бесплатно )
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Домашний козлик
15 минут назад
Я научу, тут всё просто. Нужно вырыть вокруг здания ров, заполнить его водой и пустить крокодилов. Не благодарите
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Гость
16 минут назад
А на ЛТЗ сколько таких заброшек?!
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ТомСойер
16 минут назад
Что администрации жалко чужих окон?
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Интересно
36 минут назад
А что Совет старейшин по этому поводу говорит ?
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Антон
17 минут назад
а они не думают, у них старческая деменция
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
37 минут назад
Что делать с этим зданием, в мэрии не знают.
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