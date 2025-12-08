Все новости
Общество
612
29 минут назад
5

Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух

«Наполнение салона наблюдается на всех рейсах», — говорят в мэрии.

Летом 2022 года департамент транспорта администрации Липецка изменил автобусный маршрут №36: железнодорожный вокзал — Сырский Рудник. Новый маршрут теперь круговой: вокзал – улица Гагарина – улица Зегеля – Петровский спуск – улица Советская – улица Терешковой –вокзал. Маршрут тут же потерял былую популярность. В итоге автобусы с табличкой «№36» ездят по кольцу пустыми и днем, и в часы пик, на зависть горожанам, которые не могут влезть в битком набитые салоны популярных маршрутов.

634b1b7b7f17a7eea758db87ab790f83.jpg

79df0947e3c14ad0774466b337bb71af.jpg+2025-12-08-11.55.04+niz.jpg

de6310a4-96c1-4211-ba05-f244b9ac0660.jpg+2025-12-08-11.55.04+niz.jpg

Водители 36-го автобуса — сплошь пенсионеры. Один из них подтвердил GOROD48, что нагрузка на маршрут минимальная.

— А мне нравится, — говорит словоохотливый водитель. — Ни давки, ни суеты. Везу по 5-10 человек.

Ровно три года назад, в декабре 2022-го, GOROD48 спросил дептранс мэрии, зачем тратиться на невостребованный маршрут? Тогда нам ответили, что из-за недостаточной наполняемости 36-го департамент собирается или изменить класс автобусов, или схему движения. Так как за это время ничего не изменилось, мы спросили снова о судьбе 36-го маршрута. И получили кардинально иной ответ.

«Все изменения в работе пассажирского транспорта основаны на анализе пассажиропотоков. Маршрут № 36 обеспечивает беспересадочное сообщение для горожан, проживающих в районе Быханова сада, улиц Липовской, Зегеля с улицей Советской. Данные изменения внесены в путь следования маршрута на основании многочисленных обращений граждан и рекомендаций НИУ «Высшая школа экономики». У маршрута наблюдается стабильный пассажиропоток, наполнение салона наблюдается на всех рейсах за счет частой сменяемости пассажиров по пути следования, что является нормой для городских маршрутов».
0
0
0
1
3

Комментарии (5)

Гость
6 минут назад
Прекрасный маршрут. Поставьте пазик как на 11м или 179м маршруте и будет всем счастье
Ответить
Зина
7 минут назад
На 11-ом душиловка стоим по 30 мин и едем битком. Вечером вообще часа 1,5 нет этого маршрута. Простите за тавтологию но на 36-ом сделали аж 2 автобуса 3 коленки едут там даже 10-ть наберется только в час-пик случайных пассажиров. Раз пассажира поток на 36-ом на столько низкий можно сделать на нём только 1-дин автобус интервал составит 25-30 мин.
Ответить
Заяц
12 минут назад
А мне тоже нравится ездить на этом маршруте,тихо спокойно , без гонок.
Ответить
Ульяна Глебова
12 минут назад
С Ангарской в центр крайний 315, отправляется в 20:31. Лучше бы 28-ой укоротили до Микр Европейский. А 36-ой – пустить нужно с НЛМК по Советской, а далее по проспекту Победы, Воронежскому Шоссе, Минской, Ангарской и до Аршина…самый прямой маршрут был в город на тот же Ц. Рынок без экскурсий на 315-ом по новым микр.
Ответить
Липчанка
19 минут назад
Не трогайте этот маршрут! Без него с ул. Зегеля не уехать на ул. Советскую!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
