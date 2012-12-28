Все новости
Из-за аварии на электросетях многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
В Липецке продолжается восстановление подачи электроэнергии
Общество
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В областной детской больнице приостановлено посещение пациентов
Общество
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
Общество
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено
Общество
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
71-летняя жительница Грязей стащила телефон у сотрудницы маркетплейса
Происшествия
Желтый уровень держался до 6 утра
Происшествия
Один беспилотник подбит силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в округах Липецкой области отменен
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опаности
Происшествия
Неделя 48
291
сегодня, 08:00

Немало надо потрудиться, чтоб хорошенько отдохнуть

Итоги недели

Начало декабря было похоже на сказку «Двенадцать месяцев»: в Липецке расцвели декабрьские цветы. Любитель природы Александр Григоров опубликовал фотографии цветов с пометкой, что они были сделаны с 1 по 9 декабря. Он видел возле Древне-Успенской церкви даже розы! А знакомая известного биолога Сергея Глазьева недавно сняла несколько перцев с куста.

Лошадка, только снег почуя,
сказала деду: «Не хочу я!»

Но все же зима начала брать свое. В минувший понедельник «На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов». Утром у ним присоединились малогабаритные машины и сотня муниципальных дворников. Эта новость вышла в 10 утра. К этому времени мокрый снег растаял.

— Это правильно. Пока снега не видно — не видно и саму работу, отчитываться удобнее, — написал Пахан.

Мэрия перешла на новый порядок зимней уборки города. «Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны». В центре города у остановок в пластиковых емкостях с надписью «Песок» сейчас т в самом деле находится лишь минеральный галит, серая техническая соль. И сразу же на улице стало меньше грязи.

В мэрии заверяют, что городу достаточно техники и рабочих рук с учетом привлеченных на уборку частного сектора организаций. Ну, разве что муниципальному коммунальному предприятию не хватает трети уборщиков территории, или 40-45 человек. По данным чиновников, 91% «управляшек» имеют свои трактора или договоры на наем техники.

В ночь на вчерашнюю субботу к нам пришло то, что хоть как-то похоже на зиму. Липецк попал во власть холодных арктических масс. Из-за сильного ветра были обесточены три водозабора из-за упавших на линии электропередач деревьев. Перебои с водой были в 19-м микрорайоне, «Елецком», «Университетском», Опытной станции, в центре города, на Соколе и Карьере.

Вы объяснили бы толково
и не случилось бы такого

«В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке». Но выяснилось, что купленное по наказам избирателей искусственное дерево просто некому поставить на улице Белана. Всего же кроме больших елок в нескольких праздничных локациях, которые украсили за счет городского бюджета — площадей Петра Великого, Соборной, Клименкова, территорий у городских ДК, микрорайонов, — в городе появятся к 15 декабря 37 так называемых народных елок.

Уже традиционно «На линию вышли новогодние трамваи, автобусы и электробусы». «Приглашаем всех прокатиться на украшенном транспорте и ощутить атмосферу праздника и новогоднего чуда», — зазывает мэрия.

Тем временем в Липецке продолжает курсировать автобус-призрак. Он по 36-му маршруту вот уже три с половиной года возит воздух по кругу: железнодорожный вокзал – Гагарина – Зегеля – Петровский спуск – Советская – Терешковой – вокзал. В декабре 2022-го в дептрансе мэрии говорили об изменении или класса автобусов, или схемы движения 36-го маршрута из-за его недостаточной наполняемости. Но в этот раз нам сообщили: «у маршрута наблюдается стабильный пассажиропоток, наполнение салона наблюдается на всех рейсах за счет частой сменяемости пассажиров по пути следования».

В мэрии отложили на потом выделение отдельных полос для автобусов со ссылкой на ожидаемое уменьшение по этой причине существующей пропускной способности главных дорог и ухудшение экологии. А ведь в октябре прошлого года в профильном департаменте говорили о необходимости организации специальных полос для пассажирского транспорта на всех широких улицах: Московской, Катукова, Водопьянова, Гагарина, Циолковского, Неделина, проспекте Победы. И что всех работ там — лишь нанести новую дорожную разметку.

— А как насчёт штрафов для любителей парковаться в транспортных карманах? — поинтересовался Пенс.

«В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий». Тем временем даже рядом с мэрией стоят кривые указатели. Кстати, если говорить о знаках, то на их содержание и ремонт (вместе с нанесением дорожной разметки), профильному департаменту муниципалитета нужны, по нормативу, 194,4 миллиона рублей. Но на следующий год ведомству дали всего… 10 миллионов. На 41,7% меньше средств, чем в этом году.

Но была и радостная новость: в Липецке открыли полноценное движение по мосту на Плехановском спуске. Его реконструкция продолжалась больше года и обошлась бюджету города в 191 млн рублей. К концу года на мосту смонтируют новые литые чугунные ограждения вместо, как оказалось, временных пластиковых. Плехановский мост стал последним из реконструированных по двухлетней программе на улицах Студеновской, Советской, Первомайской и Октябрьской.

«В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской». Но речь пока идет всего лишь о проекте межевания. Денег на разработку проектно-сметной документации у заказчика нет. Соответственно, нет средств и на реализацию проекта, о необходимости которого говорят вот уже не один год.

Вы расскажите нам о ляме:
он со сколькими хоть нулями?

GOROD48 спросил у горожан, «Какое слово вы выбрали бы словом года?» Чаще всего в ответ прохожие называли слово «мир». А читатели крупной российской книжной сети решили, что «Тревожность» — главное слово уходящего года в России». Оно обошло другие популярные в этом году слова: «Победа», «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены». Согласны с таким выбором и липецкие психологи и психиатры. Тревожность стала фоном жизни, реакцией на информационный шум, скорость перемен, неопределенность будущего. Если лет десять назад на чувство страха и беспокойства, ожидание худшего, ощущение беспомощности, навязчивые мысли о возможных опасностях, раздражительность чаще жаловались люди в возрасте 40–60 лет, то сейчас среди таких людей все больше 18–30-летних и даже школьников.

«Липецкая область попала на 34 место по доступности покупки нового автомобиля». Купить и содержать недорогой автомобиль в Липецкой области может себе позволить лишь 18% семей. А еще «Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке». Средняя сумма взноса по области составила 1,45 миллиона рублей.

Тревожно на душе и у липецких экономистов. Параметры проекта бюджета-2026 меньше бюджета этого года на 3,7 миллиарда. Представившая его Липецкому горсовету председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова назвала его реалистичным, а потому консервативным.

Сложность его верстки вызвана в том числе снижением для Липецка доли поступлений от НДФЛ — с 22,9% до 17,5%. Поэтому программа «Мой двор» сокращена до всего двух дворов. Муниципальные выплаты в 500 тысяч рублей для контрактников–участников СВО профинансированы пока только на январь и февраль (депутаты проголосовали за продление этой статьи расходов). Дотации перевозчикам предусмотрены лишь на первое полугодие, а дотация для МУП «Липецктеплосеть» — на семь месяцев. «Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы».

«В Липецке значительно подешевели капремонты детских садов». Если обновление 66-го детского сада в этом году обошлось бюджету в 150 млн рублей, то на ремонты трех детсадов — №38 на улице Ушинского, №59 на улице Московской и №130 на проспекте Победы — в следующем году выделили всего 165 миллионов. А еще «Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском», так как существующая уже загружена на 180%. По данным GOROD48, смета строительства новой школы на 1 500 мест у департамента строительства и архитектуры есть, а вот необходимых на реализацию проекта трех миллиардов рублей нет. Между тем городу нужны еще, как минимум, новые школы на Соколе и в «Европейском».

АО «Зеленхоз» стал победителем аукциона на содержание зеленых насаждений и озелененных территорий в 2026 году. Компания взяла лот по начальной цене — за 167 956 003 рубля. Контракт подразумевает помимо прочего создание из цветов слогана #хочу здесь жить на Плехановском спуске. Весной он заменит композицию «80 лет Победы».

— Звучит как издевательство. А ведь когда-то город Липецк был жемчужиной Черноземья! — вспомнил прошлое Местный.

На этой неделе на сессии областного Совета ветеран СВО, вице-губернатор Роман Балашов возмутился тем, что депутаты не поют гимн Российской Федерации. Он обратился к спикеру Владимиру Серикову со странным предложением: заменить не поющих депутатов какими-то другими людьми.

Напомним, что в областном Совете уже случались конфликты, связанные с исполнением гимна. Так, в 2021 года коммунист Александр Ушаков под музыку гимна России пел слова из гимна СССР. Тогда единоросс Максим Толстопятов посчитал пение коллеги нарушением закона и обратился в комиссию облсовета по этике. Дело дошло до полиции, но потом кануло без всяких последствий для Ушакова в Лету.

Пока мы выбирали Трампа,
перегорела в бане лампа

«Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда». Вот уже много лет этот водный объект в центре города больше похож на яму с грязью.

«Когда-то Комсомольский пруд был любимым местом отдыха у липчан, сейчас люди обходят это место стороной», — говорится в обращении «Народного фронта» в региональное министерство природных ресурсов и экологии и прокуратуру.

Напомним, что в 2023-2024 годах чашу пруда очищала компания «Рус Сошки». Тогда из его чаши вынули восемь тысяч тонн ила и еще две тысячи тонн — из отстойников у моста в районе Городища. В итоге уровень дня водоема снизили в среднем на 70-80 сантиметров. Это много или мало? По мнению подрядчика, можно было черпать грязь до естественной глины, но на это ушел бы еще год. Поэтому «Рус Сошки» сделала то, что должна была сделать по контракту, не больше. В прошлом году пермская компания ООО «ИТР-Групп» взялась за разработку проекта капремонта водоотводной канавы от Комсомольского пруда до реки Воронеж, но не выполнила работу В этом году пруд дважды спускали для ремонта Плехановского моста.

— Это отмывочная а не пруд! — воскликнул один из наших читателей.

В Липецком горсовете призвали безжалостно бороться с расклейщиками объявлений. «Надо пару-тройку из них публично наказать». Пока же департамент развития территории борется с нарушителями Правил благоустройства с помощью системы автодозвона, попутно соскребая вместе с сотрудниками «Липецкгорсвета» объявления и рекламу со столбов, стен зданий, остановок, дорожных знаков и светофоров. Но разве это дело, бить по хвостам?

— Эту проблему решить проще простого! Я про то, чтобы сделать специальный сайт в интернете по типу Авито но только полностью бесплатный Сделайте, слабо? По другому вы никогда расклейщиков не победите, — безапелляционно заявил Эксперт.

Также «В горсовете обсудили содержание детских и спортивных площадок». На балансе мэрии числится порядка 8 тысяч единиц игрового и спортивного оборудования. На их содержание и ремонт выделяют лишь по миллиону рублей на год. Это, конечно, копейки. Поэтому мэрии предложили активнее привлекать к решению проблемы «управляшки». Но те, как оказалось, саботируют обслуживание нового оборудования, установленного за счет муниципальной программы «Мой двор» и наказов избирателей.

А еще на сессии горсовета вице-мэр Светлана Сурмий представила проект программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Липецка до 2042 года» (аналогичная программа, рассчитанная до 2035 года, стала уже неактуальной). Для этого надо 60 млрд рублей. «Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий». Удивительно, но депутаты за исключением вице-спикера Игоря Подзорова не задали вице-мэру ни одного вопроса! Возможно, из-за «эффекта Ходжи Насреддина», который пообещал падишаху за 20 лет научить говорить осла. В нашем случае до 2042 года — 17 лет. И кто из тех, кто слушал Сурмий, будь то чиновник или депутат, будет заседать в горсовете через столько лет?

Пишите нам и мы поможем
за деньги вам заняться ЗОЖем

В понедельник утром «У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина». Он шел на прием к терапевту. Врачи полчаса пытались реанимировать липчанина, но безуспешно. По данным поликлиники, мужчина на учете кардиолога не состоял. Хронических заболеваний у него не было.

— Жаль человека. В семь утра приехал, наверное, для того, чтоб первым, в восемь-двенадцать отстреляться и погнать на работу. А пытавшимся реанимировать медикам огромная благодарность, — написала Бабка Первая.

Но эта благодарность утонула в волне критики липецкой медицины, которую подняли десятки других участников обсуждения этой трагедии.

Тем временем в области продолжается оптимизация медучреждений. Например, «В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение» с формулировкой «в связи со снижением уровня заболеваемости». Персоналу предлагают работу в районной больнице и в Липецке.

— Я уверен что мы медицину поднимем на первое место в мире, — воскликнул Эффективный менеджер.

А в Липецке «Аудиторы рекомендовали мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья». На нее вот уже третий год в городском бюджете нет ни копейки.

Впрочем, нужна ли такая программа, если регулярно занимающихся физкультурой и спортом горожан становится все больше год от года? Весной председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Елена Стародубцева заявила о 63,9% липчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. А в здоровом теле — здоровый дух! Это еще древние греки знали.

Кстати, откуда такие цифры? На этот вопрос ровно 10 лет назад ответил один из предшественников Стародубцевой, Олег Токарев: «В статистику вносят детей в возрасте от трех лет и пожилых людей до 76 лет».

Ну и ну!

«Подросток купил машину и попал на ней в ДТП». На 16-летнего владельца «ВАЗ-21063» составили несколько протоколов.

«Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб». Такого источника пополнения городской казны — взыскания регрессом с муниципалов нанесенного их действиями или бездействием материального ущерба бюджета — у нас еще не было.

«Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт». Это все о нем, о депутате областного Совета от ЛДПР Анатолии Емельянове, обвиняемого в мошенничестве при продаже турпутёвок (потерпевшими по уголовному делу признаны 64 человека, которым причинен ущерб на более чем 11 миллионов рублей).

В Правобережном суде Липецка начал давать показания по громкому делу о хищении у госкорпорации «Росагролизинг» 2,5 миллиарда рублей бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Олег Донских. В рубрику «Ну и ну!» 56-летний экс-чиновник, пойманный после 12 лет международного розыска, попал потому, что тоже, как и Емельянов, безуспешно просится на СВО.
