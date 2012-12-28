Все новости
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
«Надо пару-тройку из них публично наказать»
Общество
Какое слово вы выбрали бы словом года?
Говорит Липецк
69-летний липчанин отправил мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия
Жильцы трех домов остались без холодной воды
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
В горсовете обсудили содержание детских и спортивных площадок
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
26-летний ельчанин сдал в ломбард украшения бывшей
Происшествия
Общество
168
42 минуты назад
1

В горсовете обсудили содержание детских и спортивных площадок

Депутаты предложили мэрии взять на помощь неравнодушных горожан.

В Липецке в более чем 1600 дворах есть если не полноценные детские и спортивные площадки, то хотя бы элементы благоустройства: качели, турники, брусья. На балансе МКУ «Центр развития территории» числится порядка 8 тысяч единиц игрового и спортивного оборудования. Не прекращающаяся инвентаризация показывает, что значительная его часть требует капитального ремонта или демонтажа. Об этом членам комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству сообщила председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова.

Она же рассказала, что в этом году на содержание и ремонт детских и спортивных городков мэрия сумела выделить лишь миллион рублей. В то же время, по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александра Суворина, на содержание семи локальных общественных пространств города компания «Детский двор» получила три миллиона.

— Почему так?» — задал резонный вопрос председатель депутатской комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Не получив ответа, Понаморев предложил мэрии выработать единый подход к нерешаемой годами проблеме с участием третьей стороны, управляющих компаний. Оказывается, некоторые «управляшки» саботируют прием нового оборудования, установленного за счет муниципальной программы «Мой двор». В результате, по словам Ольги Логиновой, мэрия находится в состоянии длительных переговоров с УК по приему на содержание элементов нового благоустройства.

cdd6e11c-342d-4454-842b-4809695eefa6.jpg

— В итоге депутаты вынуждены на еженедельной основе просить управляющие компании о хотя бы уборке новой площадки, которую мы сделали по программе «Мой двор». А вопрос-то копеечный. Обслуживание детских или спортивных площадок — 20-30 копеек за квадратный метр в месяц. Но управляющие компании не желают этого делать. Более того, всячески отговаривают жильцов домов от того, чтобы брать новострой на баланс, как общедомовое имущество. Ну и муниципалитету, считаю, не обойтись без выделения дополнительных средств на содержание игрового и спортивного оборудования, — сказал Борис Понаморев.

Об этом же говорил и вице-спикер горсовета Игорь Подзоров. По его словам, обслуживание одной единицы оборудования, в среднем, обходится в 120 рублей. Это, конечно, мизер. Подзоров призвал мэрию правильно распоряжаться тем минимумом средств, который выделяется на содержание турников, брусьев, качелей-каруселей. Для этого нужно разработать систему оценки состояния такого оборудования по ранжирам, чтобы понимать точно, что демонтировать в первую очередь, а что отремонтировать, и оно прослужит еще не один год. Также депутат посоветовал чиновникам взять в добровольные помощники активных горожан, которые могли бы фотографировать поврежденные элементы благоустройства и присылать их в департамент через специально созданный чат-бот.

Депутат Павел Цуканов сообщил, что 80% игрового и спортивного оборудования в его округе в поселке Матырский и Дачный находится в аварийном состоянии. Его коллега, депутат Екатерина Пинаева, спросила, как быстро реагирует профильный департамент на жалобы горожан на этот счет? Ольга Логинова ответила, что моментально. По данным Ольги Логиновой, в этом году выделенного миллиона рублей хватило на ремонт и демонтаж 42 единиц оборудования в 25 дворах. По наказам избирателей получено дополнительное финансирование на ремонт оборудования на 14 дворовых территориях в трех избирательных округах.

Депутаты поинтересовались и тем, сколько в Липецке благоустроенных мест для выгула собак? Оказалось, всего пять: в Каменном логу, на улицах Терешковой и Белянского, в 9-м микрорайоне и в сквере Маркова. Депутат Андрей Бугаков напомнил еще об одной — в микрорайоне «Звездный», построенной этим летом и до сих пор не взятой на баланс Управлением главного смотрителя. Есть и еще одна такая ничейная площадка — в мини-парке микрорайона «Европейский».

Появятся ли в Липецке новые собачьи площадки? Александр Суворин ответил, что да. Но при наличии двух условий: соответствующих запросов от горожан и финансирования. Пока у мэрии нет ни того, ни другого.
Комментарии (1)

Сосед
19 минут назад
В студенческом городке между 23 и 16 домом летом сделали детскую площадку. Так за пол года ее ни разу не убрали и не покосили траву.. Постепенно превращается в помойку. А площадка классная. Жаль что так безалаберно власти распоряжаются деньгами. Сделали, галочку поставили, отчитались и на этом все.!!! Позор властям !!!!!!!!!
Ответить
