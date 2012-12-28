40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Общество
138
23 минуты назад
4
На линию вышли новогодние трамваи, автобусы и электробусы
К празднику украшены салоны «длинных» маршрутов.
«Приглашаем всех прокатиться на украшенном транспорте и ощутить атмосферу праздника и новогоднего чуда», — предложила мэрия Липецка.
Напомним, что к середине декабря на улицах Липецка завершится монтаж новогодней иллюминации.
Фото: пресс-службы администрации Липецка
1
0
0
1
1
Комментарии (4)