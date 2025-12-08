40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
«Наполнение салона наблюдается на всех рейсах», — говорят в мэрии.
Водители 36-го автобуса — сплошь пенсионеры. Один из них подтвердил GOROD48, что нагрузка на маршрут минимальная.
— А мне нравится, — говорит словоохотливый водитель. — Ни давки, ни суеты. Везу по 5-10 человек.
Ровно три года назад, в декабре 2022-го, GOROD48 спросил дептранс мэрии, зачем тратиться на невостребованный маршрут? Тогда нам ответили, что из-за недостаточной наполняемости 36-го департамент собирается или изменить класс автобусов, или схему движения. Так как за это время ничего не изменилось, мы спросили снова о судьбе 36-го маршрута. И получили кардинально иной ответ.
«Все изменения в работе пассажирского транспорта основаны на анализе пассажиропотоков. Маршрут № 36 обеспечивает беспересадочное сообщение для горожан, проживающих в районе Быханова сада, улиц Липовской, Зегеля с улицей Советской. Данные изменения внесены в путь следования маршрута на основании многочисленных обращений граждан и рекомендаций НИУ «Высшая школа экономики». У маршрута наблюдается стабильный пассажиропоток, наполнение салона наблюдается на всех рейсах за счет частой сменяемости пассажиров по пути следования, что является нормой для городских маршрутов».
